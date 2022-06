Part de marché des aliments pour bébés: tendances mondiales de l’industrie, croissance, taille, segmentation, demandes futures, dernières innovations, prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Aliments pour bébés . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les aliments pour bébés présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des aliments pour bébés était de 58,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des aliments pour bébés devrait atteindre 121,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Parce que les bébés n’ont pas les muscles ou les dents pour mastiquer efficacement, on leur donne de la nourriture pour bébé. Les aliments pour bébés sont une pâte molle liquide ou un aliment facile à mâcher et se présentent sous différentes formes. Lorsque l’allaitement ou les préparations pour nourrissons ne suffisent pas à satisfaire l’appétit d’un enfant, il passe souvent au lait maternisé. Certains aliments qui présentent une menace d’étouffement, tels que les légumes insuffisamment cuits, les raisins ou les aliments pouvant contenir des os, doivent être évités.

Facteurs influençant le marché

La prise de conscience croissante de la nécessité obligatoire de fournir des nutriments efficaces au bébé stimulera la croissance du marché des aliments pour bébés. De plus, les avantages des aliments pour bébés, tels que les préparations pour nourrissons appropriées ainsi que le pourcentage élevé de protéines, de vitamines, de minéraux et de glucides, alimenteront la croissance du marché des aliments pour bébés.

La croissance du secteur du commerce électronique et de la commodité des consommateurs profitera également au marché des aliments pour bébés dans les années à venir. En plus de cela, la demande croissante d’aliments biologiques pour bébés offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

L’augmentation des incidents liés à la malnutrition et aux problèmes de santé chez les bébés va accélérer la croissance du marché des aliments pour bébés. L’urbanisation croissante et le mode de vie trépidant des gens, en particulier des femmes, stimuleront la demande d’aliments pour bébés au cours de la période d’analyse. D’un autre côté, le coût élevé associé aux aliments pour bébés peut limiter la croissance du marché des aliments pour bébés au cours de la période d’analyse.

Analyse d’impact COVID-19

Les aliments pour bébés ont été désignés comme un produit important pendant l’épidémie de COVID-19. En outre, le fait que les canaux de distribution au détail aient pu rester ouverts a encore stimulé la croissance du marché des aliments pour bébés. De plus, la vague d’innovations avec des composants essentiels tels que les oligosaccharides du lait maternel (HMO) et les probiotiques a offert des opportunités de croissance lucratives pour le marché. De plus, les fabricants sont tenus de développer des produits qui renforcent le système immunitaire dès la petite enfance et à long terme. Des opérations de R&D intensives par de nombreuses entreprises d’aliments pour bébés les aideraient à fournir des aliments pour bébés économiques.

Analyse régionale

Le marché des aliments pour bébés en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé. La croissance de la région est attribuée à la vente et à la production croissantes d’aliments pour bébés. De plus, l’augmentation de la population et la présence de divers acteurs de l’industrie apporteront des opportunités de croissance lucratives au marché des aliments pour bébés.

Concurrents sur le marché

• DANONE

• Nestlé SA

• Abbott Laboratories Inc.

• Royal Friesland Campina NV

• Pfizer Inc

• GlaxoSmithKline Plc, Bellamy Organics

• Mead Johnson & Company LLC

• Campbell Soups

• Dean Foods Co.

• Hain Celestial Group Inc.

• Autre Joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des aliments pour bébés se concentre sur la qualité, le type, le canal de distribution et la région.

Par qualité

• Biologique

• Conventionnel

Par type

• Lait maternisé

• Aliments pour bébés en poudre •

Aliments pour bébés prêts à servir

• Autres

Par canal de distribution

• Drogueries/Pharmacies

• Supermarché/Hypermarché

• Dépanneurs

• Canaux en ligne

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

