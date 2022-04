Part de marché des endoscopes chirurgicaux, croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions de 2022 à 2028

Le rapport d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale précieuse pour l’expansion de l’industrie. Tous les paramètres de marché couverts dans le rapport sont d’une immense utilité pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients à propos de l’industrie, ce qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En outre, le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision peuvent également être obtenus avec un rapport sur le marché international.

Le marché mondial des endoscopes chirurgicaux devrait connaître un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026, en raison de la prévalence croissante et de l’adoption de traitements peu invasifs dans le monde. L’augmentation des cas de maladies chroniques dans le monde a également été un facteur déterminant de la demande d’endoscopes chirurgicaux. Le rapport contient des données pour l’année historique 2017 et l’année de référence 2018.

Principaux concurrents du marché :

Certains des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des endoscopes chirurgicaux sont Stryker, Johnson & Johnson Services Inc., Medtronic, Olympus Corporation, Arthrex Inc., Smiths Group plc, HOYA Corporation, Boston Scientific Corporation, B. Braun Melsungen AG, Richard Wolf GmbH, Ambu A/S, KARL STORZ SE & Co. KG, FUJIFILM Corporation, CONMED Corporation, Apollo Endosurgery Inc., Mederi Therapeutics Inc, UroMed, Sony Corporation et Kairos.

Marché mondial des endoscopes chirurgicaux, par type (rigide, flexible, capsule), application (laparoscopie, arthroscopie, endoscopie gastro-intestinale, endoscopie gynécologique, endoscopie urologique, bronchoscopie, médiastinoscopie, otoscopie, laryngoscopie, autre endoscopie), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) : tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial des endoscopes chirurgicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur présence sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des endoscopes chirurgicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché :

Les endoscopes chirurgicaux peuvent être décrits comme les dispositifs utilisés dans le traitement mini-invasif du corps humain. Les traitements mini-invasifs nécessitent une petite incision à créer dans le corps ou l’utilisation d’ouvertures dans le corps pour l’insertion d’endoscopes pour la visualisation et même le traitement de l’intérieur du corps. Les endoscopes chirurgicaux sont les appareils équipés de caméras et même de sutures à une extrémité, tandis que l’autre extrémité permet la visualisation pour le médecin ou le chirurgien.

Indicateurs de marché :

L’augmentation de la prévalence et de la préférence pour les traitements peu invasifs qui nécessitent le besoin et l’utilisation d’endoscopes devrait stimuler la croissance du marché.

L’augmentation des cas de maladies chroniques ainsi que l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde devraient également agir comme moteurs de croissance du marché en raison de la demande de traitement de ces maladies associée à l’augmentation des niveaux de population gériatrique. .

Restrictions de marché :

Le manque de professionnels formés techniquement et possédant les connaissances nécessaires pour utiliser le produit devrait freiner la croissance du marché.

Les inquiétudes concernant le transfert d’infections dues aux endoscopes non stériles utilisés dans la procédure par les médecins et les chirurgiens devraient également freiner la croissance du marché.

Segmentation:

par type Dur Souple Capsule

par demande laparoscopie arthroscopie Endoscopie gastro-intestinale endoscopie gynécologique Endoscopie urologique bronchoscopie Médiastinoscopie otoscopie laringoscopie autre endoscopie

Par géographie

Principales évolutions du marché :

En novembre 2017, Kairos a annoncé un nouvel endoscope classé comme endoscope chirurgical, avec une résolution 8K connu sous le nom de KairoScope-E. Le produit devrait être utilisé pour la laparoscopie. Avec les images de cet endoscope, le chirurgien peut voir environ 16 fois plus de pixels que n’importe quel appareil traditionnel.

En septembre 2016, Olympus Corporation, en collaboration avec Sony Corporation, a annoncé le lancement de « Visera 4K UHD », un système chirurgical à grand écran avec le système équipé pour fournir quatre fois la qualité d’image d’un système HD.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des endoscopes chirurgicaux sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché, ainsi que le segment qui a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché.

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies précédemment dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront répertoriés en tant qu’options personnalisables pouvant entraîner peu ou pas de frais supplémentaires (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

