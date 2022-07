Part de marché de l’adalimumab 2022 – Analyse de l’industrie, revenus des entreprises, taille, principaux concurrents et tendances de croissance

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’adalimumab était évalué à 20 912,1 millions USD en 2021 et devrait atteindre 31 610,01 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par Data L’équipe Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché de l’adalimumab

Conducteurs

Augmentation du taux d’incidence des maladies auto-immunes

L’augmentation de l’incidence des maladies auto-immunes telles que le rhumatisme psoriasique, le psoriasis en plaques, la colite ulcéreuse, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn devrait stimuler le taux de croissance du marché. Parallèlement à cela, la prévalence croissante des troubles chroniques augmentera la demande du marché de l’adalimumab.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’adalimumab est l’augmentation des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

Augmentation de la population gériatrique

Le nombre croissant de personnes gériatriques propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon la recherche World Aging 2020, la population mondiale sera d’environ 727 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2020. En 2050, le nombre de personnes âgées devrait passer à 1,5 milliard. La population gériatrique est plus sujette aux maladies chroniques, ce qui devrait améliorer le taux de croissance du marché.

En outre, les initiatives croissantes des organisations publiques et privées pour sensibiliser et la demande croissante de médicaments biosimilaires en raison de leur rapport coût-efficacité élargiront le marché de l’adalimumab. De plus, le revenu disponible élevé et l’augmentation des cas d’infection des voies respiratoires supérieures entraîneront l’expansion du marché de l’adalimumab.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’adalimumab sont :

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France), Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Zydus Cadila (Inde)

Biogène (États-Unis)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Amgen Inc. (États-Unis)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

CELLTRION INC. (Corée du Sud)

Samsung Bioepis (Corée du Sud)

Coherus BioSciences (États-Unis)

Innovent Biologics, Inc. (Chine)

Hetero Biopharma Ltd. (Inde)

Reliance Life Sciences (Inde)

Segmentation globale du marché Adalimumab :

Classe de drogue

Antirhumatismaux

Inhibiteurs du TNF Alfa

Les autres

Indication

La polyarthrite rhumatoïde

Spondylarthrite ankylosante

Psoriasis chronique en plaques

La maladie de Crohn

Rectocolite hémorragique

Arthrite psoriasique

Arthrite idiopathique juvénile

Hidrosadénite

Intermédiaire non infectieux

Les autres

Taper

Produits biologiques

Biosimilaires

Force posologique

40mg/0.4mlg

80mg/0.8mlg

20mg/0.2mlg

10mg/0.1mlg

Les autres

Type de médicament

De marque

Génériques

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Forme posologique

Injection

La solution

Tablette

Les autres

Tranche d’âge

Pédiatrique

Adulte

Gériatrique

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

