Part de marché des fibres alimentaires Tendances de l’industrie, croissance, taille, segmentation, demandes futures, dernière innovation, prévisions jusqu’en 2030

présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des fibres alimentaires . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s'assurer que les informations qu'il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d'approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d'analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L'étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l'entreprise. Ce rapport traite de l'industrie en termes de technologie de recherche et d'utilisation prospective précise, d'innovation et d'avancées futures sur le marché des fibres alimentaires .

La taille du marché mondial des fibres alimentaires était de 5,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des fibres alimentaires devrait atteindre 16,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les fibres alimentaires, également connues sous le nom de fibres alimentaires, sont des glucides complexes non digestibles et peuvent être trouvées dans une variété d’aliments tels que les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses et les céréales. Les fibres solubles et non solubles sont deux types de fibres alimentaires qui contribuent au bon fonctionnement du système digestif. Les fibres solubles contrôlent votre taux de cholestérol et de sucre dans le sang tout en vous rassasiant. Les fibres insolubles, quant à elles, absorbent l’eau pour maintenir des selles régulières et un bon fonctionnement de l’estomac et de l’intestin. Ils peuvent également aider au traitement des ulcères duodénaux, du SCI, des hémorroïdes et à la prévention de la constipation.

Facteurs influençant le marché

La sensibilisation croissante des consommateurs à la nécessité des fibres alimentaires stimulera la croissance du marché des fibres alimentaires au cours de la période de prévision. De plus, le fait que les fibres puissent être trouvées dans une variété d’aliments, de boissons, de suppléments nutritionnels et de médicaments, etc., alimentera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant d’activités de R&D visant à améliorer l’efficacité globale des fibres alimentaires accélérera la croissance du marché des fibres alimentaires. D’un autre côté, le coût élevé associé aux fibres alimentaires peut limiter la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

Le nombre croissant de personnes intéressées par les gymnases et l’athlétisme accélérera également la croissance du marché des fibres alimentaires au cours de la période d’analyse.

Les fibres alimentaires sont largement utilisées dans le traitement de l’acné, et les cas liés aux problèmes de peau se multiplient. En conséquence, cela profitera au marché des fibres alimentaires pendant la période d’analyse.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, les gens sont devenus plus conscients de la santé et des avantages d’une alimentation saine. En conséquence, il a été bénéfique pour le marché des fibres alimentaires et offrira des opportunités de croissance lucratives au cours de la période d’étude. Le marché a également connu diverses opportunités de croissance grâce au soutien des gouvernements, à l’augmentation de la base d’utilisateurs sur les sites Web de commerce électronique, etc.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché des fibres alimentaires en raison de la demande croissante pour un traitement efficace de l’acné. En outre, la demande croissante de suppléments de fibres et la sensibilisation croissante des personnes à la santé contribueront à la croissance du marché des fibres alimentaires.

L’innovation croissante dans l’industrie des suppléments de fibres, comme les produits de suppléments de fibres et la disponibilité d’une large gamme de produits classés par goûts et combinaisons, alimentera la croissance du marché des fibres alimentaires au cours de la période d’analyse.

Concurrents sur le marché

• BENEO

• ADM

• Lonza

• Cargill, Incorporated

• DuPont

• Ingredion Incorporated

• Roquette Frères

• Puris

• Emsland Group

• Kerry Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des fibres alimentaires se concentre sur la source, le produit, l’application et la région.

Par source

• Produits à grains entiers

• Fruits et légumes

• Autres

Par produit

• Fibres alimentaires solubles

• Fibres alimentaires insolubles

Par application

• Aliments

• Boissons

• Produits pharmaceutiques

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

