Part de marché des écrans médicaux, demande, tendances du secteur, opportunités de croissance et perspectives de revenus

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des écrans médicaux devrait atteindre la valeur de 1 113,11 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF gratuit (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-display-market

Développement du marché

En juin 2022, EIZO Corporation a lancé RadiForce MX243W – un moniteur de 24,1 pouces de 2,3 mégapixels (1920 x 1200 pixels). Le moniteur 24,1 pouces 2,3 mégapixels (1920 x 1200 pixels) a été conçu pour une surveillance et un diagnostic minutieux de la physiologie complète des systèmes des patients dans les cliniques et les hôpitaux. Le lancement a entraîné l’ajout d’un nouveau dispositif médical au portefeuille et a offert une pureté de marché exceptionnelle

En mai 2021, Barco a lancé l’écran médical Nio Fusion 12MP. Le lancement du produit a entraîné un portefeuille de produits amélioré et une augmentation des ventes et l’expansion de la gamme de produits d’affichage médical en Amérique du Nord et en Europe

En mai 2020, Sony Corporation a élargi sa gamme de produits en introduisant NUCLeUS. NUCLeUS inclut le streaming vidéo sans fil qui permet au personnel clinique d’accéder aux images avec un smartphone à partir de n’importe quelle modalité. Le lancement devrait augmenter la gamme de produits en Amérique du Nord et en Europe, augmenter le nombre de clients et les ventes

En septembre 2020, FSN Medical Technologies s’est associé à RGB Spectrum pour fournir des solutions vidéo d’affichage médical au marché médical. Le partenariat a abouti à l’expansion du portefeuille de produits et d’activités

Aperçu du marché:

Un écran médical est un moniteur qui répond aux exigences élevées de l’imagerie médicale. Il est généralement livré avec des technologies spéciales d’amélioration de l’image pour assurer une luminosité constante pendant toute la durée de vie de l’écran, des images sans bruit, une lecture ergonomique et une conformité automatisée avec l’imagerie numérique et les communications en médecine (DICOM) et d’autres normes médicales.

Le développement des technologies d’imagerie médicale a fait progresser les soins de santé, fournissant de puissants outils de diagnostic, soutenant l’évaluation non invasive des blessures et des problèmes internes, et permettant de détecter les maladies bien plus tôt que jamais. Les écrans médicaux sont préférés aux écrans grand public lorsqu’ils sont utilisés pour l’imagerie médicale. La raison est simple : les écrans médicaux répondent aux exigences définies en matière de qualité d’image, de réglementation médicale et d’assurance qualité.

L’avenir des dispositifs d’affichage médicaux repose sur les développements de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse de données. Les dispositifs médicaux font progresser la gestion des maladies en permettant aux cliniciens de personnaliser la médecine comme jamais auparavant. Ces technologies fournissent des informations révélatrices sur des patients individuels en temps réel.

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-display-market

Analyse sectorielle :

Le marché mondial des écrans médicaux est classé en treize segments notables basés sur la technologie, la taille du panneau, le mode de visualisation, le mégapixel, la résolution, le type d’affichage, la technologie d’imagerie, la couleur d’affichage, le rapport d’aspect, le composant, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base de la technologie, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en écran LCD rétroéclairé par LED, écran LCD rétroéclairé ccfl, écran LCD tft et écran oled En 2022, le segment des écrans LCD rétroéclairés par LED devrait dominer le marché médical mondial. marché des écrans avec une part de marché de 19,25 % en raison d’une durée de vie plus longue et d’une meilleure efficacité énergétique que les téléviseurs LCD plasma et CCFL.

Sur la base de la taille du panel, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en moins de 22,9, 23,0- 32,0, 32,1-42,0 et plus de 42. En 2022, le segment des moins de 22,9 devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec un part de marché de 57,58 % en raison d’un espace vertical réduit.

Sur la base du mode de visualisation, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en 2D et 3D En 2022, le segment 2d devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 44,68 %. Il devrait atteindre 5 638,24 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC le plus élevé de 7,1 %, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Sur la base des mégapixels, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en 2,1-4mp, 4,1-8m, au-dessus de 8mp et jusqu’à 2mp. En 2022, le segment 2.1-4MP devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 35,83 %. Il devrait atteindre 436,38 millions USD d’ici 2029, en croissance avec le TCAC le plus élevé de 7,6 %, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Sur la base de la résolution, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en 4k, ultra full hd, full hd et autres. En 2022, le segment 4K devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 39,75 % en tant que résolution efficace la plus élevée en résolution 4K majoritaire.

Sur la base du type d’affichage, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en montage mural, portable et modulaire. En 2022, le segment mural devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 50,78 %. Il devrait atteindre 577,35 millions USD d’ici 2029, avec le TCAC le plus élevé de 6,5 %, au cours de la période de prévision de 2022. à 2029.

Sur la base de la technologie d’imagerie, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en écran tactile, verre de police résistant aux rayures, mode de sécurité, options nettoyables, softglow & spotview et autres. En 2022, le segment des écrans tactiles devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 37,88 %. Il devrait atteindre 451,27 millions USD d’ici 2029, en croissance avec le TCAC le plus élevé de 7,3 %, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Sur la base de la couleur d’affichage, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en couleur et monochrome. En 2022, le segment couleur devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 77,29 % en raison de l’espace de montage flexible et de l’espace au sol économisé.

Sur la base du rapport d’aspect, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en 16.09, 21.09 et 4.03. En 2022, le segment 16:09 devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 47,94 %. Il devrait atteindre 550,21xx millions USD d’ici 2029, en croissance avec le TCAC le plus élevé de 6,7 %, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Sur la base des composants, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en matériel et services. En 2022, le segment du matériel devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 77,07 %. Il devrait atteindre 882,34 millions USD d’ici 2029, en croissance avec le TCAC le plus élevé de 6,6 %, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Sur la base de l’application, le marché mondial des écrans médicaux est segmenté en diagnostic, chirurgie/intervention, surveillance portée par le patient, consultation, télésanté, enseignement/pratique, dentisterie, point de service, surveillance fœtale et autres En 2022, le segment de diagnostic devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 38,09 %. Il devrait atteindre 469,13 millions USD d’ici 2029, en croissance avec le TCAC le plus élevé de 7,8 %, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de l’affichage médical est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements de soins infirmiers, laboratoires de diagnostic, laboratoire d’imagerie / radiologie, laboratoire, centres de réadaptation et autres. En 2022, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché mondial des écrans médicaux avec une part de marché de 33,79 %. Il devrait atteindre 419,62 millions USD d’ici 2029, en croissance avec le TCAC le plus élevé de 7,9 %, au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Liste des tableaux :

TABLEAU 1 MARCHÉ MONDIAL DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR TECHNOLOGIE, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 2 MARCHÉ MONDIAL DES AFFICHAGES MÉDICAUX À ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ À LED, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 3 ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ CCFL GLOBAL SUR LE MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 4 ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ TFT MONDIAL SUR LE MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 5 AFFICHAGE OLED MONDIAL SUR LE MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 6 TYPE D’AFFICHAGE OLED MONDIAL SUR LE MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR TECHNOLOGIE, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 7 MARCHÉ MONDIAL DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR TAILLE DE PANNEAU, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 8 GLOBAL MOINS DE 22,9 SUR LE MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 9 GLOBAL MOINS DE 22,9 SUR LE MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR TECHNOLOGIE, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 10 GLOBAL 23.0- 32.0 SUR LE MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 11 GLOBAL 23.0- 32.0 SUR LE MARCHÉ DES AFFICHAGES MÉDICAUX, PAR TECHNOLOGIE, 2020-2029 (MILLIONS USD)

A continué…

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-display-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché Affichage médical jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Advantech Co., Ltd

Quête International Inc

Steris SA

Siemens Healthcare Private Limited

Technologie médicale BenQ

AccurayIncorporated

Systèmes médicaux Alpinion Co., Ltd

Nanjing Jusha Commercial & Trading Co, Ltd

COJE CO.,LTD

Axiomtek Co Ltd

Dell

Société de développement HP

LP, Analogic Corporation

ASAHI ROENTGEN. CO., LTD

Médiso SA

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd,

Mobisante

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

En 2018, selon le National Cancer Institute du NIH, environ 1 735 350 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués aux États-Unis 2023 – Communiqué de presse https://www.databridgemarketresearch.com/press-release/global-medical-display-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-medical-display-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-medical-display-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-medical-display-market

meilleurs rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-crystallization-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-analytical-chromatography-in-pharma-quality-control-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yeast-infection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-probe-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market