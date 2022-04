Part de marché des applications de soins d’urgence, taille, revenus, dernières tendances, stratégies de stimulation des activités, statut du TCAC, opportunités de croissance et prévisions 2028

Selon le nouveau rapport de marché de Data Bridge Market Research, le marché mondial des applications de soins d’urgence atteindra environ 4,41 milliards USD en 2018, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Marché mondial des applications de soins d’urgence

Les applications de soins d’urgence ou les applications de santé sont des applications spécialement conçues pour fournir des services liés à la santé sur des applications mobiles ou sur des ordinateurs. Ils sont spécialement conçus pour que les patients puissent y accéder n’importe où et que l’on puisse obtenir des astuces et des conseils liés à la nutrition et à la forme physique. L’adoption croissante des réseaux 3G et 4G dans le monde est le principal facteur qui alimente la croissance de ce marché.

Augmentation de l’adoption des smartphones

Selon une donnée, il y a une augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde. Il y avait environ 1,57 milliard d’utilisateurs de smartphones dans le monde en 2014, qui étaient de 1,86 milliard en 2015, puis de 2,1 milliards en 2016, de 2,32 milliards en 2017, de 2,53 milliards en 2018 et de 2,71 en 2019. On s’attend à ce que le nombre d’utilisateurs augmentera d’ici 2020 et atteindra 2,87 milliards.

Ce rapport sur le marché des applications de soins d’urgence 2020 englobe une connaissance et des informations infinies sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont obtenus à partir de l’analyse SWOT. En appliquant les informations sur le marché pour ce rapport sur le marché des applications de soins urgents, un expert du secteur mesure les options stratégiques, résume les plans d’action réussis et aide les entreprises à prendre des décisions critiques en matière de résultats. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour générer ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation import/export,

Key Segmentation:-

By Type (Pre-Hospital Emergency Care & Triaging Apps, In-Hospital Communication & Collaboration Apps, Post-Hospital Apps)

By Clinical Area (Trauma, Stroke, Cardiac Conditions, Other Clinical Areas

List of Companies Profiled in the Urgent Care Apps Market Report are:

Johnson & Johnson Services Inc.

Pulsara

Vocera Communications

Allm Inc.

TigerConnect

PatientSafe Solutions

Twiage LLC, Siilo B.V

Imprivata Inc.

Voalte

MEDISAFE

Smart Patients, Inc

Hospify, AlayaCare

Forward Health, Argusoft, Pivot Design Group

……

Urgent Care Apps Market-Geographical Segment

North America (Canada, United States & Mexico)

Europe (Germany, the United Kingdom, BeNeLux, France, Russia & Italy)

Asia-Pacific (Japan, South Korea, China, India & Southeast Asia)

South America (Argentina, Brazil, Peru, Colombia, Etc.)

Middle East & Africa (United Arab Emirates, Egypt, Saudi Arabia, Nigeria & South Africa)

