Part de marché de l’emballage industriel, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions de marché jusqu’en 2028 Amcor plc, AmeriGlobe LLC, BAG Corp., Bemis Company, Inc., Cascades inc., Greif, International Paper., BWAY Corporation, Mondi

Le marché de l’emballage industriel devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,80% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 84,6 milliards USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’emballage industriel fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande dans les industries d’utilisation finale accélère la croissance du marché de l’emballage industriel.

L’essor du commerce de détail moderne à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’emballage industriel. L’augmentation de l’adoption de ces emballages pour stocker et transporter des substances liquides et granulées en vrac telles que des solvants, des produits chimiques, des équipements industriels, des ingrédients alimentaires et des produits pharmaceutiques et l’augmentation du volume des ressources et des produits qui sont transportés dans diverses régions accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la demande d’emballages industriels des industries de la construction et de la chimie, la mondialisation et le commerce international ainsi que l’optimisation élevée de la taille des emballages influencent davantage le marché. En outre, augmentation de la demande de sacs en plastique, augmentation des points de vente au détail, augmentation de la demande des secteurs de la santé et de la pharmacie, l’industrialisation rapide et la forte demande de biens de consommation affectent positivement le marché de l’emballage industriel. De plus, l’innovation de produits pour l’emballage industriel offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages industriels sont Amcor plc, AmeriGlobe LLC, BAG Corp., Bemis Company, Inc., Cascades inc., Greif, International Paper., BWAY Corporation, Mondi, NEFAB GROUP, Orora Packaging Australia Pty Ltd. , SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA, Sigma Plastics Group, Smurfit Kappa, Sonoco Products Company, WestRock Company, Industrial Packaging, DuPont de Nemours, Inc, IPS Packaging., Esterindustries.com., AMD Industries Limited et DS Smith, entre autres et des acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché de l’emballage industriel et taille du marché

Le marché de l’emballage industriel est segmenté en fonction du produit, du matériau et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché de l’emballage industriel est segmenté en fûts, IBCS, sacs, seaux et caisses/bacs.

Sur la base des matériaux, le marché de l’emballage industriel est segmenté en carton, plastique, métal, bois et fibre.

Sur la base de l’application, le marché de l’emballage industriel est segmenté en produits chimiques et pharmaceutiques, bâtiment et construction, aliments et boissons, huile et lubrifiant, agriculture et horticulture et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de l’emballage industriel

Le marché de l’emballage industriel est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit, matériau et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des emballages industriels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section par pays du rapport sur le marché des emballages industriels fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de l’emballage industriel?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial Emballage industriel?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché mondial Emballage industriel?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Emballage industriel?

Facteurs tendanciels influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC, de l’Europe et de la MEA .

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché mondial Emballage industriel ?

Table des matières

Chapitre un: Aperçu du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Acteurs couverts: classement par chiffre d’affaires de l’emballage industriel

1.4 Analyse du marché par type

1.4.1 Taux de croissance de la taille du marché de l’emballage industriel par type: 2020 VS 2028

1.5 Marché par application

1.5.1 Emballage industriel Part de marché par application : 2020 VS 2028

1,6 Objectifs de l’étude

1,7 Années considérées

Chapitre deux: Tendances de croissance par régions

2.1 Perspective du marché de l’emballage industriel (2015-2028)

2.2 Tendances de croissance de l’emballage industriel par région

2.2.1 Taille du marché de l’emballage industriel par région: 2015 VS 2020 VS 2028

2.2.2 Part de marché historique de l’emballage industriel par régions ( 2015-2020)

2.2.3 Emballage industriel Taille du marché prévue par régions (2021-2028)

2.3 Tendances de l’industrie et stratégie de croissance

2.3.1 Principales tendances

du marché 2.3.2 Moteurs du marché

2.3.3 Défis du marché

2.3.4 Analyse des cinq forces de Porter

2.3. 5 Stratégie de croissance du marché de l’emballage industriel

2.3.6 Principaux entretiens avec les principaux acteurs de l’emballage industriel (leaders d’opinion)

Chapitre trois: Paysage de la concurrence par acteurs clés

3.1 Principaux acteurs de l’emballage industriel par taille de marché

3.1.1 Principaux acteurs de l’emballage industriel par chiffre d’affaires (2015-2020)

3.1.2 Part de marché des revenus de l’emballage industriel par acteurs (2015-2020)

3.1.3 Emballage industriel Part de marché par type d’entreprise (Tier 1, Tier Chapter Two: et Tier 3)

3.2 Ratio de concentration du marché

de l’emballage industriel 3.2.1 Ratio de concentration du marché de l’emballage industriel

3.2.2 Top Chapter Ten: et Top 5 Companies by Industrial Packaging Revenue in 2020

3.3 Industriel Acteurs clés de l’emballage Siège social et zone desservie

3.4 Acteurs clés Solution et service de produits d’emballage industriel

3.5 Date d’entrée sur le marché de l’emballage industriel

3.6 Fusions et acquisitions, plans d’expansion

