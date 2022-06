Part de marché des aliments composés et des additifs, croissance par principale entreprise, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2027

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Aliments composés et additifs . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les aliments composés et les additifs présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des aliments composés et des additifs était de 40,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des aliments pour animaux et des additifs devrait atteindre 66,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial des aliments composés et des additifs devrait connaître de nombreuses opportunités de croissance en raison de la prise de conscience croissante liée à la santé animale.

Le marché des aliments composés et des additifs est tiré par la demande mondiale croissante de produits d’origine animale. La demande d’aliments pour animaux de haute qualité qui offrent les nutriments requis augmente alors que les éleveurs du monde entier tentent de répondre à la demande croissante de bétail. Ainsi, il offrira des opportunités de croissance lucratives pour l’industrie.

Les éleveurs sont de plus en plus conscients des risques pour la santé animale et de l’importance d’utiliser des aliments composés et des additifs alimentaires de haute qualité pour protéger leurs produits. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché.

Des facteurs tels que la consommation croissante de produits d’origine animale et les progrès de la production d’aliments pour animaux feront avancer le marché. D’un autre côté, les restrictions en matière d’antibiotiques mises en œuvre dans divers pays peuvent limiter la croissance du marché des aliments composés et des additifs au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

Le marché des aliments composés et des additifs en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé. La croissance du marché est attribuée à la prise de conscience croissante des aliments pour animaux de haute qualité dans la région. De plus, la région est également l’une des plus grandes régions en termes de capacité de production d’aliments composés et d’additifs. En conséquence, il alimentera la croissance du marché des aliments composés et des additifs.

La Chine est l’un des plus grands producteurs et utilisateurs d’aliments composés, suivie de l’Inde. En conséquence, il est le moteur de la domination de la région. En outre, l’utilisation croissante de nouveaux processus, machines, science et contrôle de la qualité des aliments pour animaux dans l’industrie des aliments pour animaux accélérera la croissance du marché des aliments composés et des additifs.

L’Europe devrait enregistrer une croissance significative en raison de l’augmentation des investissements dans la production de nouveaux aliments pour animaux. En outre, les réglementations strictes en matière d’aliments stimuleront la demande de produits de haute qualité, offrant ainsi des opportunités de croissance lucratives pour le marché des aliments composés et des additifs.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché des aliments composés et des additifs a connu une interruption de la fabrication suivie d’un confinement dans divers pays. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché des aliments composés et des additifs. Cependant, les pratiques agricoles ont continué à se développer en raison de la croissance de la demande des consommateurs en produits alimentaires, ce qui a été bénéfique pour le marché des aliments composés et des additifs.

Concurrents sur le marché

• Cargill

• Kent Corporation

• White Oak Mills

• Wenger Group

• Alltech

• Hi-Pro Feeds

• Alan Ritchey

• Purina Animal Nutrition

• Tyson Foods

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des aliments composés et des additifs se concentre sur la source, la forme du produit, les ingrédients, les aliments pour le bétail et la région.

Par source

• Végétal

• Animal

• Autres

Par forme de produit

• Miettes

• Forme de granulés

• Forme de purée

• Autres

Par ingrédients

• Tourteaux et farines

• Ingrédients céréaliers

• Suppléments

• Sous-produits de meunerie

• Autre

Par

aliments pour bétail • Aliments pour aquaculture • Aliments pour

porcs

• Ruminants Nourriture

• Nourriture pour volaille

• Autre

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

