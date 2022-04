Part de marché de l’évaluation et de la formation cognitives, taille, facteurs moteurs mondiaux par fabricants, opportunités de croissance, régions, type et application, prévisions du marché des revenus jusqu’en 2028

L’ le marché mondial de l’évaluation et de la formation cognitives publiée par Emergen Research est une vaste collection d’informations l’industrie de l’évaluation et de l’entraînement cognitifs. Le rapport couvre la segmentation du marché de l’évaluation et de la formation cognitives ainsi qu’un aperçu détaillé de la taille du marché de l’évaluation et de la formation cognitives en termes de volume et d’évaluation. Le rapport fournit une couverture complète du scénario de marché de l’évaluation cognitive et de la formation pour la période actuelle et le calendrier prévisionnel de 2021-2028. Le rapport sur le marché de l’évaluation cognitive et de la formation contient une analyse approfondie des revenus historiques, actuels et prévus pour chaque secteur vertical, segment, industries d’utilisation finale, applications et régions.

La taille du marché mondial de l’évaluation et de l’entraînement cognitifs devrait atteindre 15,65 milliards USD avec un TCAC stable de 20,3 % en 2028. La sensibilisation accrue aux avantages de maintenir une bonne forme cérébrale fait partie des facteurs clés qui stimulent la croissance de l’évaluation et de l’entraînement cognitifs. marché. L’évaluation et l’entraînement cognitifs ne se limitent pas aux adultes et constituent également un outil à utiliser avec les enfants ayant des troubles d’apprentissage tels que la dyslexie. Des outils d’évaluation et d’entraînement cognitifs ont été utilisés pour les personnes âgées parmi la population souffrant de problèmes de vision et de démence.

La popularité croissante de la gamification propulse la croissance du marché dans une large mesure. Les commentaires sur la gamification des candidats, des employeurs et des psychologues ont été très positifs et des fonctionnalités de jeu sont intégrées aux tâches cognitives sans nuire à la qualité des données, à la valeur scientifique et aux effets de l’intervention, améliorant ainsi l’engagement des participants. Des évaluations basées sur le jeu telles que des tests psychométriques sont utilisées dans le processus d’embauche pour évaluer les compétences d’un candidat. Cependant, contrairement à divers tests d’aptitude, ces évaluations sont rapides et attrayantes en raison du format du jeu.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Quest Diagnostics, BrainWare, MeritTrac, Cambridge Cognition, Pearson, MedAvante-ProPhase, Cogstate, Winterlight Labs, Philips et Signant Health.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial de l’évaluation et de la formation cognitives, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Points saillants du rapport

En février 2021, Shift Concussion Management Guelph et VoxNeuro ont annoncé leur partenariat, ce qui a permis l’ajout de données objectives sur la santé cérébrale au programme de gestion des commotions cérébrales du premier. .

Shift Concussion Management Guelph, qui est le fondateur du « Shift Concussion Management Program », a rejoint le réseau clinique en pleine croissance de VoxNeuro en tant que centre de test et fournisseur de traitement dans le sud de l’Ontario, au Canada. VoxNeuro fournit la première évaluation objective de la santé cérébrale au monde qui va au-delà d’un diagnostic.

Parmi les segments d’application, le segment des essais cliniques représentait la plus grande part en 2020. L’identification et l’évaluation des changements cognitifs et la capacité à diagnostiquer et à réduire le risque de développer une maladie cérébrale chez un patient sont des caractéristiques qui se traduisent par le développement de nouvelles solutions et programmes et moteur de la croissance des revenus de ce segment.

et de la formation en fonction du composant, de la taille de l’organisation, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Emergen

Research

évaluation

segmenté

a

cognitiveFormation

Autres (formation d’évaluateurs, gestion des commotions cérébrales et solutions de dépistage)

Services

Formation et assistance

Conseil

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises (PME)

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018–2028)

Essais cliniques

Apprentissage

Recherche

Autres (Diagnostics, recrutement et engagement des patients)

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

Santé et sciences de la vie

Éducation

Entreprise

Autres (Sports et gouvernement et défense)

Sur la base d’une analyse régionale, le marché est segmenté dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, et Moyen-Orient et Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

Le rapport aborde les points clés suivants:

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2021 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché Évaluation et entraînement cognitifs

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, portée du pays, informations sur les applications et informations sur les produits

