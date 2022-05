Part de marché des capteurs de glucose, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et analyse d’impact post-Covid-19 jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les capteurs de glucose fournit les meilleures réponses à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour générer ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Le rapport a une portée très étendue qui comprend des scénarios de marché, des prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées. Réaliser une étude de marché ; des outils et des techniques compétents et avancés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés.

Le marché des capteurs de glucose fait partie de la surveillance continue du glucose qui a la capacité de détecter et de mesurer les niveaux de glucose. Ces capteurs sont généralement insérés dans la peau et envoient des données à l’appareil intelligent, ce qui permet de gérer facilement leur glycémie. On peut facilement gérer son taux de glucose tout au long de la journée. Ces capteurs sont essentiels pour fournir des informations sur la concentration de glucose dans le corps pour les médicaments hypoglycémiants oraux ou l’insulinothérapie. Ces capteurs peuvent mesurer le niveau de glucose interstitiel qui est le glucose présent dans le liquide entre les cellules. Ils disposent d’un système d’alarme qui avertit l’utilisateur lorsque son taux de glucose est trop élevé ou trop bas. Il peut également garder une trace des repas, des médicaments et d’autres activités physiques.

Le marché des capteurs de glucose devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 19,35 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du nombre de patients diabétiques stimule le marché des capteurs de glucose.

Les capteurs de glucose sont un dispositif analytique compressé ou un élément, intégrant une section de reconnaissance sensible biologique ou biologiquement dérivée associée à un transducteur physico-chimique. Ces capteurs sont importants pour les médicaments hypoglycémiants oraux ou le traitement à l’insuline afin de fournir des données sur les concentrations de glucose dans le corps. Ces capteurs sont assez efficaces pour surveiller le niveau de glucose dans le corps humain.

L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, de l’augmentation des données exactes et précises du capteur, de l’augmentation des dépenses de santé, de l’augmentation de la population gériatrique, de l’augmentation du nombre de lancements de produits et de l’augmentation de la la prévalence du diabète sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des capteurs de glucose. De plus, l’augmentation des produits du pipeline et la recherche en cours et l’augmentation des activités de recherche et développement sur le marché créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des capteurs de glucose au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, le coût élevé et le faible remboursement des systèmes et des fournitures de surveillance de la glycémie, ainsi que des règles strictes et le coût élevé des capteurs, constituent les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve la croissance du marché des capteurs de glucose dans les prévisions. période mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché des capteurs de glucose fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des capteurs de glucose, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché des capteurs de glucose et taille du marché

Le marché des capteurs de glucose est segmenté en fonction du produit, de la technologie, du composant, de la démographie et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des capteurs de glucose est segmenté en surveillance invasive du glucose, surveillance non invasive du glucose, surveillance de l’auto-glycémie et surveillance du glucose en laboratoire.

Basé sur la technologie, le marché des capteurs de glucose est segmenté en spectroscopie photoacoustique, tomographie par cohérence optique, polarimétrie, fluorescence, spectroscopie MIR, spectroscopie NIR, spectroscopie d’impédance, technique de cloque d’aspiration cutanée, sonophorèse et iontophorèse inverse.

Sur la base des composants, le marché des capteurs de glucose est segmenté en capteurs, émetteurs et récepteurs et pompes à insuline intégrées.

Sur la base de la démographie, le marché des capteurs de glucose est segmenté en population adulte (> 14 ans) et population infantile (≤ 14 ans).

Le marché des capteurs de glucose est également segmenté sur la base des utilisateurs finaux dans les hôpitaux, les cliniques privées, les domiciles, les milieux ambulatoires et autres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des capteurs de glucose sont AstraZeneca, BD, Eli Lilly and Company, Biocon, Sanofi, Smiths Group plc., Wockhardt Limited, Novo Nordisk A/S, Nipro, InjexUK, Bristol-Myers Squibb Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Ypsomed, Mannkind Corporation, Arkray, B. Braun Melsungen AG, Dexcom, Inc., Sannuo biosensor Ltd. et Bio-Rad Laboratories, Inc, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Certains des facteurs responsables de la croissance du marché des capteurs de glucose sont :

Nombre croissant de patients diabétiques : Le diabète est une maladie qui augmente le taux de sucre dans le sang du corps. Pour le diabète, soit le corps ne produit pas assez d’insuline, soit l’insuline qu’il produit ne peut pas être utilisée efficacement. Il est important de traiter le diabète car il peut endommager les reins, les yeux, les nerfs et d’autres organes du corps. Le diabète de type 1, le diabète de type 2, le prédiabète et le diabète gestationnel sont quelques-uns des types courants de diabète. Le principal facteur à l’origine de l’augmentation du nombre de patients diabétiques est l’évolution du mode de vie et la consommation croissante d’aliments malsains. L’augmentation de la population obèse devrait également stimuler la croissance du marché

Accurate and precise data of the sensor: These glucose sensors are very beneficial as they have the ability to track the changes of the glucose level in the body. They are mainly used by diabetic patient so they can keep the record of their shifting blood glucose level throughout the day. These sensors are place with an adhesive tape. The CGM machine tracks glucose levels continuously around the clock automatically, showing data every few minutes on a monitor.

The global glucose sensors market is segmented on the basis of product as invasive glucose monitoring, non-invasive glucose monitoring , self-glucose monitoring ,& lab-based glucose monitoring; technology as photo acoustic spectroscopy, optical coherence tomography, polarimetry, fluorescence, MIR spectroscopy, NIR spectroscopy, impedance spectroscopy, skin suction blister technique, sonophoresis, & reverse iontophoresis; component as sensors, transmitters & receivers, & integrated insulin pumps; demographics as adult population (>14 years), & children population (≤14 years and end users as hospitals, private clinics, home care, ambulatory settings, Others

Some of the launches and acquisition in the Glucose Sensors Market are:

En septembre 2019, Medtronic a annoncé le lancement de son système de surveillance continue du glucose (CGM) Envision Pro. Ce nouveau système est un système CGM professionnel entièrement jetable et sans étalonnage. La nouvelle technologie permettrait aux professionnels de la santé et à leurs patients atteints de diabète de type 1 et de type 2 de voir les niveaux et les tendances appropriés de glucose au fil du temps afin de développer des stratégies plus efficaces pour le traitement du diabète. Cela aidera également le patient à suivre son taux de glucose et à savoir quand son taux de sucre est élevé ou bas.

En juillet 2018, Abbott a annoncé avoir reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son système de surveillance du glucose Flash FreeStyle Libre sur 14 jours. Ce nouveau système aidera le patient diabétique à porter le capteur jusqu’à 14 jours avec une grande précision.

Analyse au niveau du pays du marché des capteurs de glucose

Le marché des capteurs de glucose est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, technologie, composant, démographie et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des capteurs de glucose sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine et continuera de capturer une part importante du marché des capteurs de glucose en raison de l’augmentation des données exactes et précises du capteur, de l’augmentation des dépenses de santé, de l’augmentation de la population gériatrique, de l’augmentation du nombre de lancements de produits et augmentation de la prévalence du diabète dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des capteurs de glucose fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des capteurs de glucose vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des capteurs de glucose, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des capteurs de glucose. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

