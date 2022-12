Part de marché des huiles essentielles aux États-Unis – Mise à jour des principaux acteurs de la taille, développement à venir, stratégies commerciales, nouveaux plans d’investissement et prévisions d’analyse régionale 

‘ Marché américain des huiles essentielles ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les huiles essentielles aux États-Unis présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les huiles essentielles aux États-Unis. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport US Essential Oil aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des huiles essentielles devrait atteindre la valeur de 5 953,07 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Obtenez le PDF Broacher du rapport de recherche sur le marché américain des huiles essentielles sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-essential-oil-market

Définition du marché

Les huiles essentielles sont des extraits de plantes concentrés qui conservent l’odeur, la saveur et l’essence naturelles de leur source. Des composés aromatiques uniques confèrent à chaque huile essentielle son essence caractéristique. Les huiles essentielles sont obtenues par distillation (via de la vapeur et de l’eau) ou par des méthodes mécaniques, telles que la pression à froid. Les huiles capturent l’odeur, la saveur et l’essence de la plante. Ils portent le plus souvent le nom de la plante dont ils sont issus. Les applications des huiles essentielles sont diverses. Largement utilisés dans les cosmétiques, les parfums, les aliments et les boissons, ils ont également des applications médicinales en raison de leurs propriétés thérapeutiques et des utilisations agro-alimentaires en raison de leurs effets antimicrobiens et antioxydants.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Type (huiles d’agrumes, huiles d’herbes, huiles aromatiques, huiles de menthe, huiles d’épices, huiles de graines d’épices et autres), parties utilisées pour l’extraction (fleurs, feuilles, fruits, clous de girofle, graines et écorce), méthode d’extraction (pressée à froid, solvant Extraction, extraction supercritique, extraction enzymatique et autres), nature (biologique et conventionnelle), catégorie (naturelle et synthétique), catégorie de produits (simples et mélanges), application (aliments et boissons, compléments alimentaires , nutrition sportive , soins personnels, cosmétique, aromathérapie, soins à domicile, alimentation animale et autres) Régions couvertes NOUS Acteurs du marché couverts RopaPharm Delacon Biotechnik GMBH, doTERRA, Kelvin Natural Mint Pvt. Ltd., Young Living Essential Oils, AURA CACIA, Kshrey, Inc, Silverline Chemicals, Vigon International, LLC., Bulk Apothecary, Lemon Oil Manufacturers et KM Chemicals, entre autres.

Dynamique du marché américain des huiles essentielles

Conducteurs

Sensibilisation accrue aux bienfaits des huiles essentielles sur la santé

Les huiles essentielles sont des liquides clairs de couleur claire à moyenne qui peuvent être versés à basse température. De nos jours, les consommateurs sont plus conscients de leur santé ; ainsi, ils exigent des produits plus sains qui donnent plus de valeur nutritive. Les huiles essentielles sont également riches en vitamines, notamment en vitamine E (tocophérol et tocotriénol), et riches en minéraux. La teneur en potassium, phosphore et cuivre se retrouve également dans ces huiles. Ainsi, les consommateurs exigent et préfèrent les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires à base d’huiles essentielles en raison des innombrables bienfaits des huiles essentielles pour la santé. Pour cette raison, les fabricants tentent également de lancer de nouveaux produits à base d’huiles essentielles pour répondre aux demandes des consommateurs. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché américain des huiles essentielles.

Augmentation de la demande d’huiles essentielles de l’industrie des compléments alimentaires

L’huile essentielle est largement utilisée dans l’industrie des compléments alimentaires car c’est une grande valeur énergétique. Une proportion importante de l’huile d’amarante explique l’importance des acides gras polyinsaturés de l’organisme. Ils sont impliqués dans la synthèse des composants des membranes cellulaires, offrant une résistance aux effets néfastes, accélérant le métabolisme du cholestérol dans le foie et normalisant l’état des parois des vaisseaux sanguins. Les phospholipides contenus dans les huiles essentielles régulent le métabolisme des graisses et forment la structure du tissu nerveux, des cellules hépatiques et du cerveau. De plus, les propriétés protectrices des membranes cellulaires sont formées, la croissance et la reproduction normales des cellules sont assurées et le cholestérol est éliminé du corps. Ainsi, les huiles essentielles sont utilisées dans les compléments alimentaires sous forme de gélules, de comprimés, de pilules et de liquides.

Des opportunités

Se tourner vers l’aromathérapie

L’aromathérapie est de plus en plus considérée comme une thérapie populaire, avec l’ouverture de plus de spas dans divers domaines, une sensibilisation accrue des consommateurs au bien-être, une demande accrue de produits naturels et ses bienfaits pour la santé psychologique et physiologique. L’utilisation des huiles essentielles en aromathérapie pour les soins personnels et à des fins thérapeutiques offre un énorme potentiel de croissance. Ce type de thérapie alternative utilise diverses combinaisons d’huiles essentielles pour soulager divers maux comme la dépression, l’indigestion, les maux de tête, l’insomnie, les douleurs musculaires, les problèmes respiratoires et autres. Par exemple, l’huile essentielle de thym est largement utilisée en aromathérapie pour aider à réduire la fatigue, la nervosité et le stress. La disponibilité d’une large gamme d’huiles aromatiques devrait stimuler le marché américain des huiles essentielles. En raison de ce changement dans la tendance de l’aromathérapie, la demande d’huiles essentielles biologiques et certifiées 100% pures et naturelles est également accrue. Ainsi, la sensibilisation croissante à l’aromathérapie et à ses éventuels bienfaits pour la santé influence les clients. Il y a eu une demande constante d’huiles essentielles dans les secteurs des soins personnels et des cosmétiques; ainsi, la demande d’huile essentielle permet aux fabricants de lancer de nouveaux produits pour se développer davantage, ce qui peut favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Manque de disponibilité des matières premières

Le manque de disponibilité des matières premières peut être causé par les conditions climatiques. Dans des conditions climatiques défavorables, il est difficile pour les agriculteurs de cultiver et de faire pousser des plantes telles que des herbes, des épices, de la menthe, des agrumes et autres, donc moins de matières premières disponibles.

La production fluctuante de ces plantes a entraîné une offre volatile de ces plantes sous forme de graines, de racines, de feuilles et autres. L’offre volatile de matières premières détermine également les prix du produit final, ces huiles essentielles. La disponibilité limitée des matières premières devrait entraver la chaîne de valeur globale du marché, un facteur clé de restriction du marché américain des huiles essentielles.

Ainsi, le manque de disponibilité des matières premières peut entraîner le basculement des consommateurs vers d’autres produits et peut également affecter la chaîne d’approvisionnement.

Les résultats de la disponibilité limitée des matériaux sont :

Technologique : les acteurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent reconcevoir leurs produits en utilisant des matériaux de substitution

Géographique : la chaîne d’approvisionnement en amont peut se reconfigurer pour puiser dans de nouvelles sources

Opérationnel : les entreprises en aval peuvent modifier leurs pratiques d’inventaire ou s’efforcer de récupérer d’autres flux de matériaux

Ainsi, ce manque de disponibilité des matières premières permet au consommateur de se tourner vers des substituts qui peuvent freiner la croissance du marché.

Faibles volumes de production d’huiles essentielles

Les faibles volumes de production d’huiles essentielles devraient affecter la croissance du marché américain des huiles essentielles. Les taux de transport élevés, la variabilité accrue des précipitations et la sécheresse estivale intensive peuvent être considérés comme les principales contraintes à ces productions agricoles.

Dans de telles conditions, l’adoption de pratiques agricoles durables et l’introduction de cultures nouvelles/sous-utilisées, capables de diversifier les systèmes de culture et d’atténuer les changements climatiques, peuvent représenter des stratégies très prometteuses pour aborder la durabilité des systèmes de culture, l’amélioration des cultures et la sécurité alimentaire.

L’extraction du squalène de ces divers produits, tels que les herbes, les épices et autres, nécessite un long processus tel que la distillation, le séchage et le conditionnement de l’huile. Cependant, en raison de la distillation, le rendement en huile essentielle peut être moindre, ce qui affecte les volumes de production d’huile essentielle. De plus, un accès réduit aux matières premières telles que les herbes, les épices et autres entraîne également de faibles volumes de production.

Ainsi, les faibles volumes de production devraient affecter la croissance du marché en raison de l’incertitude météorologique et du long processus d’extraction, ainsi que de la faible teneur en pétrole après extraction. De plus, cela devrait limiter dans une certaine mesure la croissance du marché américain des huiles essentielles.

DEVELOPPEMENTS récents

En octobre 2020, dOTERRA a lancé plusieurs nouveaux produits à base d’huiles essentielles Helichrysum touch et trois nouveaux programmes de bien-être conçus pour aider les gens à se concentrer sur leurs objectifs de santé

En août 2020, Young Living Essential Oils a lancé de nouveaux produits dans la catégorie maison heureuse et saine, notamment l’huile de casse, l’huile d’origan équatorienne, l’huile essentielle d’un cœur

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché américain des huiles essentielles : RopaPharm Delacon Biotechnik GMBH, doTERRA, Kelvin Natural Mint Pvt. Ltd., Young Living Essential Oils, AURA CACIA, Kshrey, Inc, Silverline Chemicals, Vigon International, LLC., Bulk Apothecary, Lemon Oil Manufacturers et KM Chemicals

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-essential-oil-market

Segmentation du marché :

Le marché américain des huiles essentielles est segmenté en sept segments en fonction du type, des pièces utilisées pour l’extraction, de la méthode d’extraction, de la nature, de la catégorie, de la catégorie de produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

Huiles d’agrumes

Huiles d’herbes

Huiles aromatiques

Huiles de Menthe

Huiles d’épices

Huiles de graines d’épices

Autres

Sur la base du type, le marché des huiles essentielles est segmenté en huiles d’agrumes, huiles d’herbes, huiles aromatiques, huiles de menthe, huiles d’épices, huiles de graines d’épices et autres.

Pièces utilisées pour l’extraction

Fleurs

Feuilles

Fruit

Clous de girofle

Graine

Aboyer

Sur la base des parties utilisées pour l’extraction, le marché des huiles essentielles est segmenté en fleurs, feuilles, fruits, clous de girofle, graines et écorces.

Méthode d’extraction

Pressé à froid

Extraction par solvant

Extraction supercritique

Extraction enzymatique

Autres

Sur la base de la méthode d’extraction, le marché des huiles essentielles est segmenté en pression à froid, extraction par solvant, extraction supercritique, extraction enzymatique et autres.

La nature

Biologique

Conventionnel

Sur la base de la nature, le marché des huiles essentielles est segmenté en biologique et conventionnel.

Catégorie

Naturel

Synthétique

Sur la base de la catégorie, le marché des huiles essentielles est segmenté en naturel et synthétique.

catégorie de produit

Simple

Mélanges

Sur la base de la catégorie de produits, le marché des huiles essentielles est segmenté en singles et en mélanges.

Application

Nourriture et boissons

Aromathérapie

Soins personnels

Cosmétique

Soins à domicile

Compléments alimentaires

Nutrition sportive

L’alimentation animale

Autres

Sur la base de l’application, le marché des huiles essentielles est segmenté en aliments et boissons, aromathérapie, soins personnels, cosmétiques, soins à domicile, compléments alimentaires, nutrition sportive, aliments pour animaux et autres.

Pour afficher l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/us-essential-oil-market

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-essential-oil-market

Quel sera le rythme de développement du marché américain des huiles essentielles?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché américain des huiles essentielles?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché américain Huile essentielle?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché américain des huiles essentielles?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché américain des huiles essentielles auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries américaines des huiles essentielles?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Parcourir plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-slaughtering-equipment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-carbonated-beverages-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-powdered-cellulose-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-grain-analysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-coating-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-folding-boxboard-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rice-starch-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-gmo-food-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ready-meals-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oat-bran-tablets-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et comptent sur nos efforts en toute confiance. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous :-

Étude de marché sur les ponts de données

États- Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com