Part de marché des diagnostics in vitro, taille, analyse de l’industrie, demande, croissance et rapport de recherche 2028

prévalence croissante des maladies chroniques et la prise de conscience croissante du profilage corporel régulier sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance

du marché . selon le dernier rapport de Reports and Data. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial sont l’augmentation de la population gériatrique dans le monde, la sensibilisation accrue au profilage corporel régulier et la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et le diabète, l’augmentation des ventes de dispositifs de diagnostic en vente libre tels que les kits de surveillance du glucose. Le besoin croissant d’un diagnostic rapide et précis des maladies, les avancées technologiques dans les produits de DIV et l’adoption croissante de dispositifs de diagnostic in vitro au point de service sont les autres facteurs clés qui soutiennent la croissance de ce marché. En outre, la propagation rapide de la maladie à coronavirus, l’incidence croissante des infections nosocomiales (IAS), l’augmentation des volumes de tests COVID-19, y compris la RT-PCR, et la demande croissante de produits de DIV à domicile ont stimulé la demande de diagnostics in vitro globalement.

Le diagnostic in vitro (DIV) fait référence à un large éventail de tests biologiques effectués en laboratoire pour diagnostiquer avec précision les maladies. Ces tests sont réglementés par la Food and Drug Administration (FDA) et sont utilisés pour tester divers échantillons tels que des échantillons de sang ou de salive pour la détection précise de substances comme le cholestérol et le sodium dans le corps humain. Les dispositifs de diagnostic in vitro sont largement utilisés par les cliniciens pour le diagnostic et la prévention des maladies, et ces dispositifs aident à détecter la présence de marqueurs spécifiques tels que les mutations génétiques dans le corps humain.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, l’importation / exportation, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont :

BioMérieux SA, Abbott Laboratories, Danaher Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., QIAGEN, Siemens Healthineers AG, Becton, Dickinson and Company, Quidel Corporation, F. Hoffmann-La Roche AG, Charles River Laboratories International, Quest Diagnostics, Agilent Technologies et Sysmex Corporation, Inc.

Segmentation du marché par types :

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Instruments Instruments entièrement automatisés Instruments semi-automatisés Autres

Logiciel de gestion de données

Réactifs et kits

Services

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Immunochimie/immunodosage Essai immuno-enzymatique (ELISA) Immunoessai par chimioluminescence (CLIA) Immunoessai colorimétrique (CI) Immunoessai par fluorescence (FIA) Radioimmunoessais (RIA) ELISPOT Tests rapides Western Blot

Chimie clinique de base Panel métabolique Panel fonction thyroïdienne Specialty Chemicals Panel électrolyte Panel foie Profil rénal Profil lipidique

Diagnostic moléculaire cs Technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques (INAAT) Hybridation (hybridation in situ et FISH) Réaction en chaîne par polymérase (PCR) NGS microréseau Autres

Coagulation et hémostase

Hématologie

Microbiologie

urine

Autres

Perspectives d’utilisabilité (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Dispositifs DIV réutilisables Dispositifs

DIV jetables

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Diabète

Oncologie/Cancer

Maladies infectieuses Maladies

auto-immunes

Cardiologie

Néphrologie

VIH/SIDA

drogues/Pharmacogénomique

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Laboratoires (grands, moyens et petits laboratoires)

Soins à domicile Dépistage

au point de service Autotest du

patient

Instituts universitaires et de recherche

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial du diagnostic in vitro dans chaque région pour la période de prévision de 2021-2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Sud MEA



Reste

duLe segment des réactifs et kits était le premier segment de type de produit sur le marché mondial du diagnostic in vitro en 2020, avec la plus grande part de revenus. La prévalence croissante de maladies infectieuses telles que le COVID-19, le besoin croissant d’un diagnostic précis et rapide des maladies et les applications croissantes de réactifs et de kits dans les tests de diagnostic in vitro sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance de ce segment.

Sur la base des applications, le segment des maladies infectieuses devrait détenir la part de revenus la plus élevée sur le marché mondial, principalement en raison de la prévalence croissante de maladies infectieuses telles que le VIH/sida, la tuberculose et la nouvelle infection à coronavirus. L’adoption croissante des tests avancés de détection des maladies dans les établissements de santé est un autre moteur de la croissance de ce segment.

Parmi les marchés régionaux, le marché nord-américain des diagnostics in vitro a représenté la part de revenus la plus élevée en 2020. Croissance de la population gériatrique, augmentation du fardeau des maladies chroniques et augmentation de la demande d’appareils de test de diagnostic au point de service, y compris les kits de test de diagnostic COVID-19 sont des facteurs clés de la croissance du marché régional.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

