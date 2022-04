Part de marché de l’identification humaine, taille Tactiques clés de l’industrie mondiale, analyse historique, segmentation, application, technologie, tendances et opportunités jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché mondial de l’identification humaine contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché mondial de l’identification humaine par région.

Le marché mondial de l’identification humaine était évalué à plus de 1 300 millions de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de plus de 9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

L’identification d’un individu sur la base de son ADN est une méthode utilisée dans les enquêtes médico-légales et l’identification humaine. Il aide à identifier les personnes qui se trouvent dans des endroits où il y a eu un accident ou une activité criminelle. L’identification des humains se fait en comparant les crêtes sur le bout des doigts des candidats. Les crêtes sur les figures de chaque individu sont uniques dans leurs structures et leurs classifications. Les principes philosophiques jouent un rôle important dans la médecine légale, qui comprend l’analyse de l’ADN, du sang, des cheveux, de la peau et du sperme. De plus, il y a aussi une collection d’échantillons de dents.

Le processus d’association de données à un être humain spécifique est l’identification humaine. Dans les enquêtes médico-légales et l’identification humaine, des échantillons de données sont analysés pour identifier les individus. L’identification humaine n’est pas seulement utilisée pour recueillir des preuves d’activités criminelles; cela aide également à déterminer si des individus ou des groupes ont été touchés par des catastrophes naturelles.

Dynamique du marché du marché Identification humaine

Au cours de la période de prévision, 2021-2027, l’industrie de l’identification humaine devrait connaître une croissance du TCAC. La croissance du marché de l’identification humaine est attribuée aux progrès de la technologie et au soutien du gouvernement au développement des infrastructures dans le secteur de la santé.

Les perspectives de croissance du marché de l’identification humaine ont été améliorées par l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de recherche et développement dans les sciences de la vie.

À l’avenir, la croissance de l’identification humaine sera encore stimulée par l’augmentation de la technologie qui permet d’effectuer l’analyse de l’ADN à moindre coût et en moins de temps.

L’identification humaine a gagné en popularité en raison de la demande croissante de systèmes d’analyse avancés dans le secteur de la santé.

Cependant, l’identification humaine implique une quantité importante d’erreurs manuelles, ce qui constituera un défi majeur pour la croissance du marché.

Un ralentissement supplémentaire du taux de croissance du marché de l’identification humaine sera un manque de professionnels qualifiés ou de professionnels formés.

De plus, les coûts élevés des instruments impliqués dans l’identification humaine constitueront un autre obstacle à la croissance de ce marché.

Impact de Covid-19 sur le marché de l’identification humaine

Dans les années à venir, l’épidémie de COVID-19 devrait affecter négativement la croissance de l’industrie mondiale de l’identification humaine. Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, les systèmes de soins de santé ont été mis à rude épreuve à l’échelle mondiale. L’informatique de santé deviendra ainsi un outil de plus en plus important dans le domaine de la santé. L’épidémie de COVID-19 a provoqué une énorme réorganisation des cliniques et des hôpitaux dans le monde entier, prenant en charge la capacité des patients qui ont été diagnostiqués avec la maladie.

Perspectives régionales : le marché de l’identification humaine

En 2020, l’Amérique du Nord détenait une part importante du marché de l’identification humaine et devrait maintenir cette position tout au long de la période de prévision grâce à l’avancement de la technologie dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, à la présence d’acteurs clés et à la montée en puissance des entreprises privées et des fonds publics pour la médecine légale. En raison d’une augmentation des affaires pénales, d’une connaissance accrue de la technologie médico-légale, d’une demande accrue d’analyses ADN, d’une augmentation des centres de recherche et d’une augmentation des conférences et des ateliers, le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2021 à 2027 .

Le marché de l’identification humaine : objectif du rapport

La taille du marché de l’identification humaine est examinée pour chaque segment du rapport. L’étude évalue ce marché en fonction de sa taille et de son potentiel de croissance sur différents segments : par application, par technologie, par produit, par utilisateur final et par région.

Segmentation basée sur l’application

Applications médico-légales

Identification de paternité

Autres

Segmentation basée sur la technologie

Réaction en chaîne par polymérase

Séquençage de nouvelle génération

Électrophorèse capillaire

Autres

Segmentation basée sur le produit

Instruments

Kits de dosage et réactifs

Logiciel

Segmentation basée sur l’utilisateur final

Laboratoires médico-légaux

Centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux

Segmentation basée sur la région

Le Moyen-Orient et l’Afrique

L’Europe 

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

Acteurs clés : le marché de l’identification humaine

Les entreprises sont présentes sur le marché depuis une période considérable, ce qui a contribué de manière significative à la croissance du marché. Le marché a été stimulé par les avancées dans l’innovation des produits et la recherche et le développement continus pour développer des technologies de pointe. Sur le marché mondial de l’identification humaine, certains des principaux acteurs sont-

AutoGen, Inc.

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

QIAGEN

SécuriGene Technologies Inc.

Thermo Fisher Scientific

Compagnie d’Hamilton

Promega Corporation

Verogen, Inc.

Société d’approvisionnement biologique de la Caroline

GENETEK BIOPHARMA GmbH

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

