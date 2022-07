Part de marché des façades en Europe, croissance par principale entreprise, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2027

Businessmarketinsights Dernière mise à jour sur l’analyse du «marché des façades en Europe», l’analyse de la croissance du marché des façades en Europe et la projection d’ici – 2027. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des principales entreprises du secteur des façades en Europe. Avec l’étude de marché classée Europe Façade basée sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit un portefeuille d’acteurs de premier plan ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

Les façades définissent la valeur, la performance et l’expression architecturale de tout bâtiment. En tant qu’enveloppes de bâtiments, les façades projettent une image et une intention créative, et sont de plus en plus considérées comme des modérateurs environnementaux ainsi que des influences clés dans le risque du projet et son succès commercial. Une façade bien pensée pour un bâtiment s’avère efficace pour les propriétaires du bâtiment, ses occupants, ainsi que pour l’environnement. Il permet également de transformer les performances du bâtiment existant. En tant qu’interface entre l’environnement extérieur et l’espace intérieur, les façades ont un rôle très critique à jouer et sont donc considérées comme critiques pour le constructeur ou le constructeur.

Le rapport d'analyse sur le marché européen des façades fournit une analyse approfondie et significative du marché. Avant tout, le rapport sur le marché intègre les principaux acteurs du marché –

• ROCKWOOL International A/S

• FunderMax GmbH

• Enclos corp

• Apogee Enterprises, Inc.

• HansenGroup a/s

• Aedas

• Ykk AP America, Inc.

• Schüco International KG

• Entreprises nationales de construction, Inc.

• Bouygues SA

Segments du marché des façades en Europe :

Marché des façades en Europe – Par matériau

• Verre et métal

• Béton et acier

• Céramique

• Bois

• Les autres

Marché des façades en Europe – Par application

• Résidentiel

• Commercial

• Industriel

