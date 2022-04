Part de marché des désinfectants de surface, processus, qualité, perspectives de l’industrie et analyse et dimensionnement des segments pour 2021-2028

marché des désinfectants de surface devrait atteindre 1713 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 8,3 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports & Data . Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché sont la sensibilisation accrue aux avantages du désinfectant de surface, l’urbanisation rapide et l’augmentation des cas d’infections nosocomiales.

La distanciation sociale et les confinements obligatoires pendant la pandémie de Covid 19 ont conduit à l’adoption rapide de désinfectants de surface pour maintenir l’hygiène. Les initiatives d’organisations internationales de santé telles que l’OMS (Organisation mondiale de la santé) pour prévenir la propagation de la pneumonie associée à la ventilation, des infections du sang et des infections du site opératoire ont considérablement stimulé la demande de produits dans le monde.

Les activités de recherche et développement en cours, les investissements privés dans le domaine des désinfectants de surface devraient avoir un impact positif sur la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements dans la recherche dans le domaine des désinfectants pour prévenir la propagation des infections nosocomiales se traduit par l’avènement d’opportunités supplémentaires pour de nouvelles avancées dans les produits de nettoyage ménagers et hospitaliers.

Cependant, les effets néfastes sur la santé des produits chimiques utilisés dans les désinfectants de surface sur l’homme et l’environnement sont un facteur majeur qui devrait freiner la croissance des revenus du marché mondial des désinfectants de surface au cours de la période de prévision.

Parmi les principaux acteurs du rapport d’étude de marché, citons 3M Company, BASF SE, Clariant International, DuPont, Ecolab, LANXESS AG, Lonza Group, Reckitt Benckiser Group PLC, Procter & Gamble, The Clorox Company, Steris Plc , Cantel Medical Corporation, Paul Hartmann AG, Diversey , Inc., Carrollclean , Metrex Research, LLC, Whiteley Corporation, Medline Industries, Inc., Gojo Industries, Inc., Pharmax Limited, Arkema , Microban , Solvay SA, Stepan Company et Thor Group.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Sur la base du type de composition, le rapport sur le marché est segmenté en alcools, composés chlorés, composés d’ammonium quaternaire, peroxyde d’hydrogène, acide peracétique et autres. Parmi ceux-ci, le segment des composés d’ammonium quaternaire devrait enregistrer un TCAC de revenus très rapide au cours de la période de prévision en raison d’applications généralisées dans les désinfectants, les agents antistatiques, les tensioactifs, les assouplissants et les agents de préservation du bois.

Sur la base du type de produit, le rapport sur le marché est segmenté en liquides, lingettes, lingettes à base de composé d’ammonium quaternaire, lingettes à base d’alcool, sprays et autres. Le segment des liquides devrait enregistrer la plus grande part de revenus au cours de la période de prévision, car les désinfectants liquides peuvent être facilement appliqués sur les comptoirs en marbre et les comptoirs en granit scellés.

Sur la base de l’application, le rapport sur le marché est segmenté en désinfection de surface, désinfection d’instruments et autres. Parmi ceux-ci, le segment de la désinfection des surfaces devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de désinfectants de surface dans les applications commerciales, domestiques et industrielles pour maintenir l’hygiène dans Covid 19.

Sur la base de l’utilisation finale, le rapport sur le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic, laboratoires de recherche et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Le segment des hôpitaux et cliniques représentait la plus grande part des revenus du marché mondial en 2020.

Sur la base du canal de distribution, le rapport de marché est segmenté en magasins en ligne et canaux hors ligne. Parmi ceux-ci, le segment des magasins en ligne devrait enregistrer un TCAC des revenus très rapide au cours de la période de prévision en raison de la numérisation rapide, des blocages et de l’augmentation des achats en ligne en raison des blocages de Covid-19.

Le marché des désinfectants de surface en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses de consommation en produits de santé et d’hygiène domestique en raison de l’urbanisation rapide dans les pays de la région.

Les revenus du marché des désinfectants de surface en Amérique du Nord devraient rester nettement plus importants et dominer les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’attention croissante des consommateurs sur l’hygiène personnelle et à l’introduction de technologies de désinfection innovantes dans les pays de la région.

Segments couverts dans le rapport :

Aux fins de ce rapport, Reports & Data a segmenté le marché mondial des désinfectants de surface en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Par type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 – 2028)

Liquides

Lingettes

Lingettes à base de composé d’ammonium quaternaire

Lingettes à base d’alcool

Vaporisateurs

Autres

Par application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 – 2028)

Désinfection des surfaces

Désinfection des instruments

Autres

Par utilisation finale (Chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 – 2028)

Hôpitaux & cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires de diagnostic

Laboratoires de recherche

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 – 2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

