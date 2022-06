Part de marché des compléments alimentaires, taille, croissance Analyse de la croissance mondiale, tendances, analyse de l’industrie, acteurs clés et prévisions jusqu’en 2028

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial des compléments alimentaires a été évalué à 214 165,30 millions de dollars américains en 2021 et devrait valoir 319 085,34 millions de dollars américains d’ici 2028 Compléments alimentaires, en expansion à 5,9 % de TCAC. Le rapport donne un aperçu exhaustif des principaux facteurs contribuant à cette croissance. Pour aller plus loin, le rapport se concentre également sur les défis susceptibles d’entraver la génération de revenus au cours de la période de prévision et comprend des mesures pour atténuer leur impact.

Anona GmbH; Abbott ; Amway Corp.; Bayer SA ; Arkopharma; Bionova ; Pfizer Inc. ; Otsuka Holdings Co., Ltd. ; GlaxoSmithKline plc. ; et The Bountiful Company figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des compléments alimentaires. Ces acteurs adoptent des stratégies d’innovation de produits et de développement de nouveaux produits pour acquérir des groupes de consommateurs potentiels à travers le monde.

Les compléments alimentaires contiennent divers nutriments, tels que des vitamines, des minéraux, des protéines, des acides aminés et des probiotiques. De nombreuses personnes utilisent ces suppléments pour mener une vie saine. Les compléments alimentaires sont généralement disponibles sous différentes formes telles que des comprimés, des gélules et des gélules, et des poudres. La préoccupation croissante liée à la santé et à la forme physique de la population, en particulier chez les jeunes, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché. De plus, l’attrait croissant pour les activités sportives et récréatives et la prise de conscience croissante des avantages de la consommation de compléments alimentaires propulsent également la croissance du marché mondial des compléments alimentaires.

Aperçu du marché

Augmentation des dépenses de santé

L’augmentation de la population gériatrique a amélioré les installations médicales, l’augmentation des cas d’obésité et le nombre croissant d’assurés ont entraîné une augmentation des dépenses de santé. Selon une étude menée par les Nations Unies, le nombre de personnes âgées devrait passer à 1,5 milliard d’ici 2050. Globalement, la proportion d’individus âgés de 65 ans et plus est passée de 6 % en 1990 à 9 % en 2019. En 2019, 703 millions de personnes étaient âgées de 65 ans et plus dans le monde. Les dépenses de santé augmentent à un rythme d’environ 4,5% chaque année, selon une étude menée par les Nations Unies. Les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % en 2019 pour atteindre 3,8 billions de dollars américains, soit 11 582 dollars américains par personne. Ainsi, une augmentation significative des dépenses de santé a obligé les gens à rechercher des compléments alimentaires pour rester en forme et bien,

Saisissez les informations

En fonction du type, le marché des compléments alimentaires est segmenté en vitamines, minéraux, protéines et acides aminés, probiotiques, mélanges et autres. En 2020, le segment des vitamines représentait la plus grande part des revenus du marché mondial des compléments alimentaires, tandis que le segment des probiotiques devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché des compléments alimentaires au cours de la période de prévision. Les vitamines jouent un rôle essentiel dans le développement et le bon fonctionnement de l’organisme. L’importance croissante des suppléments vitaminiques chez les personnes pour répondre aux besoins nutritionnels quotidiens propulse la croissance du marché pour le segment.

Marché des compléments alimentaires – par type

Vitamines

Minéraux

Protéines et acides aminés

Probiotiques

Mélanges

Les autres

Marché des compléments alimentaires – par forme

Comprimés

Gélules et gélules

Poudres

Les autres

Marché des compléments alimentaires – par canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Magasins spécialisés

Vente au détail en ligne

Les autres

Pleins feux sur le rapport :

Tendances progressives de l’industrie sur le marché des compléments alimentaires pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché des compléments alimentaires de 2019 à 2028

Estimation de la demande mondiale de compléments alimentaires

L’analyse des cinq forces de Porter pour illustrer l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie

Développements récents pour comprendre le scénario de marché concurrentiel

Tendances et perspectives du marché ainsi que facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché des compléments alimentaires

Assistance dans le processus de prise de décision en mettant en évidence les stratégies de marché qui sous-tendent l’intérêt commercial, conduisant à la croissance du marché

