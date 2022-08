  Part de marché des avions de décollage et d’atterrissage de véhicules électriques, croissance de l’industrie, tendance, moteurs, défis, entreprises clés d’ici 2028

La du marché mondial des avions de décollage et d’atterrissage de véhicules électriques (eVTOL) devrait atteindre 288,4 millions USD 21,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché des avions à décollage et atterrissage de véhicules électriques (eVTOL) peut être attribuée à leur application croissante dans les urgences médicales. Le bruit de ces avions est relativement plus faible et l’énergie électrique est plus sûre, ce qui rend ces embarcations idéales pour une utilisation en cas d’urgence dans les hôpitaux, les zones d’isolement et les régions éloignées. L’émergence de diverses maladies dans le monde ainsi que l’augmentation de l’adoption des avions eVTOL pour les services médicaux d’urgence continueront de stimuler la croissance des revenus du marché.

L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel du marché des avions de décollage et d’atterrissage de véhicules électriques, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché Avions de décollage et d’atterrissage de véhicules électriques évaluées aux niveaux régional et mondial.

Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Analyse d’impact COVID-19

La distanciation sociale et les restrictions ont gravement perturbé les entreprises et les opérations

Les confinements ont provoqué des perturbations dans le transport et la logistique

Activités de fabrication et opérations minières affectées à l’échelle mondiale

A pesé sur l’économie de divers pays

A provoqué un ralentissement soudain et drastique de l’activité économique

Perturbation de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie laitière et d’autres secteurs

A causé la perte d’emploi et la crise financière

Les impacts sur l’offre ont été encore aggravés en raison de la baisse du revenu disponible

L’émergence de variantes continue de susciter des inquiétudes et d’avoir un impact sur les routines

normales

Lilium prévoit d'utiliser le 7 places dans des opérations commerciales à partir de 2024.

Les taxis aériens sont de petits avions commerciaux à louer capables de voler n’importe où à la demande. Les taxis aériens fonctionnent selon un horaire ou non et empruntent des itinéraires courts qui ne sont pas desservis par les grandes compagnies aériennes. En janvier 2021, General Motors a fait une présentation virtuelle du taxi aérien autonome à décollage et atterrissage verticaux électriques Cadillac (eVTOL). La société rejoint l’activité de taxi aérien eVTOL et prévoit de le faire avec son élégant avion à quatre rotors.

Les principales entreprises du marché comprennent :

Aurora Flight Sciences, A³ By Airbus, Volocopter GmbH, Neva Aerospace Ltd., Embraer SA, Kitty Hawk Corporation, Joby Aviation, Jaunt Air Mobility, Vertical Aerospace et Urban Aeronautics.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des avions de décollage et d’atterrissage de véhicules électriques (eVTOL) sur la base de la technologie de levage, du mode de fonctionnement, de la masse maximale au décollage (MTOW), de l’autonomie, du type de propulsion, de l’application et de la région :

Lift Technology Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

à poussée

multirotor

croisière

du mode de fonctionnement

2018-2028

)

maximale au décollage (MTOW) pilotée en option (revenus, millions USD ;

Moins de 250 Kg

250 Kg à 500 Kg

500 Kg à 1 500 Kg

500 Kg

Gamme Outlook (Revenus, USD Millions ; 2018–2028)

0 à 200 KM

200 Km à 500 KM

Type de Propulsion Outlook (Revenus, USD Millions ; 2018– 2028)

entièrement électrique

hybride

d’hydrogène

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

commercial

militaire

Cargo

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o Turquie

o Reste de la MEA

Marché des services de test des dispositifs médicaux

des

Marché des dispositifs de fusion vertébrale

la

des sols

