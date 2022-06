Part de marché des inducteurs, noyaux et perles, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

La taille du marché mondial des inducteurs, noyaux et perles était évaluée à 8,3 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 10,6 milliards USD d’ici 2027 , enregistrant un TCAC de 4,3% de 2021 à 2027. La croissance du marché des inducteurs est actuellement stable, en raison du nombre croissant de lancements de produits et de développements dans le secteur de l’électronique grand public, de l’utilisation croissante des inductances dans l’électronique automobile, de la demande croissante de composants électroniques passifs et de l’adoption croissante des réseaux intelligents. À l’échelle mondiale, la demande croissante d’électronique grand public, tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les décodeurs et les consoles de jeu portables, est le principal facteur à l’origine de la demande de divers inducteurs.

De plus, la géométrie du noyau de l’inducteur dépend de divers autres facteurs critiques, tels que son application, la disponibilité de la zone et du volume de montage, les niveaux de rayonnement admissibles, les limitations des enroulements et des matériaux utilisés, la température de fonctionnement des appareils transportant inducteurs, et comment l’inducteur est monté. Ces facteurs déterminent la forme géométrique d’une bobine, d’un tore, d’un cylindre ou de plusieurs autres formes complexes.

Le choix de différents matériaux de noyau, qui varient de la poudre de fer, de l’acier au silicium et des matériaux de ferrite, dépend des propriétés physiques (paramètres magnétiques), telles que leur perméabilité et leur résistivité. En raison d’une telle disparité dans les propriétés physiques, les fournisseurs ont investi dans la R&D pour créer et utiliser des matériaux adaptés à différentes applications de conception. C’est un autre facteur qui a poussé les acteurs du marché à investir dans la R&D, car le marché ne dispose pas d’une telle solution pouvant être qualifiée de meilleur matériau pour toutes ces applications.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des inducteurs, noyaux et perles

La chaîne d’approvisionnement a connu d’énormes perturbations en raison de la déclaration de pandémie de la COVID-19. De nombreuses entreprises du monde entier ont interrompu ou réduit leurs opérations pour aider à lutter contre la propagation du COVID-19, qui cause la maladie respiratoire mortelle COVID-19.

De ce fait, divers fabricants ont été témoins de la fermeture de leurs usines, ce qui a entraîné des difficultés d’approvisionnement sur l’ensemble du marché. Par exemple, les installations de fabrication de Murata en Chine, telles que Shenzen, Wuxi 1, Wuxi 2, ont été fermées au cours des premiers jours de la pandémie en raison de divers cas positifs dans leurs installations.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/inductors-cores-and-beads-market

En raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la pandémie a gravement touché le secteur manufacturier mondial. Cela a affecté divers utilisateurs finaux d’inducteurs, de noyaux et de perles. En outre, les appareils électroniques devraient être considérablement touchés par l’épidémie de COVID-19, car la Chine est l’un des principaux fournisseurs de matières premières et de produits finis. L’industrie est sur le point de faire face à une réduction de la production, à une perturbation de la chaîne d’approvisionnement et à des fluctuations de prix. Les ventes d’entreprises électroniques de premier plan sont attendues. La demande de l’industrie automobile devrait être atone, en raison de la forte baisse des ventes et des investissements. Cependant, la propension du gouvernement mondial à adopter des solutions écologiquement durables telles que les véhicules électriques devrait propulser la croissance au-delà de 2021. Jusqu’à la fin de l’année en cours,

Dynamique du marché mondial des inducteurs, noyaux et perles

Facteurs : Accroître les innovations et l’adoption de solutions 5G augmentant la demande d’électronique grand public

Avec l’avènement des technologies 5G, la demande de divers appareils connectés tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les équipements d’infrastructure de communication et divers autres appareils électroniques augmente. La 5G est actuellement l’une des technologies les plus investies par plusieurs industries d’utilisateurs finaux sur le marché mondial. La connectivité 5G ouvre davantage de cas d’utilisation en augmentant l’efficacité de diverses industries. Avec la prolifération croissante de la technologie et des smartphones, les consommateurs s’attendent à un engagement numérique et à des expériences personnalisées dans l’ensemble.

En plus de cela, la propension croissante des organismes gouvernementaux à adopter les technologies IoT et 5G affecte positivement le marché étudié. Par exemple, en décembre 2020, la FCC a annoncé une vente aux enchères publique du spectre pour aider à faciliter davantage l’utilisation de la 5G aux États-Unis. Dans la bande 3,7-4,2 GHz, la FCC allouerait la partie 3,7-4,0 GHz de la bande pour une utilisation mobile. et 280 mégahertz de la bande 3,7-3,98 GHz pour les services sans fil.

Contraintes : fluctuation des prix des matières premières

Les prix des matières premières telles que le nickel, le fer, le molybdène, etc., ont connu des changements importants ces derniers temps. Avec l’influence de la pandémie, le marché mondial des métaux précieux subit les effets néfastes des problèmes de chaîne d’approvisionnement, ce qui a un impact supplémentaire sur les prix sur le marché. Selon la Banque mondiale, le prix du nickel s’élevait à 18 584,38 USD en février 2021, contre 16 823,04 USD la tonne métrique en décembre 2020.

Comme le nickel est un élément indispensable pour les industries sidérurgiques et donc crucial pour les pays industrialisés, ces derniers temps, le prix de l’élément est le plus affecté par le verrouillage continu dans certaines parties du monde, couplé à des restrictions du côté de l’offre. L’Indonésie, le plus grand exploitant minier et exportateur de nickel, avait interdit les exportations de ce métal en janvier dans l’espoir d’une hausse des prix à la suite d’approvisionnements limités vers la Chine.

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/inductors-cores-and-beads-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des inducteurs, des noyaux et des perles en fonction de l’application de l’inducteur, du noyau de l’inducteur, du type d’inducteur et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives d’application d’inducteur ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Inductances de puissance

Inducteurs de fréquence

Par Inductor Core Outlook ( ventes, millions USD , 2017-2027 )

Noyau air/céramique

Noyau de ferrite

Autres types de noyau

Par type d’inducteur Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Puce multicouche

Enroulé de fil CMS moulé

Axial

Radial

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Automobile

Aéronautique et Défense

Communication

Informatique et électronique grand public

Autres industries utilisatrices finales

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des puces multicouches devrait représenter la plus grande part de marché, par type d’inductance

Basé sur le type d’inducteur, le marché mondial des inducteurs, des noyaux et des perles est divisé en puce multicouche, bobinée de fil CMS moulé, axiale et radiale. En 2020, le segment des puces multicouches représentait la plus grande part de marché de 42,1 % sur le marché mondial des inducteurs, des noyaux et des billes. Les inductances à puce multicouche ont plusieurs couches de fils enroulés autour d’un noyau central. L’ajout de couches supplémentaires de fil enroulé à un inducteur augmente l’inductance, augmentant ainsi la capacité entre les fils. Certaines des applications importantes des inductances à puce multicouche comprennent l’adaptation de circuit RF, les applications sans fil ou d’autres dispositifs de communication/portables. De nombreuses pratiques innovantes ont été en phase avec l’augmentation des appareils de communication mobiles, tels que les smartphones, les tablettes et autres. En outre,

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/inductors-cores-and-beads-market

En fonction des régions, le marché mondial des inducteurs, noyaux et billes a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique enregistre le TCAC le plus élevé de 5,2 % sur le marché mondial des inducteurs, des noyaux et des perles au cours de la période de prévision. Les pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie sont inclus dans la région Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe devrait détenir le TCAC le plus élevé de 3,3 % de 2021 à 2027. L’Europe est l’une des régions les plus avancées technologiquement pour les équipements de télécommunication. Plusieurs pays de la région ont déjà testé avec succès l’infrastructure de réseau 5G et, dans certains cas, ont déployé des services 5G sur le marché test. Alors que des pays, dont la France et la Slovénie, fixent des dates limites pour vendre de nouvelles voitures à carburant fossile, les ventes de véhicules à faibles émissions en Europe augmentent rapidement. La région a connu une augmentation continue du fait de la pandémie de coronavirus en 2020. L’UE vise à avoir au moins 30 millions de véhicules zéro émission sur ses routes d’ici 2030 alors qu’elle cherche à éloigner les pays des transports basés sur les combustibles fossiles.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/inductors-cores-and-beads-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des inducteurs, des noyaux et des billes est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que TDK Corporation, Vishay International Inc., Panasonic Corporation, Murata Manufacturing Co. Ltd, Taiyo Yuden Co. Ltd, Kemet Corporation , AVX Corporation, Texas Instruments, TT Electronics PLC et Hefei MyCoil Technology Co. Ltd.