Part de marché des implants craniomaxillofaciaux, taille, revenus, tendances récentes, stratégies de stimulation des activités, statut du TCAC, opportunités de croissance et prévisions 2029 pour l’industrie 2022

Data Bridge Market Research a publié un nouveau rapport de recherche intitulé « Marché des implants craniomaxillofaciaux Insights, through 2028 », qui contient 350 pages de tableaux et de chiffres explicites de manière présentable. Il comprend également des données détaillées sur la taille, la part, la croissance, les tendances, les produits de la demande, les acteurs clés, les nombreuses applications et les principales zones géographiques du marché. Les nouvelles tendances émergentes, moteurs, contraintes et opportunités développés en s’adressant aux parties prenantes liées au marché sont inclus dans l’étude. L’augmentation des investissements en R&D à travers le monde a alimenté l’expansion du marché des implants craniomaxillofaciaux. Cette étude de marché mondiale sur les implants craniomaxillofaciaux aide également les utilisateurs à prendre des décisions et à évaluer la faisabilité du marché. Pour accroître leur empreinte géographique dans les économies émergentes, les acteurs existants du marché utilisent différentes techniques, telles que les partenariats stratégiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des implants craniomaxillofaciaux représentera 2,52 milliards USD d’ici 2029 et croîtra à un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

La chirurgie implantaire dentaire et craniomaxillofaciale reconstructive englobe l’utilisation d’implants pour réhabiliter et redonner du genre et des performances aux mâchoires édentées ou partiellement édentées et donc au squelette craniomaxillofacial des patients avec des prothèses montées et amovibles.

Cette étude couvre également le profilage de l’entreprise, les spécifications et l’image du produit, les ventes, la part de marché et les coordonnées de divers fournisseurs régionaux, internationaux et locaux du marché Implants craniomaxillofaciaux. La proposition de marché évolue fréquemment avec l’augmentation de l’innovation scientifique et des activités de fusions et acquisitions dans l’industrie. En outre, de nombreux fournisseurs locaux et régionaux proposent des produits d’application spécifiques pour divers utilisateurs finaux. Les nouveaux commerçants candidats sur le marché ont du mal à rivaliser avec les fournisseurs internationaux basés sur la fiabilité, la qualité et le modernisme de la technologie.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par type (face moyenne, plaques, vis, implants orthognathiques mandibulaires, neuro, treillis, greffe osseuse, réparation durale))

Par matériau de construction (céramique de phosphate de calcium, titane, alliages et autres métaux, polymères ou biomatériaux)

Par matériau du site d’application (fixateurs internes, fixateurs externes)

Par propriété (fixateurs résorbables, fixateurs non résorbables)

Principaux acteurs clés du marché :

Zimmer Biomet

Stryker

Médartis SA

Groupe KLS Martin

Depuy Synthes

Ostéomé

Corporation des sciences de la vie Integra

Medtronic

….

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie de la part de marché de Implants craniomaxillofaciaux, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Analyse régionale du marché Implants craniomaxillofaciaux:

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

? Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

? Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

? Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

? MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020

Année de référence – 2020

Période de prévision** – 2021 à 2028 [** sauf indication contraire]

Portée du marché mondial des implants craniomaxillofaciaux et taille du marché

Le marché des implants craniomaxillofaciaux est segmenté en fonction du type, du matériau de construction, du matériau du site d’application et de la propriété. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des implants craniomaxillofaciaux est segmenté en mi-face, plaques, vis, implants orthognathiques mandibulaires, neuro, treillis, greffe osseuse, réparation durale. Les implants à mi-visage sont en outre segmentés en vis, plaques. Les implants orthognathiques mandibulaires sont en outre segmentés en vis, plaques. Les implants crâniens ou neurologiques sont en outre segmentés en vis, plaques, treillis contournables. Les produits de réparation Dural sont en outre segmentés en substituts Dural, les mastics Dural.

Basé sur le matériau de construction, le marché des implants craniomaxillofaciaux est segmenté en céramiques de phosphate de calcium, titane, alliages et autres métaux, polymères ou biomatériaux.

Sur la base du matériau du site d’application, le marché des implants craniomaxillofaciaux est segmenté en fixateurs internes et fixateurs externes.

Sur la base de la propriété, le marché des implants craniomaxillofaciaux est segmenté en fixateurs résorbables et fixateurs non résorbables.

Table des matières détaillée du rapport d’étude de marché sur les implants craniomaxillofaciaux-

– Introduction des implants craniomaxillofaciaux et aperçu du marché

– Marché des implants craniomaxillofaciaux, par application [hôpitaux, cliniques, résidentiels et autres]

– Analyse de la chaîne de l’industrie des implants

craniomaxillofaciaux – Marché des implants craniomaxillofaciaux, par type [modèle de propriété et modèle d’abonnement]

– Fabrication, consommation, exportation de l’industrie , Importation par régions (2015-2020)

– Valeur de l’industrie ($) par région (2015-2020)

– État du marché des implants craniomaxillofaciaux et analyse SWOT par régions

– Région majeure du marché des implants craniomaxillofaciaux

i) Ventes des implants craniomaxillofaciaux

ii) Revenus et part de marché

– Liste des principales entreprises

– Conclusion

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, MINT, BRICS, G7, Europe occidentale / orientale ou Asie du Sud-Est. En outre, nous pouvons vous proposer des services de recherche personnalisés, car DBMR détient un référentiel de bases de données qui comprend des organisations publiques et des millions d’entreprises privées ayant une expertise dans divers domaines de l’industrie.