Part de marché des dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement, taille, tendances, analyse historique, tendances régionales et prévisions jusqu’en 2029

Le bruit du ronflement ne vient pas du nez ; au lieu de cela, il commence derrière la langue. Le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement était évalué à 19,83 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 37 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Segmentation:-

Marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement, par type de dispositif (appareils oraux, dispositifs nasaux, dispositifs de contrôle de position, mentonnières, dispositifs de stabilisation de la langue, dispositifs de thérapie par pression positive expiratoire (EPAP)), procédure chirurgicale (Uvulopalatoplastie assistée par laser, Ablation par radiofréquence, procédure de pilier, uvulopalatopharyngoplastie (UPPP), ronflement par injection, raidissement palatin, sclérothérapie, autres procédures chirurgicales) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur les dispositifs anti-ronflement et le marché de la chirurgie du ronflement.

Principaux acteurs : –

Apnea Sciences (États-Unis), Sleeping Well, LLC (États-Unis), The Pure Sleep Company (États-Unis), Theravent, Inc. (États-Unis), Tomed GmbH. (Allemagne), GlaxoSmithkline plc. (Royaume-Uni), Meditas (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Fisher & Paykel Healthcare Limited. (Nouvelle-Zélande), ImThera Medical, Inc. (États-Unis), ResMed (États-Unis), HIVOX BIOTEK INC. (États-Unis), RIPsnore (Australie), NZHIT (Nouvelle-Zélande), Medtronic (Irlande), Company ONIRIS (France) et ZYPPAH (États-Unis), entre autres.

Définition du marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement

Les dispositifs de traitement anti-ronflement font référence au type d’équipement utilisé pour prévenir le ronflement, notamment les dispositifs de stabilisation de la langue (TSD), les dispositifs nasaux, les dispositifs d’avancement mandibulaire (MAD) et les dispositifs à pression positive continue (CPAP), entre autres.

Dispositifs anti-ronflement et dynamique du marché de la chirurgie du ronflement

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Croissance de la population gériatrique

La population vieillissante est plus sujette au ronflement, qui agit comme l’un des principaux facteurs de croissance des dispositifs anti-ronflement et du marché de la chirurgie du ronflement.

Mode de vie malsain

L’augmentation de l’adoption d’habitudes de vie malsaines, telles que la consommation d’alcool et le tabagisme, augmentant la fréquence des ronflements, accélère le marché.

Sensibilisation au ronflement

La prise de conscience croissante des effets néfastes du ronflement et des avantages des traitements associés influence davantage le marché.

De plus, l’augmentation des investissements, la prévalence de l’apnée du sommeil , l’augmentation du nombre de campagnes de sensibilisation et l’augmentation du revenu disponible affectent positivement le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement.

Opportunités

En outre, les progrès technologiques dans les dispositifs anti-ronflement offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la présence d’une importante population non traitée contribuera davantage à l’expansion du marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement

D’autre part, le coût élevé des appareils buccaux sur mesure et la stigmatisation sociale associée au ronflement devraient entraver la croissance du marché. En outre, la faible efficacité et le manque de validation scientifique des dispositifs anti-ronflement devraient remettre en question le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement

Le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement . L’apnée obstructive du sommeil peut augmenter le risque de morbidité et de mortalité associé au COVID-19, selon une étude intitulée « Une revue systématique du COVID-19 et de l’apnée obstructive du sommeil ».

Développement récent

La Food and Drug Administration des États-Unis (US FDA) a approuvé la commercialisation de « eXciteOSA », développé par Rotech Healthcare, un dispositif anti-ronflement sur ordonnance uniquement en février 2021. L’appareil offre une stimulation musculaire électrique grâce à un embout buccal placé autour de la langue de l’individu.

ResMed Inc. a présenté le « AirTouch N20 CPAP », un masque nasal doté d’un coussin en mousse à mémoire de forme en septembre 2020. Le masque est basé sur la technologie brevetée de coussin en mousse à mémoire de forme UltraSoft de la société.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Portée du marché mondial des dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement et taille du marché

Le marché des appareils laser pour l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est segmenté en fonction du type d’appareil et de la procédure chirurgicale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’appareil

Appareils oraux

Dispositifs nasaux, Dispositifs de contrôle de position

Mentonnières

Dispositifs de stabilisation de la langue

Appareils de thérapie par pression positive expiratoire (EPAP)

En fonction du type d’appareil, le marché des appareils anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement est segmenté en appareils buccaux, appareils nasaux , appareils de contrôle de position, mentonnières, appareils de stabilisation de la langue, appareils de thérapie par pression expiratoire positive (EPAP). Les appareils buccaux sont en outre sous-segmentés en dispositifs d’avancement mandibulaire (MAD) et en dispositifs de retenue de la langue. Les dispositifs d’avancement mandibulaire (MAD) sont en outre sous-segmentés en MAD non personnalisés et en MAD sur mesure. Les dispositifs nasaux sont en outre sous-segmentés en dilatateurs nasaux externes et autres dispositifs nasaux.

Opération chirurgicale

Uvulopalatoplastie assistée par laser

Ablation par radiofréquence

Procédure Pilier

Uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)

Ronflement par injection

Raidissement palatin

Sclérothérapie

Autres procédures chirurgicales

Sur la base de la procédure chirurgicale, le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement est segmenté en uvulopalatoplastie assistée par laser, ablation par radiofréquence, procédure de pilier, uvulopalatopharyngoplastie (UPPP), ronflement par injection, raidissement palatin, sclérothérapie et autres procédures chirurgicales . Les autres interventions chirurgicales sont en outre sous-segmentées en septoplastie et ESS.

Dispositifs anti-ronflement et chirurgie du ronflement Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché des appareils anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’appareil et procédure chirurgicale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement en raison de la sensibilisation croissante aux effets néfastes du ronflement et de la présence d’un grand nombre d’acteurs du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du grand nombre de ronflements non traités dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour les dispositifs anti-ronflement et le marché de la chirurgie du ronflement, l’impact de la technologie utilisant la ligne de vie courbes et évolutions des scénarios réglementaires de santé et leur impact sur le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

