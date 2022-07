Part de marché de la télésanté en Asie-Pacifique 2022 – Analyse du secteur, revenus commerciaux, taille, principaux concurrents et tendances de croissance

Le marché de la télésanté en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’Asie-Pacifique croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 839,60 millions USD d’ici 2029 contre 1 078,29 millions USD en 2021. Besoin croissant de soins de santé numériques, meilleure analyse des conditions de santé et disponibilité d’experts ; sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Marché de l’industrie de la télésanté en Asie-Pacifique Le rapport de recherche identifie et analyse les tendances à venir dans l’industrie de la télésanté en Asie-Pacifique ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités. Avec l’année de référence précise et l’année historique, les évaluations et les calculs sont effectués dans le rapport. Le rapport sur le marché de l’industrie de la télésanté en Asie-Pacifique a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Cela permet de savoir comment le marché va agir au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Toutes les données statistiques, qui sont calculées avec les outils les plus authentiques tels que l’analyse SWOT,

Les principales entreprises qui traitent sur le marché de la télésanté sont

Teladoc Health, Inc., Siemens Healthcare GmbH, Cisco Systems, Inc., Koninklijke Philips NV, IBM CORPORATION, Cerner Corporation, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Vidyo, Inc. (UNE FILIALE D’Enghouse Systems), Epic Systems Corporation, Tunstall Group, American Well, CareCloud, Inc., eClinicalWorks, AMD Asia-pacific Telemedicine, Appello, Care Innovations, LLC, Aerotel Medical Systems, ClearArch, Inc. et autres

Le rapport complet sur le marché de l’industrie de la télésanté en Asie-Pacifique est le résultat de modèles de meilleures pratiques, d’analyses de marché complètes et de méthodologies de recherche avec lesquelles il atteint une segmentation et des informations parfaites sur le marché. Le rapport sur le marché de l’industrie de la télésanté en Asie-Pacifique a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Les études de marché réalisées dans ce rapport sur l’industrie de la télésanté en Asie-Pacifique sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies en matière de production, de marketing, de vente et de promotion. Pour faire du rapport mondial sur l’industrie de la télésanté en Asie-Pacifique un rapport exceptionnel, les outils et les techniques les plus récents et les plus avancés ont été utilisés afin que le client obtienne le maximum d’avantages.

Dynamique du marché de la télésanté

Conducteurs

Accroître les progrès dans les télécommunications

De nombreux codes de médecine numérique qui ont été largement adoptés par Medicare et les payeurs commerciaux sont utilisés par l’augmentation de la télémédecine. Au fur et à mesure que la technologie des télécommunications a progressé, les coûts ont diminué au cours de la dernière décennie, il y a eu une croissance constante de la télémédecine

Prévalence croissante des maladies et affections chroniques

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux prestataires à passer rapidement à la télémédecine, y compris les visites par téléphone et vidéo, évitant ainsi l’interruption des soins aux patients car de nombreuses maladies chroniques des patients ne sont pas bien contrôlées et que seulement 50 % des patients souffrant de maladies chroniques prendre leurs médicaments tels que prescrits.

Restreindre

Augmentation de la fraude en matière de soins de santé

La popularité généralisée de la télésanté avec les applications mobiles, le référentiel cloud, entre autres, est entravée en raison des problèmes liés à la confidentialité des données et à la fraude. La plupart des utilisateurs ne se sentent pas à l’aise avec un capteur basé sur l’IA qui enregistre chaque instant de leur vie

Occasion

Accroître le soutien gouvernemental

Le gouvernement soutient et promeut l’utilisation des applications numériques pour la santé et l’accompagnement. Depuis la crise du coronavirus, les solutions intelligentes, des tensiomètres personnels aux applications qui surveillent la santé et l’activité, sont devenues de plus en plus importantes dans les soins quotidiens

Défi

Barrières comportementales utilisant le système de surveillance à distance

Étendue du marché de la télésanté et taille du marché

Taper

Logiciel

Systèmes

Matériel

Télécommunication

Application

Consultation générale

Pathologie

Cardiologie

Opération

Gynécologie

Neurologie

Radiologie

Dermatologie

Ophtalmologie

Orthopédie

Les autres

Mode de livraison

Mode de livraison basé sur le cloud

Mode de livraison basé sur le Web

Mode de livraison sur site.

Utilisateur final

Télésanté hospitalière

Télésanté des médecins

Télésanté à domicile.

