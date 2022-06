Part de marché des écrans micro-LED, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

La taille du marché mondial des écrans micro-LED devrait passer de 597,0 millions USD en 2020 à 27384,2 millions USD d’ ici 2027, à un TCAC de 89,2 % de 2021 à 2027 . Les micro-LED sont une classe d’écrans dans lesquels un réseau de diodes électroluminescentes microscopiques forme des pixels individuels. L’affichage micro-LED offre une uniformité de longueur d’onde élevée pour un affichage fin du pas de pixel. De plus, il a une consommation d’énergie moindre, une qualité d’image ultra haute définition, une saturation des couleurs améliorée, une luminosité accrue et un taux de réponse plus rapide que les écrans LCD et OLED.

La croissance du marché des micro-LED est tirée par l’augmentation de la demande de panneaux d’affichage lumineux et économes en énergie et l’augmentation de la préférence des géants de l’électronique tels que Sony et Apple pour l’affichage micro-LED. Cependant, le coût élevé de ces écrans devrait freiner la croissance du marché. Au contraire, la hausse de la demande d’électronique grand public devrait offrir des opportunités de croissance lucratives.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/micro-led-display-market

L’augmentation de la demande de panneaux d’affichage lumineux et économes en énergie, l’augmentation de la préférence des géants de l’électronique pour les écrans micro-LED, le coût élevé de l’écran micro-LED et une augmentation de la demande d’électronique grand public sont les facteurs importants qui ont un impact sur la croissance. du marché mondial des écrans micro-LED. Ces facteurs devraient stimuler ou entraver la croissance du marché.

COVID – 19 Impact sur l’affichage Micro-LED mondial

Le marché des micro-LED a connu une croissance importante au fil des ans. L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la demande de produits à base de micro-LED, en particulier en 2020 et 2021. La pandémie a contraint les entreprises à adopter des pratiques de travail à distance. Le confinement dans tous les principaux pays pour freiner la propagation du COVID-19 a perturbé la chaîne d’approvisionnement, interrompu les activités de fabrication et eu un impact sur les activités de recherche et développement, entraînant un retard de production.

Dynamique du marché mondial des écrans micro-LED

Conducteurs : Augmentation de la demande pour des panneaux d’affichage lumineux et économes en énergie

L’affichage micro-LED est une technologie émergente, une collection de LED microscopiques qui forment un élément pixel individuel. Il offre un contraste amélioré par rapport aux technologies d’affichage LED et OLED traditionnelles. De plus, il offre un temps de réponse amélioré. De plus, la consommation d’énergie de l’écran micro-LED est inférieure à celle d’autres technologies telles que les LED et les OLED. Ainsi, l’augmentation de la demande pour ces appareils plus lumineux et économes en énergie alimente la croissance du marché des écrans micro-LED.

Contraintes : Coût élevé de l’affichage micro-LED

L’affichage micro-LED est une technologie d’affichage émergente de quatrième génération. Il combine les meilleures caractéristiques de l’écran LCD et de l’OLED, avec une luminosité supérieure et une efficacité énergétique accrue. Cependant, le coût de l’affichage micro-LED est beaucoup plus élevé que les technologies d’affichage conventionnelles, ce qui devrait entraver la croissance du marché. De plus, les fuites de courant dues à la miniaturisation de l’écran micro-LED entraînent une consommation d’énergie élevée, ce qui entraîne une augmentation des coûts d’électricité, freinant ainsi la croissance du marché.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/micro-led-display-market?opt=2950

Opportunités : Augmentation de la demande en électronique grand public

Une augmentation significative de la demande d’électronique grand public a été observée, en particulier dans les pays en développement tels que l’Inde, la Chine et d’autres. Des facteurs tels que l’amélioration du niveau de vie et l’augmentation du revenu disponible parmi la population de la classe moyenne propulsent la demande d’électronique grand public. En outre, les applications d’affichage micro-LED telles que les smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les montres intelligentes et autres dans le segment de l’électronique grand public devraient augmenter au cours de la période de prévision. Ainsi, l’émergence de telles applications devrait alimenter le besoin d’affichages micro-LED à l’avenir. De plus, il est prévu que les smartphones et les tablettes connaîtront une adoption accrue dans les années à venir, ce qui offrira des opportunités lucratives pour l’expansion du marché.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des écrans micro-LED en fonction du produit, de l’industrie verticale et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de produit ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Grand écran

Affichage de petite et moyenne taille

Micro-affichage

Par perspectives verticales de l’industrie ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Électronique grand public

Divertissement et sports

Automobile

Détail

Gouvernement & Défense

Les autres

Par Application Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2027 )

Smartphone & Tablette

PC et ordinateur portable

la télé

Montre intelligente

Les autres

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Par produit, le segment électrique devrait représenter la plus grande part de marché

Le marché mondial des écrans micro-LED est segmenté en grandes, petites et moyennes et micro-écrans par produit . En 2020, le segment des écrans à grande échelle représentait la plus grande part de marché de 49,6 % sur le marché mondial des écrans micro-LED . Un écran de grande taille est un agencement multi-écrans composé de plusieurs écrans, vidéoprojecteurs ou téléviseurs inclinés ensemble pour former un grand écran, appelé mur vidéo. Ces affichages se trouvent dans les salles de contrôle, les stades et les grands lieux publics. L’affichage de grande taille à micro-LED minimise la consommation d’énergie et offre un contraste et une luminosité élevés, améliorant la clarté des informations affichées. Au cours de la période de prévision, la Corée du Sud et l’Afrique devraient connaître des taux de croissance importants à un TCAC de 94,3 % et 93,1 %, respectivement.

L’Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Region-Wise, le marché mondial des écrans micro-LED s’est segmenté en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . Dans le monde, on estime que l’Europe détient le TCAC le plus élevé de 90,4 % sur le marché mondial des écrans micro-LED au cours de la période de prévision . Le marché en Europe est analysé au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Russie et dans le reste de l’Europe. L’adoption des écrans micro-LED augmente dans la région européenne, en raison d’une augmentation de la demande de technologies écoénergétiques dans divers secteurs verticaux tels que l’électronique grand public, la vente au détail, l’automobile et autres.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/micro-led-display-market

Le marché des écrans micro-LED devrait connaître une forte croissance dans les années à venir en raison de la popularité croissante des téléviseurs intelligents en Europe. L’augmentation de l’adoption de technologies de pointe a fourni plusieurs opportunités de croissance pour le marché des écrans micro-LED en Europe. Des investissements élevés dans l’industrie de l’affichage devraient offrir des opportunités de croissance au marché. Parmi tous les pays européens, l’Allemagne représente la plus grande part de marché, grâce à des initiatives gouvernementales proactives sous la forme de filiales, à l’acquisition de petites entreprises et à l’augmentation de l’adoption de la micro-LED.

Principaux acteurs du marché

Les entreprises couvertes sur le marché des micro-LED sont Apple Inc., eLux, Inc., Glo AB, LG Display, Aledia, PlayNitride Inc., Rohinni LLC, Sony Corporation, VueReal et Samsung Electronics Co. Ltd. Les acteurs du marché ont adopté diverses stratégies, telles que la collaboration et le partenariat, le lancement de produits et l’accord, pour étendre leur présence sur le marché des écrans micro-LED .

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/micro-led-display-market