Part de marché des aérogels, canaux de vente et aperçu jusqu’en 2028

Les aérogels sont une variété de matériaux synthétiques ultrabas formés à partir de gels dans lesquels le composant liquide du gel est remplacé par un gaz pendant le séchage supercritique. Il est constitué d’un réseau de nanostructures interconnectées avec une porosité minimale de 50 %. Il est incroyablement léger et a une faible conductivité thermique, ce qui en fait un excellent matériau isolant.

La portée du rapport :

L ‘«analyse du marché mondial des aérogels jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie chimique et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des aérogels avec une segmentation détaillée du marché par utilisateur final et produit. Le marché mondial des aérogels devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des aérogels et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les changements continus dans l’environnement, ainsi que des lois plus strictes, ont entraîné une plus grande importance et un besoin accru de systèmes isolés dans les applications industrielles. Les pipelines et autres systèmes nécessitent un matériau isolant polyvalent qui peut fournir une isolation thermique optimale tout au long de la fabrication, de la construction et de l’exploitation. Ce produit a une efficacité thermique nettement supérieure à celle des matériaux isolants standard tels que la mousse de polyuréthane, la laine minérale, la perlite et le verre cellulaire à la même épaisseur.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

1. Aérogels Aspen,

2. Cabot Corporation

3. Technologies de l’aérogel

4. Nanotech Co. Ltd.

5. Armacell International S.A.

6. BASF

7. Dow Inc.,

8. Aérogel JIOS

9. Svenska Aerogel AB

10. Thermablok Aerogels Limited.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des aérogels est segmenté en produit et en utilisateur final. Par produit, le marché des aérogels est classé en aérogels de silice, aérogels d’oxydes métalliques, aérogels de carbone et autres. Par utilisateur final, le marché des aérogels est classé dans la construction, le pétrole et le gaz, le transport, l’électronique et autres.

