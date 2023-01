Part de marché de l’analyse sportive, croissance potentielle d’ici 2030

Ce rapport d’étude de marché identifie IBM, SAP et SAS comme les principaux fournisseurs opérant sur le marché mondial de l’analyse sportive. Ce rapport fournit également une analyse détaillée du marché par composants (suite de solutions et services), applications (performance de l’équipe, performance des athlètes, engagement des fans, optimisation des prix et autres) et région (Amérique du Nord, Europe, APAC et reste du Monde).

Aperçu du marché de l’analyse sportive

Le rapport Market Report Hub prévoit que le marché mondial de l’analyse sportive augmentera à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030. La demande croissante pour fournir aux athlètes une analogie détaillée avec divers indicateurs de performance, améliorer l’expérience des fans en exploitant les données générées via les médias sociaux et les smartphones, et optimiser les revenus grâce à la tarification des billets sont quelques-uns des principaux moteurs qui devraient stimuler la croissance de l’analyse sportive. marché au cours de la période de prévision.

Accédez à des exemples de pages de rapport : https://marketreporthub.com/sample.php?id=00378

Selon l’analyse de l’industrie de l’analyse sportive, l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en 2022 et devrait dominer le marché de l’analyse sportive au cours de la période de prévision. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord comprennent la forte intégration des solutions d’analyse sportive dans cette région et les premiers utilisateurs de l’analyse sportive par les équipes de la MLB et de la NBA dans cette région, ce qui a fait la différence en améliorant leur jeu et en optimisant les revenus. De plus, la demande croissante des organisations sportives pour leur permettre d’augmenter la fidélisation de leurs fans et les opportunités de revenus a encore renforcé le besoin de solutions d’analyse sportive. Par exemple : Fanisko, un fournisseur de plateforme d’engagement des fans, est maintenant devenu le partenaire officiel d’engagement des fans pour la Ligue nord-américaine de hockey (NAHL), la Ligue nord-américaine de hockey 3 (NA3HL),

Dans la plupart des secteurs, l’analyse transforme complètement les industries et change l’aspect de l’expérience des consommateurs en leur fournissant les offres qu’ils attendent. Les organisations sportives et les ligues utilisent l’analytique pour prendre des décisions basées sur des données, plutôt que sur des sentiments et des intuitions. L’analyse sportive devient rapidement une composante intégrale de la plupart des événements sportifs mondiaux, avec des fédérations sportives de premier plan telles que l’UEFA et la NFL et des organisations telles que MLB et Manchester United utilisant des solutions d’analyse sportive pour améliorer l’engagement constructif avec leurs sponsors potentiels et élargir leur fan base. L’analyse sportive peut être utilisée pour surveiller et analyser les joueurs individuels ainsi que l’ensemble des équipes, permettant ainsi aux chefs d’équipe et au personnel de soutien de prendre des décisions constructives pour améliorer les performances globales.

Le rapport couvre et analyse le marché de l’analyse sportive. Les principaux fournisseurs de différents secteurs verticaux prévoient des investissements importants sur ce marché et, par conséquent, le marché devrait croître à un rythme impressionnant dans les années à venir. Les principaux acteurs adoptent diverses stratégies de croissance organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions, la collaboration et les partenariats, les coentreprises et quelques autres stratégies pour être en position de force sur le marché.

Certains des principaux fournisseurs du marché Sports Analytics sont:

IBM

SÈVE

SAS

Les autres fournisseurs de premier plan sur le marché mondial de l’analyse sportive sont STATS, Opta, TruMedia Networks, Catapult, Zebra technologies et Sports Mechanics. Under Armour’s Health Box le système de fitness connecté qui est créé pour surveiller, mesurer et gérer les facteurs de progrès. IBM Watson Analytics est utilisé par ces appareils connectés pour fournir les données et les informations nécessaires à l’amélioration des performances. Le département d’athlétisme de l’Université de Caroline du Nord et le Rams Club utilisent les analyses SAS pour mieux comprendre l’engagement des fans et maximiser leurs sources de revenus.

Marché de l’analyse sportive par composants

Suite de solutions

Prestations de service

En 2017, la suite de solutions occupait la plus grande part, mais les services devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché de l’analyse sportive par applications

Rendement de l’équipe

Performances des athlètes

Engagement des fans

Optimisation des prix

Autres

En 2017, la performance de l’équipe occupait la plus grande part, mais le segment de l’engagement des fans devrait croître au TCAC le plus élevé et prendre la plus grande part de marché à la fin de la période de prévision.

Acheter un rapport exclusif : https://marketreporthub.com/price.php?id=00378&price=3000

Avantages

L’analyse sportive améliore l’expérience des fans et fournit des statistiques de performance de l’équipe ainsi que des joueurs individuels pour améliorer le jeu. Par exemple : lors des Jeux d’été de Pékin en 2008, à Taekwondo, l’arbitre du match a rendu une décision incorrecte car il a raté un coup gagnant, mais la décision a été annulée après une heure à partir de ce moment-là. L’analyse a pris son importance dans le secteur du sport. L’analyse sportive aide les organisations sportives ainsi que les joueurs individuels à atteindre un avantage concurrentiel et leur permet de prendre des décisions efficaces et de développer des stratégies de jeu efficaces.

Le rapport comprend une analyse du profil du fournisseur, qui comprend la situation financière, les unités commerciales, les principales priorités commerciales, SWOT, les stratégies commerciales et les opinions. Le rapport couvre le paysage concurrentiel, qui comprend les fusions et acquisitions, les coentreprises et les collaborations, ainsi que l’analyse comparative des concurrents. Dans la section du profil du fournisseur, pour les entreprises privées, les informations financières et les revenus des segments seront limités.

Demande de table des matières du rapport : https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00378

De plus, le rapport fournit des détails sur les principaux défis qui vont avoir un impact sur la croissance du marché. De plus, le rapport donne des détails complets sur les opportunités commerciales aux principales parties prenantes pour développer leur activité et générer des revenus dans les secteurs verticaux spécifiques. Le rapport aidera les entreprises intéressées ou établies sur ce marché à analyser les différents aspects de ce domaine avant d’investir ou de développer leurs activités sur le marché de l’analyse sportive.