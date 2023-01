Part de marché des diagnostics vétérinaires, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse et application des principales entreprises

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché mondial des diagnostics vétérinaires était évalué à 2,6 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,01 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,55 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF gratuit (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-veterinary-diagnostics-market&Shri

Analyse et taille du marché mondial des diagnostics vétérinaires

Le diagnostic vétérinaire est considéré comme un élément crucial de la gestion et de la prévention des épidémies chez les animaux. L’accent mis sur la prévention et le contrôle des maladies zoonotiques accélère la croissance du marché des diagnostics vétérinaires.

Les diagnostics vétérinaires font référence aux outils utilisés pour diagnostiquer les maladies animales causées par les micro-organismes, y compris les virus, les champignons, les bactéries et les agents pathogènes, entre autres. Ces outils de diagnostic animal sont utilisés pour détecter la maladie, vérifier la présence d’agents pathogènes, surveiller la progression de la maladie et fournir des traitements optimaux .

Dynamique du marché des diagnostics vétérinaires

ConducteursProduits alimentaires d’origine animale

L’augmentation de la demande de produits alimentaires d’origine animale est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des diagnostics vétérinaires.

Incidence des événements transfrontaliers

L’augmentation de l’incidence des maladies transfrontalières et zoonotiques chez les animaux accélère la croissance du marché.

Nombre de vétérinaires praticiens

L’augmentation du nombre de praticiens vétérinaires et la hausse de leurs niveaux de revenu dans les économies développées influencent davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’utilisation de panels de tests PCR pour exclure le virus COVID-19 chez les animaux offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

DEVELOPPEMENTS récents

Heska Corporation a acquis Lacuna Diagnostics en janvier 2021. Cette acquisition vise à renforcer le portefeuille de services de télémédecine et de technologie de cytologie numérique au point de service de la société.

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinary-diagnostics-market?Shri

Portée du marché mondial des diagnostics vétérinaires et taille du marché

Le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en fonction du produit, de la technologie, du type d’animal, du type de maladie, de l’espèce et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Instruments

Réactifs

Consommables

Sur la base du produit, le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en instruments et réactifs, et consommables .

Technologie

Immunodiagnostic

Biochimie clinique

Diagnostic moléculaire

Hématologie

Analyse d’urine

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-veterinary-diagnostics-market&Shri

Analyse / aperçus régionaux du marché des diagnostics vétérinaires

Le marché du diagnostic vétérinaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, technologie, type d’animal, type de maladie, espèce et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des diagnostics vétérinaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du diagnostic vétérinaire en raison de la présence de programmes de soins de santé dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’acceptation des animaux de compagnie dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du diagnostic vétérinaire vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du diagnostic vétérinaire, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché du diagnostic vétérinaire. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du diagnostic vétérinaire sont :

Almac (Royaume-Uni)

Element Materials Technology Group Limited (Royaume-Uni)

Eurofins Scientifique (France)

Développement PPD, LP (États-Unis)

Source BioScience (Royaume-Uni)

Intertek Group plc (Royaume-Uni)

Laboratoire Corporation of America (États-Unis)

BioReliance Corporation (États-Unis)

Laboratoires Charles River (États-Unis)

WuXi AppTec (Chine)

Anacura (Belgique)

LGC Ltd (Royaume-Uni)

Medpace Hldgs (États-Unis)

Syneos Health (États-Unis)

PRA Health Sciences (États-Unis)

STERIS plc (États-Unis)

Groupe Merck KGaA (Allemagne)

PPD, Inc. (États-Unis)

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des diagnostics vétérinaires jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-veterinary-diagnostics-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

meilleurs rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-crystallization-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-analytical-chromatography-in-pharma-quality-control-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yeast-infection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-probe-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market