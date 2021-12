Part de marché des câbles à fibres optiques, croissance par principale entreprise, application, pilote, tendances et prévisions d’ici 2027

rapport de marketing Câble à fibre optique est préparé en mâchant de nombreux paramètres du marché. Ce rapport à grande échelle comprend une analyse approfondie de l’industrie en ce qui concerne plusieurs facteurs qui vont des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la segmentation du marché, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse concurrentielle. Une équipe d’analystes innovants, d’experts en recherche, de statisticiens, de prévisionnistes et d’économistes travaille fermement pour présenter ce rapport d’étude de marché avancé et complet. Ce rapport d’activité Câble à fibre optique est principalement fourni au format PDF et feuilles de calcul où PPT peut également être fourni en fonction de la demande du client.

Aperçu inclusif : marché mondial des câbles à fibre optique

Le marché des câbles à fibres optiques devrait passer de sa valeur initiale estimée de 3881,72 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 9366,62 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 11,64% au cours de la période de prévision 2019-2026. Les câbles à fibres optiques sont constitués de fils de verre ou de plastique qui sont généralement utilisés pour transporter l’électricité. Ils convertissent généralement les signaux de données numériques en signal électrique et peuvent couvrir une plus grande distance par rapport aux câbles de communication électriques.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont :

Fujikura Ltd.,

Corning Incorporé,

Sterlite Technologies Limited.,

FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.,

Groupe Prysmian,

Finisar Corporation,

Sumitomo Electric Industries, Ltd.,

NEXANS, Reflex Photonics Inc.,

Tata Communications.,

Tongding Group Co., Ltd.,

CommScope,

FIBERHOME,

Structure unique du rapport : marché mondial des câbles à fibres optiques

Par Mode (Mode Unique, Multi-mode),

Mode de transaction (fibre optique de verre, fibre optique plastique),

Secteur vertical (télécoms et informatique, secteur public, santé, énergie et services publics, aérospatiale et défense, fabrication, autres),

Pour comprendre principalement la dynamique du marché des câbles à fibres optiques dans le monde, le marché mondial des câbles à fibres optiques est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents de l’industrie : marché mondial des câbles à fibre optique Fujikura Ltd., Corning Incorporated, Sterlite Technologies Limited., FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD., Prysmian Group, Finisar Corporation, Sumitomo Electric Industries, Ltd., NEXANS, Reflex Photonics Inc., Tata Communications., Tongding Group Co., Ltd., CommScope, FIBERHOME, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., Belden Inc., Finolex Cables.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

L’utilisation croissante de la technologie 5G stimule la croissance de ce marché

Les progrès et le développement technologiques du câble à fibre optique stimulent le marché

Développements clés sur le marché : marché mondial des câbles à fibre optique

En janvier 2018, Corning Incorporated a annoncé le lancement de sa nouvelle usine de fabrication de câbles en Caroline du Nord afin de pouvoir développer son activité de communications optiques. L’objectif principal est de fournir au client une fibre optique de haute qualité et de répondre à sa demande de connectivité et de stockage de données à haut débit.

En mars 2018, Finisar a annoncé le lancement de plusieurs nouveaux produits tels que deux émetteurs-récepteurs 50G SFP56, des émetteurs-récepteurs 400G QSFP-DD LR8 et FR8, un émetteur-récepteur série 100G QSFP28, un câble optique actif 400G QSFP-DD lors de la conférence et de l’exposition sur les réseaux optiques et la communication. . Ces nouveaux appareils sont spécialement conçus pour augmenter la densité des ports, la bande passante et la capacité des canaux.

Cependant, le coût élevé des produits Câble à fibre optique est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial Câble à fibre optique au cours de la période de prévision.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial des câbles à fibres optiques couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

