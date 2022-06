Part de marché de l’oxyde de propylène 2022, tendances récentes, opportunités de croissance, procédure de stimulation des activités, analyse du paysage concurrentiel et prévisions 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Oxyde de propylène . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur l’oxyde de propylène présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de l’oxyde de propylène était de 16,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’oxyde de propylène devrait atteindre 26,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

L’oxyde de propylène (PO) est un produit chimique organique de nature hautement réactive. Le produit chimique est largement utilisé dans la production de divers matériaux commerciaux. Le produit chimique trouve un large éventail d’applications dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment et de la construction, de la chimie et de la pharmacie, de l’emballage, de l’électronique et de diverses autres industries.

Facteurs influençant le marché

Les applications étendues du propylène glycol stimuleront principalement la croissance du marché de l’oxyde de propylène. De plus, l’essor de l’industrie de la construction et de l’automobile offrira plusieurs opportunités de croissance pour le marché de l’oxyde de propylène au cours de la période d’étude.

La demande croissante de polyuréthanes en raison de leurs propriétés bénéfiques, telles que la densité élevée, la dureté, la rigidité, etc., accélérera la croissance du marché de l’oxyde de propylène. En outre, la gamme croissante d’avancées technologiques dans le secteur médical profitera au marché de l’oxyde de propylène au cours de la période d’analyse. Au contraire, la fluctuation des prix des matières premières peut limiter la croissance du marché de l’oxyde de propylène au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie de COVID-19 a affecté diverses industries d’utilisation finale de l’oxyde de propylène, telles que l’automobile, l’électronique, la construction, etc. En conséquence, elle a également affecté la croissance du marché de l’oxyde de propylène. Après la pandémie, le marché de l’oxyde de propylène devrait connaître de nouvelles opportunités en raison de la croissance des dépenses de santé et de la croissance significative de l’industrie automobile. Comme divers gouvernements ont déjà levé les restrictions de confinement, la demande d’oxyde de propylène devrait augmenter au même rythme.

Analyse régionale L’

Europe devrait détenir la part la plus élevée du marché mondial de l’oxyde de propylène. La croissance du marché est principalement attribuée à la présence de diverses industries d’utilisation finale de premier plan dans la région. En outre, le marché de l’oxyde de propylène en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel, en raison de la croissance de l’industrie automobile et de l’importante population du pays. L’Amérique du Nord contribuera de manière significative à la croissance du marché de l’oxyde de propylène en raison des avancées technologiques croissantes, de l’industrie de la construction croissante, de la croissance du revenu disponible et du niveau de vie avancé des habitants de la région.

Concurrents sur le marché

• The Dow Chemical Company

• LyondellBasell Industries Holdings BV

• SK Chemicals

• BASF SE

• Huntsman International LLC.

• AGC Chemicals

• Sumitomo Chemicals Co.

• Royal Dutch Shell Plc.

• Huntsman Corporation

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’oxyde de propylène se concentre sur l’application, le processus de production, les industries d’utilisation finale et la région.

Par application

• Polyéther polyols

• Propylène glycol

• Éthers de glycol

• Autres

Par type de procédé de production

• Procédé de chlorhydrine • Procédé de

styrène monomère

• Procédé de peroxyde d’hydrogène

• Procédé de coproduit TBA • Procédé

à base de cumène

• Automobile

• Bâtiment et construction

• Textile et ameublement

• Chimique et pharmaceutique

• Emballage

• Électronique

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

