Part de marché des applications de soins d’urgence, taille, revenus, dernières tendances, stratégies de stimulation des activités, statut du TCAC, opportunités de croissance et prévisions 2028

Selon le nouveau rapport de marché de Data Bridge Market Research, le marché mondial des applications de soins d’urgence atteindra environ 4,41 milliards USD en 2018, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Marché mondial des applications de soins d’urgence

Les applications de soins d’urgence ou les applications de santé sont des applications spécialement conçues pour fournir des services liés à la santé sur des applications mobiles ou sur des ordinateurs. Ils sont spécialement conçus pour que les patients puissent y accéder n’importe où et que l’on puisse obtenir des astuces et des conseils liés à la nutrition et à la forme physique. L’adoption croissante des réseaux 3G et 4G dans le monde est le principal facteur qui alimente la croissance de ce marché.

Augmentation de l’adoption des smartphones

Selon une donnée, il y a une augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde. Il y avait environ 1,57 milliard d’utilisateurs de smartphones dans le monde en 2014, qui étaient de 1,86 milliard en 2015, puis de 2,1 milliards en 2016, de 2,32 milliards en 2017, de 2,53 milliards en 2018 et de 2,71 en 2019. On s’attend à ce que le nombre d’utilisateurs augmentera d’ici 2020 et atteindra 2,87 milliards.

Ce rapport sur le marché des applications de soins d’urgence 2020 englobe une connaissance et des informations infinies sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont obtenus à partir de l’analyse SWOT. En appliquant les informations sur le marché pour ce rapport sur le marché des applications de soins urgents, un expert du secteur mesure les options stratégiques, résume les plans d’action réussis et aide les entreprises à prendre des décisions critiques en matière de résultats. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour générer ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation import/export,

Segmentation clé : –

Par type (applications de soins d’urgence préhospitaliers et de triage, applications de communication et de collaboration à l’hôpital, applications post-hospitalières)

Par domaine clinique (traumatisme, accident vasculaire cérébral, maladies cardiaques, autres domaines cliniques)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des applications de soins urgents est:

Johnson & Johnson Services Inc.

Pulsara

Vocera Communications

Allm Inc.

TigerConnect

PatientSafe Solutions

Twiage LLC, Siilo BV

Imprivata Inc.

Voalte

MEDISAFE

Smart Patients, Inc

Hospify, AlayaCare

Forward Health, Argusoft, Pivot Design Group

……

Le rapport Urgent Care Apps affiche des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d'innovation et de politiques commerciales. Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et analyse l'effet des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Segment géographique du marché des applications de soins d’urgence

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, BeNeLux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des applications de soins urgents :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché des applications de soins d’urgence

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des applications de soins urgents.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des applications de soins d’urgence

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des applications de soins d’urgence Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des applications de soins d’urgence qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

