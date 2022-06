Part de marché des cartes de capture vidéo en Europe, taille, tendance régionale, croissance future, principaux acteurs et demande de l’industrie 2021-2028

Le marché des cartes de capture vidéo en Europe devrait passer de 115,42 millions de dollars US en 2021 à 177,53 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,3 % de 2021 à 2028

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des cartes de capture vidéo en Europe» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché. attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché européen des cartes de capture vidéo au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Thunderbolt est l’interface matérielle, qui permet la connexion entre les périphériques externes à un ordinateur ; il a été développé par Apple et Intel. Les Thunderbolt 1 et 2 utilisent le même connecteur que le Mini DisplayPort (MDP), tandis que le Thunderbolt 3 peut être utilisé comme USB Type-C. Celles-ci sont initialement développées et commercialisées sous le nom de : Light Peak. Ces Thunderbolt combinent DisplayPort (DP) et PCI Express (PCIe) avec les deux signaux série et offrent une alimentation CC via le câble. Par la suite, le Thunderbolt utilise le protocole DisplayPort pour être utilisé comme affichage vidéo et se rapporte à tout affichage VGA, DVI, DisplayPort ou HDMI à l’aide des adaptateurs applicables actuels. Avec le développement constant de l’interface vidéo Thunderbolt pour les systèmes comprenant Thunderbolt™ 2, les utilisateurs profitent facilement de vitesses de transfert de données allant jusqu’à 20 Gbit/s, ainsi que de la prise en charge de DisplayPort 1.2.

Segmentation du marché des cartes de capture vidéo en Europe

Marché des cartes de capture vidéo en Europe – Par plate-forme

Consoles de jeu

PC et ordinateurs portables

Les autres

Marché des cartes de capture vidéo en Europe – Par type

Numérique

Analogique

Marché des cartes de capture vidéo en Europe – Par interface d’entrée

HDMI

DP

IDS

Les autres

Marché des cartes de capture vidéo en Europe – par pays

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Italie

Russie

Le reste de l’Europe

Marché des cartes de capture vidéo en Europe – Profils des entreprises

Technologie ADLINK inc.

Advantech Co. Ltd.

AverMedia Technologies, Inc.

Chemin de données limité

EURESYS S.A.

MatroxName

Développement de haute technologie YUAN Co., Ltd.

La recherche sur le marché européen des cartes de capture vidéo se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen des cartes de capture vidéo en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché européen des cartes de capture vidéo.

