Part de marché des gants médicaux, demande, revenus, analyse régionale, segments, facteur de croissance et prévisions jusqu’en 2028

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Marché mondial des gants médicaux par type de produit (examen, chirurgie, chimiothérapie), type de forme (forme en poudre, sans poudre), type de matière première (latex, caoutchouc nitrile, caoutchouc vinyle, polyisoprène), type d’utilisation (jetable, réutilisable, autres) , Canal de distribution (vente directe, magasin médical, en ligne, autres), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, centres de réadaptation, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Le marché mondial des gants médicaux enregistre un TCAC substantiel de 8,5 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation du nombre de maladies pandémiques et à la sensibilisation croissante des consommateurs. Les prix plus élevés des matières premières affectent la croissance de ce marché.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des gants médicaux sont Semperit AG Holding, Supermax Corporation Berhad., ANSELL LTD., Medline Industries, Inc., YTY Group., Cardinal Health, Medicom, Arista Networks, Inc., Kossan Rubber Industries Bhd, asiaEP.com, Rubbercare Protection Products Blue Sail, JIANGSU JAYSUN GLOVE CO., LTD, Shandong Yuyuan Group, Zhanjiang Jiali Glove Products Co., Ltd., ANSELL LTD., McKesson Corporation, Dynarex Corporation, Top Glove Corporation Bhd et entre autres.

Analyse compétitive

Le marché mondial des gants médicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des gants médicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché :

Les gants médicaux sont des gants jetables portés par les chirurgiens lors d’examens et d’interventions médicales. Différents polymères comme le caoutchouc nitrile, le latex, le néoprène et le chlorure de polyvinyle sont utilisés pour fabriquer des gants médicaux. Les gants sont poudrés ou non alimentés avec de la fécule de maïs pour lubrifier les gants.

Facteurs de marché

La sensibilisation accrue des clients à la sécurité et à l’hygiène est le moteur de la croissance du marché

L’incidence croissante de diverses maladies aiguës et chroniques est le moteur de la croissance du marché

L’augmentation du nombre d’hôpitaux contribue également à la croissance du marché

Contraintes du marché

Les prix élevés des matières premières affectent la croissance du marché

Des réactions toxiques sont causées par les gants, ce qui entrave la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des gants médicaux

Par type de produit

Examen Chirurgical Chimiothérapie



Par type de formulaire

Forme en poudre

Non poudré

Par type de matière première

Latex

Caoutchouc nitrile

Caoutchouc de vinyle

Polyisoprène

Autres

Par type d’utilisation

Jetable

Réutilisable

Par canal de distribution

Vente directe

Magasin médical

En ligne

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de diagnostic

Centres de réadaptation

Autres

Développements clés sur le marché :

En octobre 2018, Health and Hygiene UK lance les premiers gants d’examen antimicrobiens en latex et les premiers soins de santé jetables antimicrobiens au monde, fabriqués avec la technologie antimicrobienne d2p de symphony environment. Ce lancement est une étape importante pour les deux sociétés afin d’introduire plus de produits à l’avenir

En novembre 2017, Owens & Minor signe un accord pour acheter l’activité S&IP de Halyard Health. La prévention des infections de S&IP propose des gants médicaux, des vêtements de protection, des draps chirurgicaux et des blouses qui sont très appréciés dans l’industrie. Cet accord contribuera à augmenter l’échelle et les bénéfices de l’activité mondiale d’Owens and Minor et à améliorer également le portefeuille de produits de l’entreprise.

