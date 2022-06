Part de marché des bouchons et fermetures, statut des régions, perspectives de croissance, comparaison par applications, types, prévisions jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des bouchons et fermetures . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché Bouchons et fermetures .

La taille du marché mondial des bouchons et fermetures était de 61,25 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des bouchons et fermetures devrait atteindre 97,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de divers types de produits alimentaires et de boissons emballés, y compris non alcoolisés et alcoolisés, fera avancer le marché des bouchons et fermetures.

La demande croissante de bouteilles d’eau propulsera également la croissance du marché. En plus de cela, la demande croissante de boissons et d’innovations plus efficaces accélérera la croissance du marché.

Les producteurs d’eau en bouteille sont plus susceptibles de commercialiser leurs produits comme étant de qualité supérieure et de haute qualité, ce qui augmente la demande de bouchons et de fermetures. L’augmentation des revenus de la population accélère la croissance du marché. Selon l’International Bottled Water Association, la population croissante de personnes fortunées (HNWI) influence la demande d’eau embouteillée de qualité supérieure. De plus, les avancées technologiques dans les solutions d’emballage stimulent la demande de bouchons et de fermetures.

Analyse d’impact

du COVID-19 L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur divers secteurs, y compris le secteur des boissons. Ainsi, le marché des bouchons et des fermetures a également subi des pertes, les organismes de réglementation ayant imposé un verrouillage strict dans plusieurs régions. Les bouchons et les fermetures sont couramment utilisés dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les aliments et les boissons, les articles ménagers, etc. Ils sont le composant final pour l’emballage des marchandises et le maintien de la fiabilité de l’emballage du produit. La croissance de la demande de produits pharmaceutiques a été bénéfique pour le marché des bouchons et fermetures au cours de la période de prévision.

En raison de la propagation du virus, la croissance du secteur de l’alimentation et des boissons, des chaînes alimentaires hors ligne et en ligne, a ralenti au cours de cette période. La disponibilité de produits sûrs et hygiéniques, d’autre part, stimule la demande du marché. Par ailleurs, l’ouverture progressive des confinements présente diverses perspectives de croissance pour le marché des bouchages.

Analyse régionale

Géographiquement, l’Amérique du Nord devrait devenir le plus grand détenteur de revenus sur le marché mondial des bouchons et des fermetures. Les progrès technologiques rapides dans les solutions d’emballage, combinés à l’évolution des modes de vie de la population, sont des facteurs importants susceptibles d’accélérer la demande du marché dans la région. De plus, l’expansion de l’industrie alimentaire et la demande croissante d’aliments emballés créent de nombreuses opportunités lucratives pour la demande du marché. En raison d’une importante population active, la population du millénaire est plus encline à emballer de la nourriture, ce qui peut accélérer la demande du marché dans la région.

En plus de cela, le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’augmentation de la consommation d’aliments et de boissons transformés et emballés.

Concurrents sur le marché

• AptarGroup Incorporated

• RPC Group PLC

• Amcor Limited Plc

• Rexam PLC

• Crown Holdings Incorporation

• Berry Plastics Corporation

• Silgan Holdings Inc.

• Guala Closures Group

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des bouchons et fermetures se concentre sur la matière première, le type, l’utilisation finale et la région.

Par matière première

• Plastique

• Métaux

• Autres

par type

• Bouchons et fermetures en plastique

o Bouchons à vis

o Bouchons distributeurs

o Autres

• Bouchons et fermetures en métal

o Bouchons à vis et pulmonaires

o Bouchons à couronne

o Autres

• Autres bouchons et fermetures

Par utilisation finale

• Aliments

• Boissons

• Santé

• Cosmétiques et articles de toilette

• Autres

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

