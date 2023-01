Part de marché des équipements de soins intensifs, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse et application des principales entreprises

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des équipements de soins intensifs devrait atteindre une valeur de 68 365,79 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision. Le type de produit représente le plus grand segment de type sur le marché en raison de la demande rapide d’équipements de soins intensifs en Amérique du Nord. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Les patients des centres de traumatologie ou des unités de soins intensifs qui sont confrontés à des conditions potentiellement mortelles reçoivent des soins intensifs. Ces patients nécessitent une surveillance constante ainsi qu’une prise en charge globale. L’équipement de gestion de la douleur, l’équipement de réanimation d’urgence et l’équipement de surveillance des patients sont des exemples d’équipements de soins intensifs majeurs utilisés dans les unités de soins intensifs. ​

Le marché mondial des équipements de soins intensifs connaît une croissance fulgurante en Amérique du Nord en raison d’une augmentation des maladies chroniques telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires et les troubles rénaux, entre autres, ce qui entraîne une augmentation du nombre de patients en soins intensifs. Cependant, des réglementations strictes et des politiques de remboursement médiocres pourraient restreindre le marché au cours de la période de prévision. De plus, le coût élevé des équipements de soins intensifs est l’un des facteurs les plus importants susceptibles d’entraver la croissance du marché à long terme.

Le développement de la technologie est une opportunité pour les acteurs clés au cours de la période de prévision. D’autre part, le manque de personnel et de formation appropriés constitue un défi pour la croissance du marché.

La demande croissante de soins intensifs par la population gériatrique devrait stimuler le taux de croissance du marché

Étant donné que la population gériatrique a un niveau d’immunité plus faible, un grand bassin de population de plus de 60 ans contribuera à l’expansion du marché des équipements de soins intensifs . Les personnes âgées sont plus vulnérables aux problèmes cardiaques, aux lésions médullaires, aux maladies neurologiques et au cancer. Le tourisme médical gagne en popularité à mesure que les infrastructures de santé et les politiques de remboursement s’améliorent. En outre, les progrès réalisés dans les installations de traitement médical modernes pour les patients souffrant de problèmes de santé critiques offriront des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Développement du marché

En août 2022, Dixion Distribution of Medical Devices GMBH a annoncé avoir réussi son enregistrement auprès de la FDA. La première série de leurs équipements, à savoir les Tables d’Opération Chirurgie et les Lampes Chirurgicales Convelar, avait reçu les certifications FDA en plus de la certification CE déjà existante

En septembre 2021, SensaCore a annoncé le lancement de l’analyseur de gaz sanguins ST-200 CC-Ultra Smart, qui est le modèle très avancé de gaz sanguins de SensaCore, et il s’agit d’un système d’électrolyte entièrement automatisé, contrôlé par microprocesseur, qui utilise la mesure directe du courant avec Technologie d’électrode sélective ION (ISE), d’impédance (Hct) et d’ampérométrie (pO2) pour effectuer une analyse des gaz sanguins artériels et des mesures d’électrolytes

En septembre 2020, Agappe diagnostics Ltd. a lancé un nouvel analyseur d’hématologie – Mispa Count X. Mispa Count X avec Smart Impedance Technology, un compteur cellulaire différentiel avancé en 3 parties qui offre des tests CBC de qualité pour fournir des soins sûrs aux patients.

Analyse sectorielle :

Le marché des équipements de soins intensifs est classé en quatre segments en fonction du type de produit, de la population de patients, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en dispositifs thérapeutiques, dispositifs de surveillance des patients, dispositifs de diagnostic, unités et systèmes de soins intensifs, etc. En 2023, le segment des dispositifs thérapeutiques devrait dominer le marché avec une part de marché de 39,06% en raison de l’augmentation des troubles chroniques tels que le diabète, les troubles cardiovasculaires et les troubles rénaux, entre autres, ce qui conduit davantage de patients aux soins intensifs et conduit à l’utilisation de dispositifs plus thérapeutiques.

Sur la base de la population de patients, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en néonatal, pédiatrique, adulte et gériatrique. En 2023, le segment néonatal devrait dominer le marché avec une part de marché de 41,06 % en raison de la numérisation des équipements à travers le monde, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des équipements de soins intensifs.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2023, le segment hospitalier devrait dominer le marché avec une part de marché de 51,02 % en raison de l’augmentation de la population gériatrique.

L’hôpital dominera le segment des utilisateurs finaux du marché mondial des équipements de soins intensifs

En 2023, le segment hospitalier devrait faire fructifier sa domination en acquérant plus de 51% de parts de marché. Cela est dû à la croissance et à l’expansion de l’industrie des soins de santé et à la demande croissante de soins intensifs par la population gériatrique.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, distribution par des tiers, ventes au détail et autres. En 2023, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché avec une part de marché de 62,54 % en raison du nombre croissant de patients admis en USI et en USIN en raison de l’augmentation des troubles chroniques.

L’appel d’offres direct dominera le segment des canaux de distribution du marché mondial des équipements de soins intensifs AG

En 2023, le segment des appels d’offres directs devrait développer sa domination en acquérant plus de 63 % de parts de marché. Cela est dû au nombre croissant d’appels d’offres directs sur le marché.

Portée du marché mondial des équipements de soins intensifs

Le marché mondial des équipements de soins intensifs est segmenté en type de produit, population de patients, utilisateur final et canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

PAR TYPE DE PRODUIT

Dispositifs thérapeutiques

Dispositifs de surveillance des patients

Appareils de diagnostic

Unités et systèmes de soins intensifs

Autres appareils

Sur la base du type de produit, le marché mondial des équipements de soins intensifs est segmenté en dispositifs thérapeutiques, dispositifs de surveillance des patients, dispositifs de diagnostic, systèmes et unités de soins intensifs et autres dispositifs.

PAR POPULATION DE PATIENTS

Néonatal

Pédiatrique

Adultes

Gériatrique

Sur la base de la population de patients, le marché mondial des équipements de soins intensifs est segmenté en néonatal, pédiatrique, adulte et gériatrique.

PAR L’UTILISATEUR FINAL

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres de chirurgie ambulatoire

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des équipements de soins intensifs est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Diffusion tierce

Autres

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des équipements de soins intensifs sont Koninklijke Philips NV, General Electric Company, COOK MEDICAL LLC, Abbott, Medtronic, Getinge AB, heyer medical AG, Drägerwerk AG & Co. KGaA, ICU Medical, Inc., NIHON KOHDEN CORPORATION, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Skanray Technologies Ltd., Boston Scientific Corporation, STERIS, Advin Health Care, Baxter, SS TECHNOMED (P) LTD., SCHILLER, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. ., Nonin, Dixion distribution of medical devices GmbH et Masimo and Compumedics Limited, entre autres.

Analyse régionale

Géographiquement, les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

