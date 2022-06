Part de marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud, taille, tendance régionale, croissance future, principaux acteurs et demande de l’industrie 2021-2028

Le marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud devrait passer de 1 212,30 millions de dollars US en 2021 à 1 796,50 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,8 % de 2021 à 2028

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché. attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2027.

Les végétaliens et plusieurs flexitariens optent pour des produits non laitiers, tels que les glaces et les yaourts à base de plantes, ce qui, à son tour, stimule la demande d’inclusions alimentaires non laitières/à base de plantes telles que les noix, les graines et les fruits. De plus, l’augmentation de la prévalence des maladies coeliaques entraîne un changement de préférence des consommateurs vers les produits sans gluten. Selon les données citées par l’Institute for Functional Medicine, sur la base de leur méta-analyse de 2020, il y a eu une augmentation de l’incidence de la maladie cœliaque de 7,5 % en moyenne par an au cours des dernières décennies.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

SMA

AGRANA Beteiligungs-AG

Puratos

Barry Callebaut

Cargill, Incorporé.

Groupe Kerry

Georgia Nut Company

Taura Ingrédients Naturels Ltée

Technologies sensibles.

Segmentation du marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud

Marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud – Par type

des chocolats

Fruits et noix

Sucre et caramels aromatisés

Les autres

Marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud – Par forme

Solide

Semi-solide

Marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud – Par application

Desserts laitiers et glacés

Produits de boulangerie

Céréales du petit-déjeuner

Produits de chocolat et de confiserie

Les autres

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud.

La recherche sur le marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des inclusions alimentaires en Amérique du Sud.

