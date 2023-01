Part de marché des céréales de distillerie, croissance, demande, part et analyse régionale dans le rapport de recherche 2029

Selon Data Bridge Market Research, le marché des céréales de distillerie devrait croître à un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029, pour atteindre 20,95 milliards de dollars d’ici 2029.

Le rapport mondial sur les Marché des grains de distillerie met en lumière la dynamique de marché clé de l’industrie. Ce rapport de renseignement comprend des recherches basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des projections futures. Le rapport contient diverses prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Soulignant les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport fournit également une étude complète des tendances et évolutions futures du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris les profils d’entreprise, le résumé financier et l’analyse SWOT. Il fournit un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel de l’industrie.

Le blé ou d’autres céréales cultivées utilisées comme nourriture sont appelées céréales. Le grain du distillateur est un sous-produit de grain obtenu à partir d’unités de traitement de distillation ou d’usines d’éthanol de moulin à sec et est disponible sous forme sèche et humide. Ce grain est utilisé comme additif alimentaire produit en masse et à faible coût. La drêche de distillerie est une partie importante de l’alimentation des bovins et de la volaille car elle contient suffisamment de protéines de céréales, de matières grasses, de minéraux , de vitamines, de fibres, d’huiles et d’acides aminés. Le processus de dessalement produit du grain de distillerie, un sous-produit du grain.

L’adoption croissante des céréales de distillerie par rapport aux céréales traditionnelles, principalement dans les pays développés, aura un impact sur la croissance des revenus du marché des céréales de distillerie. Augmentation de la demande de céréales de distillerie en raison des pénuries d’aliments pour le bétail et de la mauvaise qualité nutritionnelle . La croissance de l’élevage organisé alimentera la croissance du marché. L’urbanisation rapide et l’augmentation du niveau de revenu disponible des personnes sont d’importants moteurs du marché qui stimuleront encore le taux de croissance. De plus, une augmentation significative de l’utilisation des céréales de distillerie pour augmenter les rendements des cultures stimulera le taux de croissance du marché des céréales de distillerie. D’autres facteurs tels que la demande croissante de céréales de distillerie de maïs, qui est une matière première importante pour la production d’éthanol, et la forte demande de produits alimentaires nutritifs de la part des utilisateurs finaux de céréales auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des céréales de distillerie.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des grains de distillerie sont Cenovus Energy Inc., ADM, Valero Marketing and Supply Company, Green Plains Inc., Bunge North America, Inc., Alto Ingredients, Inc., CropEnergies AG, Purina Animal Nutrition LLC. ., Flint Hills Resources., POET, LLC., DIDION Inc., GREENFIELD GLOBAL INC., Tharaldson Ethanol, CIE et Lincolnway Energy, entre autres.

Portée du Rapport sur le marché Grains de distillerie:

Cette étude examine les principaux acteurs du marché mondial des grains de distillerie, en se concentrant sur la part de marché, la marge brute, le bénéfice net, les ventes, la gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs . Il met également en lumière le paysage des fournisseurs pour aider les acteurs à prédire la dynamique concurrentielle future dans le secteur mondial des céréales distillées.

Sur la base de la source, le marché des céréales de distillerie est segmenté en maïs, blé et autres.

Basé sur le bétail, le marché des céréales de distillerie est segmenté en ruminants, porcs, volailles et autres.

Le marché des drêches de distillerie est également segmenté en fonction du type. Les types sont divisés en grains distillés secs (DDGS), grains distillés secs (DDG) et grains distillés humides (WDG) avec solubles.

Analyse régionale du marché Grains de distillerie:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des grains de distillerie détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Perspectives après COVID-19 :

Les lecteurs de cette section comprendront comment l’environnement du marché mondial des céréales pour spiritueux a changé pendant et après la pandémie. Nous menons des recherches en tenant compte des changements dans la production, la demande, la consommation, la chaîne d’approvisionnement, etc. Les experts du marché ont également mis en évidence des facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché des grains de distillerie offre-t-il à ses lecteurs?

➜ Segmentation des drêches de distillerie par type de produit, utilisation finale et région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et des conditions du marché

➜ Collaboration, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur de la céréale de distillerie

➜ Description détaillée des réglementations gouvernementales sur la consommation de céréales distillées

➜ Impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial des céréales de distillerie.

Il y a 13 sections présentant le marché mondial de Grains de distillerie.

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché pour les fabricants

Chapitre 3 : Production par région

Chapitre 4 : Consommation locale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre 7 : Portrait et analyse complets du fabricant

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Résultats et conclusion sur le marché des céréales de distillerie, annexe, méthodologie et source de données

