Part de marché des emballages alimentaires respectueux de l’environnement, prévisions concurrentielles, régionales et mondiales de l’industrie jusqu’en 2030

Le marché des emballages alimentaires respectueux de l’environnement est évalué à environ 162,66 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 7,40 % sur la période de prévision 2019-2026.

Les emballages écologiques sont des emballages écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclés ou renouvelables, sûrs et durables pour les individus et l’environnement. Les avantages offerts par ces emballages écologiques sont la réduction des déchets environnementaux en raison de l’augmentation de la pollution et les préoccupations concernant la protection de l’environnement stimulent la croissance du marché. De plus, ces emballages ont pour rôle de préserver la qualité et la sécurité des aliments et contribuent à réduire le gaspillage alimentaire et les maladies d’origine alimentaire.

La demande croissante d’aliments de confiserie et d’aliments à emporter à travers le monde exige une utilisation intensive des emballages alimentaires. Cette demande, associée aux préoccupations environnementales et aux normes gouvernementales, pousse les fabricants de produits alimentaires à utiliser des emballages alimentaires respectueux de l’environnement. Selon le rapport interne de 2018 sur l’industrie alimentaire de l’Association chinoise de l’industrie alimentaire, l’industrie de la transformation des aliments a atteint 1 470 milliards de dollars en 2017, ce qui représente une augmentation de 6,3 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est due au passage d’une mentalité de manger complet à une mentalité de bien manger des citoyens chinois, en particulier la population de la classe moyenne qui a choisi des collations, des boissons, des condiments et d’autres aliments transformés plutôt que des repas traditionnels.

Cela a augmenté la charge des unités de transformation alimentaire du pays pour équilibrer la demande de sortie des repas traditionnels. De plus, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, la Chine est devenue l’un des plus grands marchés d’aliments emballés au monde. Le marché chinois des aliments emballés était évalué à 202 milliards USD en 2013 et devrait atteindre environ 347 milliards USD d’ici 2018. Cependant, le manque de sensibilisation entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2026.

L’analyse régionale du marché mondial des emballages alimentaires écologiques est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison de la forte notoriété de la population et de la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région.

Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2026. Des facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation des initiatives gouvernementales et une large base de fabrication d’aliments emballés créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché des emballages alimentaires respectueux de l’environnement dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Amcor plc (Australie)

Mondi plc (Autriche)

Sealed Air Corporation (États-Unis)

Ball Corporation (États-Unis)

Tetra Pak (Suède)

Crown Holdings Inc. (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Huhtamaki Oyj ( Finlande)

Westrock (États-Unis)

The Smurfit Kappa Group plc (Irlande)

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous :

Par matériau :

Papier et carton

Plastique

Métal

Verre

Autres

Par application : Boissons

alimentaires Par type : Emballage à contenu recyclé Emballage dégradable Emballage réutilisable) Par technique : Emballage actif Emballage moulé Emballage en fibres alternatives Emballages polyvalents Par région : Amérique du Nord États -Unis Canada Europe Royaume-Uni Allemagne Asie-Pacifique Chine Inde Japon Amérique latine Brésil Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2016, 2017, 2018

Année de référence – 20198

Période de prévision – 2020 à 2026

Public cible du marché mondial des emballages alimentaires respectueux de l’environnement dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

