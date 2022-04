Part de marché des applications parentales, stratégie mondiale et statistiques par prévision jusqu’en 2028

Le rapport Insight Partners fournit des informations complètes sur le marché des applications parentales sur les dernières tendances du secteur, les prévisions et les moteurs de croissance du marché, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des revenus et la rentabilité. Il propose également un résumé exhaustif du paysage des fournisseurs du marché des applications parentales, une analyse de la concurrence et des stratégies clés pour obtenir un avantage concurrentiel.

La parentalité peut être difficile, et les parents pour la première fois accèdent activement aux applications mobiles ou « applications » à l’ère numérique pour s’adapter à leurs nouveaux rôles. Les applications sont désormais l’outil technologique incontournable pour les parents pour accéder aux données, suivre le développement de leur bébé, éditer et partager des photos, et bien plus encore.

Principaux acteurs clés : – AppClose, Inc., Baby Connect (logiciel Seacloud), Blub Blub Inc., Cozi Inc., Kinedu, Med ART Studios (Sprout Baby), Parent Cue, Peanut, Playfully LLC, Winnie, Inc.

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Dimensionnement du marché des applications parentales

Prévisions du marché des applications parentales

Analyse de l’industrie du marché des applications parentales

Rapport sur le marché des applications parentales par application de segmentation :

Basé sur le système d’exploitation, le marché mondial des applications parentales est segmenté en IOS, Android et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en parents, garde d’enfants/garderie et autres.

Sur la base des prix, le marché est segmenté en abonnement mensuel et abonnement annuel.

Dynamique du marché

Près de la moitié des parents de la génération Y en 2020 s’appuyaient sur des applications parentales mobiles pour obtenir des informations sur la parentalité et les enfants, et plus de la moitié s’appuyaient sur des sites Web scientifiques. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des applications parentales au cours de la période de prévision.

Points clés couverts dans le rapport sur le marché des applications parentales :

– Aperçu des applications parentales, définition et classification des perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché des applications parentales par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de Covid-19 sur le marché des applications parentales

– Part des applications parentales, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché des applications parentales par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Offre, consommation, exportation, importation d’applications parentales par pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

