Part de marché des appareils de surveillance de la pression intra-crânienne (ICP) aux États-Unis, perspectives, tendances, taille, demande, prévisions jusqu’en 2029 et estimations de croissance par

La surveillance de la pression intracrânienne est un outil utile pour diagnostiquer et traiter des affections neurologiques telles que les hémorragies intracérébrales et sous-arachnoïdiennes, l’hydrocéphalie, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, les lésions cérébrales traumatiques (TCC) et la méningite/encéphalite. La surveillance de la pression intracrânienne est passée d’une technique intrusive à une technologie non invasive au cours des dernières décennies, avec à la fois des avantages et des inconvénients. Toute augmentation du volume crânien pourrait exacerber l’hypertension intracrânienne.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de surveillance de la pression intracrânienne (ICP), qui était de 219,1 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 354,52 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La demande de soins de haute qualité pour les patients en danger de mort augmente partout dans le monde. En conséquence, la croissance du marché des moniteurs de pression intracrânienne (PIC) est renforcée, car ces appareils sont utilisés pour surveiller les patients en soins intensifs. En outre, la prévalence croissante des maladies auto-immunes, cardiovasculaires et du sommeil a alimenté la demande de moniteurs TIC capables de fournir une thérapie rapide et efficace. En outre, les gouvernements de certains pays investissent dans l’amélioration des infrastructures de soins de santé et des centres de soins intensifs, ce qui est susceptible d’augmenter les ventes de moniteurs. En outre, les entreprises travaillent au développement d’un équipement de surveillance de la pression intracrânienne (PIC) à usage domestique. Ces progrès devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché au cours des prochaines années.

En 2021, la catégorie de produits de surveillance de la pression intracrânienne (PIC), tirée par les capteurs de surveillance de la pression intracrânienne (PIC), représentait plus de 85 % du marché global en valeur. La demande croissante de mesure de la pression intracrânienne accrue due à tout accident ou condition est la cause de cette part de marché importante. Les appareils de surveillance de la pression intracrânienne (ICP) sont des appareils de diagnostic qui utilisent une petite sonde sensible à la pression placée dans le crâne pour aider les médecins à évaluer la pression du liquide céphalo-rachidien et si elle est élevée ou basse.

Selon les estimations, les lésions cérébrales traumatiques ont une part de marché de plus de 37 % en 2021. Cela est dû au nombre élevé de personnes ayant subi des lésions cérébrales traumatiques à la suite d’accidents de voiture. La pression intracrânienne augmente à la suite de lésions cérébrales traumatiques, qui doivent être surveillées et traitées via un équipement de surveillance de la pression intracrânienne. Cela a entraîné une énorme demande d’appareils de surveillance de la pression intracrânienne dans le monde entier.

Les fabricants de systèmes de surveillance de la pression intracrânienne (PIC) du monde entier auront de nombreuses perspectives lucratives dans les prochaines années. Quelques acteurs importants du marché ont consolidé l’industrie. Ces acteurs seront confrontés à la concurrence des économies émergentes. Les fabricants d’appareils de surveillance de la pression intracrânienne (ICP) ont une énorme chance d’étendre leurs activités dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde, en raison du grand nombre de personnes âgées qui sont les plus à risque de problèmes neurologiques. En conséquence, un équipement de surveillance de la pression intracrânienne (PIC) est nécessaire pour la surveillance de routine de toute maladie neurologique.

Portée du marché des dispositifs de surveillance de la pression intra-crânienne (ICP) aux États-Unis

Le marché des dispositifs de surveillance de la pression intracrânienne (PIC) est segmenté en fonction du produit, de la voie d’intervention, de l’indication et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

