Part de marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT), croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et analyse d’impact post-Covid-19 jusqu’en 2028

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires à travers le monde accélère la croissance du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) sont Medicalgorithmics, The ScottCare Corporation, Medicomp Inc., nationalcardiac, ACSDiagnostics, Preventice Solutions, Inc., iRhythm Technologies, Inc., CorVitals, Inc., BioTelemetry, Inc. , Asahi Kasei Corporation, Biotricity, Hill-Rom Services Inc., BIOTRONIK SE & Co. KG, Bittium, Cardiac Insight Inc parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT), par type (multicanal, canal unique), technologie (basée sur le plomb, basée sur les correctifs), connexion cellulaire (sans fil (WIFI), Bluetooth (BT)), utilisateur final (soins à domicile, hôpitaux , Independent Diagnostic Testing Facility (IDTF), Centres cardiaques, Centres de chirurgie ambulatoire), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon , Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

La télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fait référence à une surveillance cardiaque en temps réel possédant la technologie de pointe pour fournir une surveillance pratique et fiable de la fréquence cardiaque des patients atteints de maladies cardiaques. Les dispositifs de surveillance MCT sont connus pour être des dispositifs avancés qui détectent et transmettent automatiquement les rythmes ECG sans la participation du patient à un laboratoire de surveillance diagnostique distant, ce qui prend généralement jusqu’à 30 jours.

L’augmentation du nombre de décès causés par une incidence élevée de troubles cardiovasculaires au sein de la population est l’un des principaux moteurs du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). Les choix de vie malsains des gens tels que l’inactivité physique due à un mode de vie sédentaire, l’obésité et le tabac le tabagisme augmentant les morbidités des troubles cardiaques et l’utilisation accrue du dispositif pour la détection rapide des risques arythmogènes pour les patients COVID-19 en ambulatoire accélèrent la croissance du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). Les avancées technologiques et l’augmentation des investissements pour le développement et la fabrication de ces appareils et l’utilisation généralisée de l’appareil pour surveiller les patients à distance afin de réduire l’hospitalisation influencent davantage le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). De plus, la croissance de la population mondiale, la sensibilisation accrue à la maladie et au traitement, le taux de mortalité élevé, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du revenu disponible des personnes affectent positivement le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). En outre,

D’autre part, le coût élevé associé à l’appareil, la surveillance à long terme et le recours à des sondes externes sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). La montée des inquiétudes concernant la mauvaise observance des patients devrait remettre en question le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) au cours de la période de prévision 202-2028.

Ce rapport sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en fonction du type, de la technologie, de la connexion cellulaire et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en multicanal et monocanal.

Sur la base de la technologie, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en fonction des plombs et des patchs.

Sur la base de la connexion cellulaire, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en sans fil (WIFI) et Bluetooth (BT) .

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en soins de santé à domicile , hôpitaux, établissement indépendant de tests de diagnostic (IDTF), centres cardiaques et centres chirurgicaux ambulatoires.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT)

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie, connexion cellulaire et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) en raison de l’augmentation de la population gériatrique, de l’augmentation des dépenses de santé, de la présence d’importants fournisseurs de services proposant des solutions de santé améliorées et de la prévalence des troubles cardiaques. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’adoption croissante d’un mode de vie sédentaire conduisant à l’inactivité physique, au taux de mortalité élevé dû aux maladies cardiovasculaires et aux habitudes alimentaires dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT), l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

Le paysage concurrentiel du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT).

