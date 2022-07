Part de marché des composites, rapport d’analyse de la taille et des tendances, prévisions de la région et du segment, 2021-2028

La demande croissante de matériaux légers dans les industries de la défense, de l’aérospatiale et de l’automobile est un facteur majeur influençant la croissance du marché.

Le marché mondial des composites devrait atteindre 146,14 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à la demande croissante de matériaux légers dans les industries de la défense, de l’aérospatiale et de l’automobile.

Les composites sont légers par rapport à la plupart des bois, métaux et alliages, ce qui est une exigence essentielle pour les industries automobile et aérospatiale, car la réduction du poids réduit la quantité de carburant dont il a besoin et augmente la vitesse des automobiles et des avions. De plus, les composites sont également résistants aux dommages causés par les intempéries, les changements de température et les produits chimiques agressifs, tout en étant non corrosifs. Par exemple, les composites peuvent être un bon choix lorsque des produits chimiques sont manipulés ou stockés.

La transformation et la fabrication très coûteuses sont l’un des facteurs qui freinent la croissance du marché.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont

Owens Corning, Toray Industries, Inc., Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, SGL Group, Nippon Electric Glass Co. Ltd., Koninklijke Ten Cate BV, Huntsman International LLC., Solvay, Hexcel Corporation, Hexion, EI Du Pont Nemours & Co., Weyerhaeuser Company, Chongqing Polycomp International Corporation et Jushi Group Co., Ltd., entre autres.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les positions financières et les défis et limites existants du marché Composites.

Le rapport traite en détail de la capacité de production mondiale, du rapport entre l’offre et la demande, de la dynamique du marché et d’une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la région MEA)

Segmentation du marché des composites basée sur les types :

type de résine Perspectives (volume, kilotonnes ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Composites thermodurcissables Composites

thermoplastiques

Autres

Type de produit Perspectives (Volume, kilotonnes ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Composites à matrice polymère Plastique renforcé de fibre de carbone Plastique renforcé de fibre de verre Autres (composites en fibre d’aramide, etc.)

matrice métallique Composites

matrice céramique

Perspectives de processus (volume, Kilo tonnes ; 2018-2028 et revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Processus de pultrusion Processus

de drapage

Enroulement de filament

compression Moulage

par injection Moulage par

transfert de résine

Autres (placement automatisé de fibres, pose automatisée de ruban, etc.)

Perspectives verticales de l’industrie (volume, kilotonnes ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, en milliards de dollars ; 2018-2028)

Automobile et transport

Aéronautique et défense

Électricité et électronique

Énergie éolienne

Construction et infrastructure

Tuyaux et réservoirs

Marine

Autres

Fourrure D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché est segmenté sur la base du type de résine en composites thermodurcissables, composites thermoplastiques et autres.

La résine thermodurcissable a dominé le marché, avec une part d’environ 59 % en 2020.

Les composites thermodurcissables sont des matériaux synthétiques qui se renforcent lorsqu’ils sont chauffés sans perdre leur plasticité, adaptés aux applications hautement corrosives et à haute température et sont principalement utilisés dans la construction et les infrastructures, la marine , de l’aérospatiale et de l’énergie éolienne.

Le marché est segmenté en fonction du type de produit en composite à matrice polymère, composite à matrice métallique et composite à matrice céramique.

Le composite à matrice polymère a dominé le marché en 2020 et devrait connaître une croissance de 7,6 % au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des fibres de verre et de carbone.

Le marché est segmenté sur la base du processus en processus de pultrusion, processus de drapage, enroulement de filaments, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine, placement automatisé des fibres et pose automatisée des bandes.

Le segment des processus de drapage a dominé le marché en 2020 et devrait connaître une croissance de 6,8 % au cours de la période de prévision.

La croissance du segment peut être associée aux faibles coûts encourus au cours du processus, dans lequel les composites sont fabriqués, et sont principalement utilisés par les industries éolienne et marine.

Le marché est segmenté sur la base de l’industrie verticale dans l’automobile et les transports, l’aérospatiale et la défense, l’électricité et l’électronique, l’énergie éolienne, la construction et les infrastructures, les tuyaux et les réservoirs, la marine et autres.

L’automobile et les transports ont dominé le marché en 2020, avec une part d’environ 17 %, en raison des avantages des matériaux durables et légers qui sont utiles pour concevoir et fabriquer efficacement.

Le marché est segmenté sur la base géographique par l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché en 2020 et devrait croître avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché dans la région est due à la consommation croissante de composites dans diverses industries telles que l’énergie éolienne, la construction et les infrastructures, l’aérospatiale, l’électricité et l’électronique et l’automobile, en particulier en Chine et au Japon.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

