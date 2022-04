Part de marché des dispositifs robotiques chirurgicaux orthopédiques, croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions de 2022 à 2028

Le rapport d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale précieuse pour l’expansion de l’industrie. Tous les paramètres de marché couverts dans le rapport sont d’une immense utilité pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients à propos de l’industrie, ce qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En outre, le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision peuvent également être obtenus avec un rapport sur le marché international.

Dans le rapport de marché convaincant, la segmentation du marché est effectuée en termes de marchés couverts, d’étendue géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position sur le marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, sources secondaires et hypothèses. Le rapport affiche également l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché. La section Paysage concurrentiel du rapport d’étude de marché présente un aperçu clair de l’analyse des parts de marché et des actions des principaux acteurs de l’industrie. Les informations collectées sont validées par les experts du marché pour offrir la meilleure qualité aux lecteurs et utilisateurs finaux.

Le marché mondial des dispositifs robotiques chirurgicaux orthopédiques devrait passer de sa valeur initiale estimée de 464,68 millions USD en 2018 à une valeur projetée de 2 748,51 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 24,88 % au cours de la période 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la croissance des innovations et à l’adoption de robots chirurgicaux et d’assistance robotique sur le marché de la santé et du traitement.

Téléchargez gratuitement un exemple de copie PDF du rapport @ https://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-orthopedic-surgical-robotic-devices-market

Marché mondial des dispositifs robotiques chirurgicaux orthopédiques par composant (instruments et accessoires, systèmes robotiques), application clinique (membres supérieurs, membres inférieurs, autres), utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées), géographie (Amérique du Nord, Amérique (Sud ), Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) : tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché :

Les dispositifs robotiques chirurgicaux orthopédiques peuvent être définis comme les composants et dispositifs chirurgicaux qui ont été équipés d’une puce informatisée et d’un programme logiciel résultant en une meilleure efficience et efficacité par rapport à ce qu’un chirurgien pourrait réaliser. Ces dispositifs robotiques sont conçus pour résister efficacement aux circonstances et effectuer des procédures personnalisées au-delà des capacités conventionnelles d’un chirurgien ou d’un médecin humain.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des dispositifs robotiques chirurgicaux orthopédiques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur présence sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des appareils robotiques chirurgicaux orthopédiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des dispositifs robotiques chirurgicaux orthopédiques

Les principaux concurrents actuellement présents sur le marché sont Stryker ; Ekso Bionics ; Wright Medical Group SA ; PENSEZ Surgical, Inc. ; chirurgie intuitive ; Smith et neveu; OMNIlife Science, Inc. ; ÉNERGIE GÉNÉRALE ; Medtronic ; Zimmer Biomet ; Johnson & Johnson Services, Inc. ; Société Medrobotics ; TransEnterix Surgical, Inc. ; Renishaw plc et Mazor Robotics.

Indicateurs de marché :

L’augmentation de l’adoption et de la préférence pour les systèmes et appareils robotiques, qui a été le résultat d’un investissement et d’un financement accrus pour la recherche et le développement, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché.

L’augmentation de l’efficacité et des bénéfices grâce à l’utilisation de robots chirurgicaux dans les procédures chirurgicales est l’un des principaux facteurs de croissance du marché.

Restriction du marché :

Le coût élevé de mise en œuvre et d’utilisation de ces dispositifs nécessite un coût de maintenance élevé ; ce facteur devrait limiter la croissance du marché

Principales évolutions du marché :

En janvier 2019, Zimmer Biomet a annoncé qu’il avait reçu l’autorisation 510(k) de la FDA américaine pour son « ROSA Knee System » destiné à être utilisé dans les procédures robotiques de remplacement du genou.

En mars 2017, Stryker a annoncé le lancement de son système de remplacement du genou du bras robotisé, « MAKO Total Knee ». Cela aidera les chirurgiens à effectuer une arthroplastie du genou et des interventions chirurgicales précises et efficaces.

Demandez une copie de ce rapport de recherche sur https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-orthopedic-surgical-robotic-devices-market

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des dispositifs robotiques chirurgicaux orthopédiques dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché, ainsi que le segment qui a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché.

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies précédemment dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront répertoriés en tant qu’options personnalisables pouvant entraîner peu ou pas de frais supplémentaires (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présentée comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.