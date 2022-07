Part de marché de l’informatique de laboratoire, mouvements de taille 2022 par statut de croissance, analyse des tendances, prévisions de revenus jusqu’en 2029 Rapport de recherche par DBMR Update

Le rapport sur le marché significatif de l’industrie des technologies de l’information (IT) en Europe pour les soins de santé présente la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs affectant le marché. Le rapport Europe Healthcare Information Technology (IT) Industry Market a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché .L’examen des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les défis futurs probables auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Les informations et données collectées sont testées et vérifiées par des experts du marché avant d’être transmises à l’utilisateur final. Le rapport complet Europe Healthcare Information Technology (IT) Industry a été préparé avec l’expérience d’une équipe habile et inventive. Cela aide à atteindre un sens extrême de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents.

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et connaître les meilleures opportunités de marché sur des marchés spécifiques, un rapport d’étude de marché influent sur l’industrie des technologies de l’information (IT) en Europe est la clé parfaite. Le rapport sur le marché de l’industrie des technologies de l’information (IT) de la santé en Europe a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport englobe divers segments liés à l’industrie et au marché des technologies de l’information (IT) de la santé en Europe avec des recherches et des analyses approfondies. Tous les aspects liés au marché sont strictement suivis par l’équipe DBMR lors de la création d’un rapport à grande échelle sur le marché européen de l’industrie des technologies de l’information pour la santé (IT) pour un client.

Analyse et taille du marché

L’automatisation des procédures de laboratoire est une solution efficace pour gérer l’ensemble du processus, éliminant le besoin de professionnels qualifiés et réduisant les interventions manuelles. L’automatisation augmente la productivité et permet aux chercheurs de se concentrer sur le travail de base, en réduisant les taux d’erreur et en améliorant la précision des résultats. L’automatisation produit des données de haute qualité et rend la documentation plus efficace et précise.

Le segment de produit des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) domine le marché en raison de la demande de services complètement intégrés dans les industries des sciences de la vie et de la recherche pour réduire les erreurs de gestion des données et augmenter l’analyse qualitative des données de recherche est susceptible de stimuler la croissance du segment dans le années à venir. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’informatique de laboratoire était évalué à 3,4 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 8,01 milliards USD d’ici 2029 au cours de la période de prévision, et devrait croître à un TCAC de 11,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En outre, le rapport d’étude de marché sur l’informatique de laboratoire sensibilise les clients aux différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché. Ces stratégies comprennent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur ce marché. L’analyse et la prévision des données de marché à l’aide des meilleurs modèles statistiques et cohérents, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réalisation du rapport de marché inébranlable de l’informatique de laboratoire. De plus, des informations complexes sur le marché sont transformées en une version plus simple à l’aide d’outils et de techniques éprouvés, puis fournies aux utilisateurs.

Les principaux acteurs moteurs opérant sur le marché couverts dans ce rapport:

Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis)

LabWare, LabVantage Solutions Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Société des Eaux. (NOUS)

Agilent Technologies, Inc (États-Unis)

IDBS (États-Unis)

PerkinElmer, Inc. (États-Unis)

Autoscribe Informatique. (ROYAUME-UNI)

Arxspan une société Bruker (États-Unis)

Dassault Systèmes (France)

Kinematik (Irlande)

LabLynx LIMS (États-Unis)

Labworks (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

McKesson Corporation (États-Unis)

……

La taille globale du marché a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires. Le processus de recherche commence par une recherche secondaire exhaustive utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. Il fournit également une vue d’ensemble et des prévisions pour le marché mondial de l’informatique de laboratoire sur la base de toute la segmentation fournie pour cinq raisons principales telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. De plus, des entretiens primaires ont été menés avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider les données et l’analyse. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’information sur le marché et des responsables des ventes nationales,

Étendue du marché mondial du diagnostic de l’hémostase et taille du marché

Par produit (Systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS), Cahiers de laboratoire électroniques (ELN), Systèmes de gestion des données scientifiques (SDMS), Systèmes d’exécution en laboratoire (LES), Capture électronique des données (EDC) et Systèmes de gestion des données cliniques (CDMS), Données de chromatographie Systèmes (CDS), Enterprise Content Management (ECM)), mode de livraison (sur site, hébergé sur le Web, basé sur le cloud), composant (logiciels, services), utilisation finale (sciences de la vie, CRO, industrie chimique, agro-alimentaire et industries agricoles, laboratoires d’essais environnementaux, raffineries pétrochimiques et industrie pétrolière et gazière, autres industries)-



