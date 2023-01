Part de marché des excipients, demande, tendances du secteur, opportunités de croissance et perspectives de revenus

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le rapport sur le marché des excipients prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les principaux revenus des commerçants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés , ainsi que les segments de marché et l’application. Pour obtenir des informations exploitables sur le marché et des stratégies commerciales lucratives, un rapport d’étude de marché irréprochable doit être là. Il devient également facile d’analyser les actions des acteurs clés et leurs effets respectifs sur les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs CAGR. Les données de marché d’un rapport d’activité exceptionnel sur le marché des excipients sont utiles aux entreprises pour caractériser leurs stratégies individuelles.

Le marché des excipients devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 11 244,15 millions USD. d’ici 2028. Les progrès technologiques dans les excipients multifonctionnels et le besoin croissant de produits pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions sont ciblées par Dow, Roquette Frères et JRS Pharma ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des excipients en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique comme leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Le marché des excipients devient de plus en plus compétitif avec des sociétés telles que Dow, Roquette Frères et JRS Pharma car ils sont le leader du marché. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des excipients.

Développement du marché mondial des excipients

En septembre 2020, Roquette Frères avait conclu un partenariat avec Barentz pour la distribution de produits pharmaceutiques aux États-Unis. Ces deux sociétés travaillent sur les marchés européens en créant un canal de distribution. Ce partenariat augmenterait le portefeuille de produits de l’entreprise.

Aperçu du marché des excipients :

les excipients pharmaceutiques impliquent tout dans un médicament, à l’exception des ingrédients pharmaceutiques actifs. Ces molécules ne possèdent aucune propriété médicinale et sont finalement utilisées pour améliorer l’absorption physiologique du médicament. Les excipients sont de nature inerte et permettent à la molécule médicamenteuse de s’appliquer aux patients sous la bonne forme.

Les avancées technologiques dans les excipients multifonctionnels agissent comme un moteur de la croissance du marché des excipients au cours de la période de prévision. La longue durée du processus de développement de médicaments devrait entraver le marché des excipients au cours de la période de prévision. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché constituent une opportunité pour la croissance du marché des excipients. La considération de sécurité dans le stockage et le transport constitue un défi pour la croissance du marché des excipients.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Dow

Roquette Frères.

JRS PHARMA

Evonik Industries AG

The Lubrizol Corporation (filiale de Berkshire Hathaway Inc.)

BASF SE

Ashland

Kerry Group PLC

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Colorcon

Chemische Fabrik Budenheim

Peter Greven GmbH & Co. KG

ADM

Croda International Plc

BENEO

Avantor, Inc.

Omya AG

DFE Pharma

Pfanstiehl, Inc.

MEGGLE Group Wasserburg

Excipients Étendue du marché et taille du marché

Le marché des excipients est classé en dix segments notables basés sur l’origine, la catégorie, les produits, le type de chimie, la synthèse chimique, la fonctionnalité, les formes posologiques, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’origine, le marché des excipients est segmenté en organique et inorganique. En 2021, l’origine biologique détient la part de marché la plus élevée en raison de la caractéristique non toxique des produits chimiques organiques utilisés comme excipients.

Sur la base de la catégorie, le marché des excipients est segmenté en excipients primaires et excipients secondaires. En 2021, le segment des excipients primaires domine le marché car le segment comprend des charges, des adhésifs, des lubrifiants et d’autres excipients cruciaux.

Sur la base des produits, le marché des excipients est segmenté en polymères, sucres, alcools, minéraux, gélatine et autres. En 2021, le segment des polymères domine le marché car les polymères sont utilisés comme enveloppes de gélatine dans la fabrication de capsules.

Sur la base du type de chimie, le marché des excipients est segmenté en végétaux, animaux, synthétiques et minéraux. En 2021, le segment des plantes domine le marché en raison de sa nature moins chère, non toxique, de nature biodégradable et ne présente aucun effet indésirable sur les êtres humains.

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des excipients est segmenté en lactose monohydraté, sucralose, polysorbate, alcool benzylique, acide cétostéaire, lécithine de soja, amidon prégélatinisé et autres. En 2021, le segment du lactose monohydraté domine le marché en raison de ses multiples propriétés.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des excipients est segmenté en liants et adhésifs, désintégrants, matériaux de revêtement, désintégrants, solubilisants, arômes, édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, glidients , agents chélatants, agents anti-mousse et autres. En 2021, le segment des liants et adhésifs domine le marché en raison de ses propriétés.

Sur la base des formes posologiques, le marché des excipients est segmenté en solides, semi-solides et liquides. En 2021, le segment solide domine le marché car la plupart des excipients sont utilisés dans la fabrication de formes posologiques solides.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. En 2021, le segment des excipients oraux domine sur le marché car la majorité des médicaments, y compris le traitement de première intention, sont disponibles sous forme orale avec la plus grande efficacité et un fort début d’action.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. En 2021, le segment des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques domine le marché car la plupart des excipients sont utilisés dans les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques car ces sociétés sont responsables de la production de médicaments sous toutes les formes posologiques telles que solides, semi-solides et liquides.

Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine le marché car il est la principale source de distribution des excipients.

Méthodologie de recherche : marché mondial des excipients.

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Principaux répondants

Côté demande : Directeurs de niveau, Responsables produit et marketing, Distributeurs, Acheteurs.

Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

