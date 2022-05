Part de marché de l’identification humaine, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et analyse d’impact post-Covid-19 jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’identification humaine était évalué à 1,50 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 3,51 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché de l’identification humaine

Conducteurs

La demande croissante d’analyses ADN stimulera le «taux de croissance du marché»

L’augmentation de la demande d’analyse d’ADN amortira le taux de croissance du marché de l’identification humaine. Parallèlement à cela, l’augmentation de la demande pour réduire le temps ainsi que le coût de l’analyse ADN amortira le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant d’initiatives gouvernementales pour les programmes médico-légaux propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’identification humaine est stimulé par le nombre croissant d’initiatives gouvernementales pour les programmes médico-légaux. Les entités gouvernementales du monde entier ont renforcé leur soutien à l’expansion du marché de l’identification humaine, sur la base du potentiel, de la demande et des applications de l’identification humaine dans de nombreuses industries.

En outre, le nombre croissant d’affaires criminelles sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de l’identification humaine. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’essor de la technologie dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de l’identification humaine. En outre, l’augmentation du mode de vie changeant et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché de l’identification humaine. L’utilisation croissante de l’analyse en temps réel pour suivre la transformation numérique est un élément essentiel de la croissance du marché de l’identification humaine, tout comme les dernières avancées technologiques en matière d’identification humaine et de traitement de grandes quantités de données.

Opportunités

Le nombre croissant d’applications d’identification humaine stimulera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision.

De plus, l’utilisation de l’identification humaine dans des domaines tels que la prévention de la traite des êtres humains, les enquêtes criminelles et la médecine créera un nouveau potentiel de croissance dans l’industrie mondiale au cours de la période de prévision.

Les marchés émergents créeront de nouvelles opportunités de marché au cours de la période de prévision.

Les marchés émergents sont susceptibles d’offrir des possibilités de croissance considérables pour les concurrents du marché dans les années à venir. Plusieurs gouvernements asiatiques ont également promis leur soutien au développement de produits d’identification humaine et à la recherche médico-légale.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’identification humaine

Le coût élevé associé aux instruments génomiques entravera le taux de croissance du marché.

Cependant, le coût élevé associé aux instruments génomiques entravera le taux de croissance du marché de l’identification humaine.

La pénurie de finances posera un défi majeur pour le taux de croissance du marché.

La croissance du marché devrait être entravée par un manque de fonds dédiés à de nouvelles avancées sur le marché de l’identification humaine. Les progrès technologiques nécessitent un investissement substantiel dans la recherche et le développement, ce qui fait grimper le coût des services.

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés dans les pays sous-développés défiera le marché de l’identification humaine. De plus, l’émergence de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et au manque de sensibilisation dans les pays en développement freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’identification humaine fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’identification humaine, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’identification humaine Cytiva (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis), BioTek Instruments, Inc. (États-Unis), Tecan Trading AG (Suisse), Abbott (États-Unis), Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), BD (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Illumina, Inc., (États-Unis), General Electric (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Hitachi Ltd. (Japon), verogen inc. (CA), QIAGEN (Allemagne), Eurofins Scientific (Luxembourg), Ciro Manufacturing Corporation. (États-Unis), Hamilton Company (États-Unis), Sorenson Forensics (États-Unis), INNOGENOMICS TECHNOLOGIES, LLC (États-Unis), Genex Diagnostics Inc. (États-Unis), LGC Limited (Royaume-Uni) et NMS Labs (PA), entre autres.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’identification humaine

Le marché mondial de l’identification humaine devrait être affecté négativement par la pandémie de COVID-19. La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé mondiaux, nécessitant l’avancement des technologies de l’information sur les soins de santé. Un grand nombre de cliniques et d’hôpitaux à travers le monde ont été reconfigurés pour augmenter la capacité hospitalière pour les patients COVID-19. Comme la situation économique générale de la plupart des gens a été affectée par cette épidémie, la demande des consommateurs a par conséquent diminué, car les gens sont désormais plus enclins à supprimer les dépenses non essentielles de leurs différents budgets. Au cours de la période de prévision, les facteurs susmentionnés sont susceptibles de peser sur la trajectoire des revenus du marché mondial de l’identification humaine.

Développement récent

En juin 2021, QIAGEN NV avait annoncé un partenariat de commercialisation avec Verogen, spécialiste de l’identification humaine basé à San Diego. Grâce à cette collaboration, les clients des deux entreprises bénéficieront d’outils améliorés et d’une prise en charge complète des flux de travail d’identification humaine (HID) dans leurs laboratoires.

Portée du marché mondial de l’identification humaine

Le marché de l’identification humaine est segmenté en fonction du produit et du service, de la technologie, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit et service

Consommables

Prestations de service

Instruments

Logiciel

Basé sur le produit et le service, le marché de l’identification humaine est segmenté en consommables, services, instruments et logiciels. Le segment des consommables est en outre segmenté en kits de dosage et en réactifs et produits chimiques de laboratoire. Le segment des kits de dosage est en outre sous-segmenté en kits d’ électrophorèse , kits d’identification d’ADN, kits d’extraction d’ADN, kits de quantification d’ADN, kits de purification d’ADN génomique, analyse rapide d’ADN et autres. Le segment des réactifs de laboratoire et des produits chimiques est en outre sous-segmenté en tampons généraux et autres. Le segment des instruments est en outre segmenté en thermocycleurs, instruments de PCR en temps réel, embouts, tubes, bandelettes et accessoires, filtres rotatifs, colonnes et plaques de purification et autres.

Technologie

Électrophorèse capillaire

Microfluidique

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Purification et extraction des acides nucléiques

Manipulation automatisée des liquides

Micropuces

Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Analyse rapide de l’ADN

Autres

Sur la base de la technologie, le marché de l’identification humaine est segmenté en électrophorèse capillaire, microfluidique, réaction en chaîne par polymérase (PCR) , purification et extraction d’acide nucléique, manipulation automatisée des liquides, microréseaux, séquençage de nouvelle génération (NGS), analyse rapide de l’ADN et autres.

Application

Applications médico-légales

Identification de paternité

Autres

Sur la base de l’application, le marché de l’identification humaine est segmenté en applications médico-légales, identification de paternité et autres. Le segment des applications médico-légales est en outre segmenté en base de données ADN sur les délinquants, travail sur les dossiers ADN médico-légaux, enquêtes sur les personnes disparues et identification des victimes de catastrophes. Le segment Autres est en outre segmenté en études génétiques, études de population et autres.

Utilisateur final

Laboratoires médico-légaux

Centres de recherche

Instituts universitaires et gouvernementaux

Autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’identification humaine est segmenté en laboratoires médico-légaux, centres de recherche, instituts universitaires et gouvernementaux et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’identification humaine

Le marché de l’identification humaine est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et service, technologie, application et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’identification humaine sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’identification humaine en raison du nombre croissant d’activités de recherche et développement menées par diverses entreprises des sciences de la vie dans cette région. De plus, la présence d’acteurs clés majeurs favorisera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la hausse des dépenses pour le développement des infrastructures de santé dans cette région. Parallèlement à cela, la sensibilisation croissante à la technologie d’identification humaine propulsera le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’identification humaine vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’identification humaine, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de l’identification humaine. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.