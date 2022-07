Part de marché des cathéters urinaires, taille de l’industrie, analyse et rapport prévisionnel jusqu’en 2030  

La du marché des cathéters urinaires devrait atteindre 3,38 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 5,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante d’interventions chirurgicales mini-invasives et l’incidence croissante de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des cathéters urinaires.

Une sonde urinaire est un tube flexible utilisé pour vider la vessie et recueillir l’urine dans une poche de drainage. Les sondes urinaires sont généralement faites de caoutchouc, de silicone, de latex et de polyuréthane. Les cathéters urinaires sont utilisés dans les cas de rétention urinaire, d’incontinence urinaire, de chirurgie de la prostate, de sclérose en plaques, de lésions de la moelle épinière, de démence et autres. Il peut également être utilisé pour vider la vessie avant ou après une intervention chirurgicale et pour aider à effectuer certains tests.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les cathéters urinaires fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Quelques points saillants du rapport :

Le segment des hôpitaux représentait une part de revenus significativement importante en 2021 et devrait enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de patients hospitalisés. Les hôpitaux ont également leur propre centre de diagnostic dans divers domaines, ce qui nécessite également des cathéters à des fins de diagnostic et d’imagerie. Les cathéters sont également utilisés après l’opération pour éliminer le liquide et le sang du corps. En outre, une augmentation des dépenses publiques consacrées à la construction d’infrastructures de santé développées a entraîné une augmentation du nombre d’hôpitaux dans les pays émergents. De plus, l’augmentation du nombre de femmes souffrant d’infections des voies urinaires (IVU) a augmenté la demande de cathéters dans les hôpitaux et devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment de l’incontinence urinaire représentait la plus grande part des revenus du marché en 2021 et devrait enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des cas d’infections urinaires et d’autres conditions médicales telles que les accidents vasculaires cérébraux, la paralysie, les troubles de la mobilité et le cancer. L’incontinence par impériosité et l’effort sont les types d’incontinence urinaire les plus courants chez les femmes de nos jours. L’incontinence urinaire fonctionnelle survient lorsqu’il y a un manque de mobilité pour atteindre la salle de bain dans les cas d’arthrite sévère ou d’alitement, ce qui stimule la croissance du marché.

Le marché en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2021 en raison de la sensibilisation croissante aux infections urinaires, de la présence de professionnels hautement qualifiés et de sociétés de fabrication d’équipements médicaux bien établies telles que ConvaTec Inc., Teleflex Incorporated et d’autres dans cette région.

En février 2021, Minnesota Medical Technologies Corporation, qui est une société de fabrication de dispositifs médicaux basée à Stewartville, aux États-Unis, et Wellspect Healthcare, avaient conclu un accord pour la distribution de l’insert d’incontinence fécale développé par Minnesota Medical à travers l’Europe.

Acteurs clés :

les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Coloplast, ConvaTec Inc., Becton, Dickinson and Company, Cardinal Health, Teleflex Incorporated, Wellspect Healthcare, Medical Technologies of Georgia et J and M Cathéters urinaires, LLC.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial des cathéters urinaires devrait enregistrer au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché des cathéters urinaires?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans le cathéter urinaire mondial

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Segmentation du marché :

perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Cathéters

non revêtus

Autres

(Millions USD ; 2019-2030)

Hôpitaux

Établissements de soins de longue durée

Autres

Perspectives du produit (Revenus, Millions USD ; 2019-2030)

Cathéters

intermittents Cathéters

externes

Autres

Perspectives d’application (Revenus, Millions USD ; 2019-2030)

Incontinence urinaire

Chirurgie générale

bénigne Hyperplasie prostatique (HBP)

Autres

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial des cathéters urinaires grâce à une évaluation des principaux aspects du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

