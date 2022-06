Part de marché de l’assurance de téléphonie mobile, tendances, demande, taille de l’industrie mondiale et pandémie de COVID-19 présentant des opportunités futures 2028

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché de l’assurance de téléphonie mobile et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des stratèges, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage du secteur, la taille du marché, les revenus du marché. , prévisions, analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, etc.

La valeur marchande de l’assurance de téléphonie mobile devrait passer de 27 291,83 millions de dollars US en 2021 à 53 161,84 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime que le marché croîtra à un TCAC de 10,4 % de 2022 à 2028.

Le marché de l’assurance de la téléphonie mobile connaît une croissance importante avec des innovations et des mises à niveau des politiques et des régimes par les entreprises. Le marché se compose de certains acteurs bien établis, de la région ainsi que de petites entreprises offrant un type de couverture unique. Le marché de l’assurance de téléphonie mobile est concentré sur les opérateurs de réseaux mobiles, les équipementiers d’appareils, les détaillants, etc. Ces acteurs du marché améliorent leurs régimes en fonction des exigences des clients. De plus, le marché des smartphones est en forte croissance avec le lancement de nouveaux téléphones et la demande de téléphones reconditionnés. Les smartphones sont sujets à des dommages physiques et technologiques. Les accidents, les déversements de liquide et les chutes sont parmi les principales causes de dommages physiques au téléphone, tandis que la surcharge et les fluctuations de tension sont parmi les principales causes de dommages technologiques/électroniques.

Augmentation de l’adoption des smartphones de haute qualité

Pendant la pandémie de COVID-19, l’industrie de la téléphonie mobile en Europe a réussi à maintenir les consommateurs et les entreprises en contact, quels que soient les changements dans les habitudes et les demandes de consommation de données. Les opérateurs mobiles prennent des mesures pour atténuer les répercussions de cette crise en introduisant des services éducatifs détaxés ; promouvoir le potentiel des solutions mobiles de mégadonnées pour la modélisation épidémiologique ; et fournir un financement direct aux hôpitaux et aux travailleurs de première ligne, ainsi que d’autres initiatives de soins de santé. La croissance du marché de l’assurance de la téléphonie mobile est florissante avec l’évolution des réseaux 4G et de l’Internet des objets (IoT), qui alimente l’adoption des téléphones mobiles. En 2020, 472 millions d’Européens (86 % de la population) se sont abonnés aux services mobiles. Par ailleurs, l’intelligence artificielle (IA) et les réseaux 5G sont les prochaines frontières qui contribueraient à la croissance du marché. Les polices d’assurance pour téléphones mobiles sont proposées par divers fabricants de smartphones, opérateurs de réseau, compagnies d’assurance et détaillants en Europe. Les compagnies d’assurance aident les propriétaires de smartphones en proposant une assurance vol ou perte, une couverture accident, etc. Ainsi, l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans différentes régions renforce la croissance du marché de l’assurance de téléphonie mobile.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché de l’assurance téléphone mobile :

Allianz SE

Groupe international américain, Inc.

Apple Inc.

AT&T Inc.

Aviva Assurance Limitée

Mieux acheter une assurance

Couverture de gadget

Assurance2go

Pier Insurance Managed Services Ltd.

Telefonica UK Limited

AQILO Business Consulting GmbH

Commerce Carré Inc.

Assurance activée

Aperçu des segments de type de téléphone

Le marché de l’assurance des téléphones portables, par type de téléphone, est divisé en téléphones neufs et téléphones remis à neuf. Les compagnies d’assurance proposent différents plans de couverture d’assurance pour les deux types de téléphones. La population des pays développés est plus encline à assurer les nouveaux téléphones plutôt que de payer des frais supplémentaires pour réparer les téléphones en cas de dommages physiques ou électroniques/technologiques. De plus, l’augmentation des incidents de perte ou de vol de nouveaux téléphones incite à préférer couvrir les téléphones sous différentes polices d’assurance afin de garantir une part décente de la valeur de l’appareil ou parfois de le remplacer. Néanmoins, l’assurance des téléphones remis à neuf est également une pratique courante dans le scénario actuel dans différentes parties du monde.

Aperçu des segments de couverture

Sur la base de la couverture, le marché de l’assurance des téléphones portables est segmenté en dommages physiques, dommages électroniques, protection contre les virus et protection contre le vol. La couverture offerte par les entreprises varie selon les exigences des clients et les types de téléphone. La protection contre les dommages physiques est le plan de protection contre les dommages le plus important sélectionné par un maximum de clients. Les plans de protection contre le vol sont également importants parmi la population avec l’augmentation progressive des incidents de vol de smartphone. D’autre part, les problèmes technologiques conduisent également les clients à investir des sommes considérables dans la réparation des appareils.

Aperçu du segment des canaux de vente

Le marché de l’assurance de téléphonie mobile, basé sur le canal de vente, est segmenté en opérateur mobile, équipementiers d’appareils, détaillants et autres. De nombreuses personnes assurent progressivement leurs smartphones avec des programmes intéressants et abordables, ce qui entraîne l’évolution des canaux de vente ou de distribution qui proposent une assurance mobile.

Marché de l’assurance de téléphonie mobile segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Table des matières

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché de l’assurance de téléphonie mobile Marché de l’assurance de téléphonie mobile – Dynamique clé du marché Marché de l’assurance de téléphonie mobile – Analyse du marché mondial Marché de l’assurance pour téléphone portable – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Source Marché de l’assurance pour téléphone portable – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Nature Marché de l’assurance de téléphonie mobile – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Format Marché de l’assurance pour téléphone portable – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Emballage Marché de l’assurance de téléphonie mobile – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Canal de distribution Chiffre d’affaires et prévisions du marché de l’assurance de téléphonie mobile jusqu’en 2028 – Analyse géographique Paysage de l’industrie Marché de l’assurance de téléphonie mobile, profils d’entreprises clés annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

