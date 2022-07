Part de marché des emballages en carton ondulé, perspectives et analyse des opportunités 2022-2030

Le marché mondial de l’ emballage en carton ondulé devrait atteindre 96,92 milliards USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les boîtes en carton ondulé sont des matériaux en papier épais constitués d’une couche comprimée de pâte à papier. Il est largement utilisé pour l’emballage car ses conceptions d’emballage faciles à ouvrir et à refermer offrent des avantages aux utilisateurs finaux. De plus, il est écologique et peut être recyclé. Les détaillants et les fabricants de produits bénéficient également de grands avantages des emballages en carton ondulé.

Ces boîtes sont utilisées pour stocker et transporter des produits. Les propriétés les plus importantes du carton, moteur du marché, sont sa recyclabilité, sa réutilisation et sa durabilité. De plus, la prise de conscience croissante de la conservation écologique incite les consommateurs à utiliser du carton. En outre, les graphiques haute résolution et l’impression recto verso du carton peuvent améliorer la promotion de la marque des produits. Par conséquent, divers fabricants de produits le choisissent comme matériau d’emballage.

L’urbanisation rapide a changé le mode de vie des gens et, à son tour, a augmenté la prévalence de l’emballage sur un large aspect, augmentant ainsi la demande pour le produit du marché. La prise de conscience croissante des clients pour les matériaux d’emballage durables avec la réutilisation des emballages en carton ondulé stimule la demande du marché. Cependant, l’utilisation de plastiques en raison de ses propriétés rentables, durables et réutilisables entrave la demande du marché.

L’impact du COVID-19 :

Alors que la crise du COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient rapidement leurs pratiques et leurs priorités d’achat pour répondre à la demande requise d’une pandémie, qui a réduit la demande de nombreux segments de produits forestiers, principalement le marché des boîtes en carton ondulé. Dans quelques mois, il y aura une série de chocs positifs et négatifs, à mesure que les fabricants et leurs fournisseurs répondront aux besoins changeants des fournisseurs. Avec une mauvaise situation mondiale, les économies dépendantes des exportations de nombreuses régions semblent vulnérables.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport comprennent:

Mondi plc

DS Smith plc

La Compagnie Internationale du Papier

Géorgie-Pacifique LLC

Oji Holdings Corporation

Le groupe Smurfit Kappa plc

Société WestRock

Pactiv Evergreen Inc

Tat Seng Packaging Group Ltd

Packaging Corporation of America.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les boîtes rigides ont deux panneaux d’extrémité similaires et se composent d’un corps qui peut être plié à partir des deux panneaux latéraux, d’un dessus et d’un fond ininterrompu. Les volets sont applicables pour former les joints. Une fois ces joints scellés, la boîte est considérée comme rigide. Le segment devrait croître avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision.

Les boîtes à simple paroi sont conçues pour n’utiliser qu’une seule couche de cannelures. Ils sont utilisés pour l’expédition dans le secteur du commerce électronique. Ces boîtes sont économiques et peuvent offrir une protection matelassée ainsi que la rigidité requise dans un conteneur d’expédition.

On estime que le segment des aliments et boissons s’empare d’une part massive du marché en raison de l’essor de la consommation d’aliments à emporter et de l’évolution des modes de vie des individus. Le segment détenait une part de marché de 4,7% en 2019.

L’avènement de l’utilisation d’emballages en carton ondulé soutenu par divers programmes de sensibilisation gouvernementaux dans des pays comme l’Inde crée une demande pour l’utilisation de ces boîtes sur le marché de l’emballage. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de personnes optant pour la fabrication de cartons.

Segments couverts dans le rapport

Perspectives matérielles (revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Vierge Recyclé



Perspectives d’utilisation finale (revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2019-2030)

nourriture et boissons

Médicaments

Soins personnels

Décoration intérieure et électronique

Produits en papier

Les autres

Technique d’impression (revenu, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Impression numérique

Lithographie

Flexographie

Les autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

