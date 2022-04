Part de marché des bobines d’IRM en Europe, taille, par profil des principales entreprises mondiales, paysage concurrentiel et régions clés 2028

Taille, part, croissance, tendances de l’industrie et prévisions du marché des bobines d’IRM en Europe jusqu’en 2028 est la dernière étude de recherche publiée par DBMR évaluant le marché, mettant en évidence les opportunités, l’analyse des risques et s’appuyant sur une aide à la prise de décision stratégique et tactique. Taille du marché, part, croissance, analyse et prévisions du secteur, paysage de la concurrence et opportunités de croissance. Ce rapport de recherche classe le marché mondial du Services de bobines IRM en Europe par entreprise, région, type et industrie d’utilisation finale. Une élaboration approfondie de la stratégie de marché des bobines d’IRM en Europe des acteurs de l’industrie dans la précision de la consommation, de l’offre et de la demande d’importation / exportation. L’étude commence par une introduction sur la société / les fabricants profilant le concept stratégique Europe MRI Bobines derrière les entreprises en utilisant des méthodes pour évaluer et analyser le marché.

Le marché des bobines d’IRM devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 3,7% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 110,53 USD millions d’ici 2028. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l’augmentation de la population gériatrique devraient stimuler la croissance du marché.

Comprendre l’impact de Covid-19 sur l’industrie de la santé

Avec la pandémie qui sévit dans un maximum de pays à travers le monde, l’industrie de la santé connaît sa juste part de «hauts et de bas». Le COVID-19 a exercé une pression énorme sur la main-d’œuvre, les installations et les infrastructures du secteur de la santé. Malgré la pression sans fin, le secteur de la santé se développe à un rythme modéré en raison de l’amélioration des infrastructures et des progrès technologiques, le secteur de la santé affiche une performance saine.

Le dernier rapport de DBMR sur le marché européen des bobines d’IRM donne une analyse détaillée de l’ impact du COVID-19 avec une couverture incisive sur les stratégies innovantes adoptées par les acteurs du marché pour survivre aux défis dus à la pandémie.

Analyse compétitive

Siemens Healthcare Private Limited, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare, CANON MEDICAL SYSTEMS USA, INC.(une filiale de Canon Inc.), Hitachi, Ltd

Avec une analyse SWOT approfondie, l’étude Data Bridge Market Research présente les forces, les faiblesses, les perspectives de croissance et les défis de chaque acteur. Le rapport comprend également des données importantes, notamment la stratégie de vente, la stratégie de tarification et la stratégie marketing adoptées par ces acteurs sur le marché des bobines d’IRM en Europe.

Marché des bobines d’IRM en Europe : segmentation

Par type de produit (Phased-Array, Quadrature)

Par type (bobines de volume, bobines de gradient, bobines de radiofréquence, surface, autres), application (neuroimagerie, cardiovasculaire, musculosquelettique, gastro-intestinal, pédiatrique, sein, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, centre d’imagerie diagnostique, autres)

Par canal de distribution (appels d’offres directs, ventes au détail)

Scénario

de marché des bobines d’IRM en Europe L’imagerie par résonance magnétique comprend un champ électromagnétique et un grand champ magnétique statique pour produire des images détaillées à l’aide de bobines d’IRM. Il existe différents types de bobines utilisées pour l’imagerie, telles que les bobines de volume, les bobines de surface, entre autres. L’une des principales bobines utilisées est les bobines radiofréquence qui sont à la fois des bobines de type émission et réception. Ici, la bobine reçoit et transmet des signaux de radiofréquence et ceux-ci sont en outre combinés pour former une image de l’anatomie sous observation.

Portée du marché des bobines d’IRM et taille du marché

Le marché des bobines d’IRM est segmenté en cinq segments notables qui sont basés sur le type de produit, le type, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des bobines IRM est segmenté en réseau phasé et en quadrature. En 2021, le segment multiéléments détient la part de marché la plus élevée car il produit un rapport signal sur bruit plus élevé produisant des images haute résolution, idéales pour une utilisation diagnostique, fonctionne bien pour les besoins vasculaires, neurologiques et orthopédiques.

Sur la base du type, le marché des bobines IRM est segmenté en bobines volumiques, bobines à gradient, bobines radiofréquence, surface et autres. En 2021, le segment des bobines de radiofréquence détient la part de marché la plus élevée car il est de nature sensible et fournit des images de bonne qualité de l’anatomie considérée.

Sur la base de l’application, le marché des bobines d’IRM est segmenté en neuroimagerie, cardiovasculaire, musculo-squelettique, gastro-intestinal, pédiatrique, mammaire et autres. En 2021, le segment de la neuroimagerie détient la part de marché la plus élevée car il est capable de fournir des images de haute qualité en prenant moins de temps dans le processus d’imagerie.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des bobines d’IRM est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie diagnostique et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait croître en raison de la demande croissante d’appareils d’imagerie par résonance magnétique basés sur une technologie avancée parmi les utilisateurs finaux.

Sur la base du canal de distribution, le marché des bobines d’IRM est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des ventes au détail devrait dominer car les ventes au détail fournissent une plate-forme en ligne pour acheter des bobines d’IRM qui peuvent être livrées à la destination souhaitée.

