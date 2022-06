Part de marché de l’analyse vidéo, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

Marché de l’analyse vidéo : par composant (services et logiciels), par type (basé sur la périphérie et sur le serveur), par application (détection d’incidents, gestion des intrusions, comptage de personnes/foules, surveillance du trafic et ANPR) et par région – industrie mondiale taille, croissance, tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché de l’analyse vidéo comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives des principaux acteurs du marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport donne un aperçu de l’une des analyses de marché les plus complètes, couvrant tous les aspects de l’industrie de l’analyse vidéo.

Perspectives de l’industrie de l’analyse vidéo

Le marché de l’analyse vidéo est évalué à 3,9 milliards de dollars américains en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 18,9 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Video Analytics est un outil de suivi et d’analyse des performances vidéo. L’augmentation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage en profondeur dans l’analyse vidéo est une nouvelle tendance sur le marché mondial. L’augmentation des recherches liées à la vidéo sur diverses plates-formes telles que Youtube a augmenté, augmentant la demande d’analyse vidéo. En outre, l’analyse vidéo est désormais largement utilisée dans l’automatisation industrielle, les voitures autonomes et la robotique.

Dynamique de l’industrie de l’analyse vidéo

Les initiatives de ville intelligente qui incluent des préoccupations de sécurité pour optimiser les modèles de trafic, les accidents en temps réel et le suivi du trafic stimulent la croissance du marché de l’analyse vidéo.

En raison du besoin croissant d’utiliser l’intelligence d’affaires dans plusieurs entreprises, par ex. B. dans les solutions de design d’intérieur, l’industrie de la construction stimulera la croissance du marché de l’analyse vidéo.

En outre, l’initiative gouvernementale croissante en matière de vidéosurveillance et l’introduction de technologies avancées pour améliorer la sécurité publique devraient accélérer la croissance du marché de l’analyse vidéo.

Une augmentation des incidents de cybercriminalité et des activités de vol de données sont des défis importants sur le marché de la vidéosurveillance.

Les préoccupations des citoyens en matière de confidentialité ainsi que les investissements lourds dans l’installation d’une vidéosurveillance intégrée à l’analyse vidéo peuvent entraver la croissance du marché de l’analyse vidéo.

Impact de COVID-19 sur le marché de l’analyse vidéo

La propagation mondiale de COVID 19 a contribué à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans toutes les technologies de pointe, y compris le marché de l’analyse vidéo. Cependant, COVID-19 a un impact positif sur le marché de l’analyse vidéo en raison de la demande croissante de visites virtuelles et de contenu vidéo sur le marché mondial.

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude mondiale du marché de l’analyse vidéo en fonction du composant, du type et de l’application.

Basé sur le composant, le marché de l’analyse vidéo a été segmenté en –

Prestations de service

Logiciel

Sur la base du type, le marché de l’analyse vidéo a été segmenté en –

basé sur les bords

Basé sur le serveur

Basé sur l’application, le marché de l’analyse vidéo a été segmenté en –

détection d’incidents

Gestion des intrusions

Comptage de personnes/de foule

surveillance du trafic

RAPAN

Marché de l’analyse vidéo : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de l’analyse vidéo a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de l’analyse vidéo, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Europe devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents sur le marché de l’analyse vidéo comprennent –

Le marché mondial de l’analyse vidéo est assez concentré avec un nombre limité d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs couverts par le marché de l’analyse vidéo sont –

Agent VI

AllGoVision

Système d’aventure

communication d’axe

Cisco

Génétec

Honigwell

i2V

IBM

IntelliVision

IntuVision

Système PureTech

Qognifier

Qui concerne

Le rapport sur le marché de l’analyse vidéo fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence d’acteurs du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations complétées dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de l’analyse vidéo couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

L’analyse régionale du marché de l’analyse vidéo comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de l’analyse vidéo : public cible