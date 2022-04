Part de marché des détecteurs de rayons X, taille, prévisions, impact du COVID-19, tendances de l’industrie, par taille d’organisation, croissance, analyse des sociétés

Astute Analytica publie un nouveau rapport sur le marché mondial des détecteurs de rayons X pour la période de prévision de 2022 à 2030. L’étude offre une analyse complète du marché mondial, en tenant compte des principales tendances de l’industrie, de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. L’objectif des rapports d’analyse est d’aider les lecteurs à récupérer des informations et à prendre des décisions utiles pour leur entreprise. Astute Analytica aide ses clients à prendre des décisions commerciales et à atteindre une croissance durable en leur fournissant des informations commerciales et des services de conseil.

Le marché mondial des détecteurs de rayons X croît à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des détecteurs de rayons X explique les tendances industrielles à venir, les modèles de croissance et les méthodologies de recherche. En outre, le rapport analyse les facteurs qui contribuent directement à la croissance du marché, y compris les stratégies et les méthodologies de fabrication, les plates-formes de produits et la norme de produit elle-même.

L’étude fournit une ventilation détaillée des facteurs importants, y compris la capacité, le coût, la production, le revenu, le taux de production, la consommation, l’import/export, l’offre/la demande, le brut, la part de marché, le TCAC, le taux d’utilisation de la capacité et la marge brute.

Analyse d’impact du COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a entraîné un déclin du marché mondial. Il est évident qu’au cours de l’année dernière, le monde a changé, transformant les vies, les économies et les fortunes commerciales – un processus qui se reflète dans les hauts et les bas des revenus du marché. Les entreprises ont connu une perturbation de la production et un ralentissement des besoins en raison du retour à la maison des travailleurs, des restrictions de voyage et des retards dans les livraisons de matières premières. Les effets de la pandémie sur l’offre ont sans doute été parmi les plus visibles. Au lendemain de la pandémie, les entreprises situées dans les pays gravement touchés par le virus ou celles qui dépendent des chaînes d’approvisionnement de ces pays ont été durement touchées.

Aperçus régionaux

Le rapport soulage certains des principaux facteurs, notamment la R&D, les lancements de nouveaux développements, les fusions et acquisitions, les accords, les partenariats, les coentreprises, les collaborations et la croissance des principaux participants de l’industrie, sur une base régionale et mondiale. Les régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud. En outre, le rapport propose des estimations par pays pour plus de 25 pays, notamment les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l’Inde, les Émirats arabes unis, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et le Brésil. L’analyse régionale présente des informations sur le marché au niveau régional et national, en décrivant la dynamique du marché sur la base de plusieurs segments couverts par le rapport.

Principaux concurrents

Les principales entreprises présentes sur le marché mondial des détecteurs de rayons X sont :

Canon, Inc, Fujifilm Holdings Corporation, Thales Group, Varex Imaging Corporation, Carestream Health, Teledyne DALSA Inc, et d’autres.

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial des détecteurs de rayons X se concentre sur :

Par produit

– Détecteurs à écran plat (FPD)

o Par type

FPD à capture indirecte

FPD à capture directe

o Par taille de panneau

FPD à petite surface

FPD grande surface

– Détecteurs à couplage de charge (CCD)

– Détecteurs de radiographie informatisée (CR)

– Détecteurs à balayage linéaire

Par composant

– Tubes à rayons X

– Préamplificateur

– Intensificateurs d’image

– Photodiodes

o Éclairage frontal

o rétro-éclairée

– Capteurs

o Capteur d’image

o Capteur de panneau

– Autres

Par technologie

– Dynamique

– Radiographique

– Silicium amorphe

Par portabilité

– Détecteur fixe

– Détecteur portable

Par application

– Médicale

– Dentaire

– Test et inspection

– Sécurité

– Vétérinaire

Par utilisateur final

– Hôpitaux et cliniques

– Aéroports

– Hôtels

– Installations industrielles

– autres

