Part de marché de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord, croissance, demande, défis, analyse régionale et prévisions d’ici 2029

Le marché de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,6% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 546,71 millions USD d’ici 2029. L’attention croissante et l’adoption de la culture du travail à distance stimulent le marché nord-américain des technologies de conférence portables.

L’attention croissante et l’adoption de la culture de travail à distance agissent comme un moteur sur le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord. La nature intermittente de l’énergie éolienne s’avère être un défi. Cependant, l’augmentation de diverses décisions stratégiques telles que les partenariats devrait offrir des opportunités pour le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord. Le coût élevé de l’infrastructure de conférence peut s’avérer être un frein pour le marché.

Analyse du marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord comprennent:

Les principales entreprises qui s’occupent de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord sont Logitech, Vuzix Corporation, Vidyo , Inc., Ricoh, Zoom Video Communications, Inc., Microsoft, LogMeIn, Inc., RealWear , Inc., DIALPAD, INC., Google (une filiale d’Alphabet Inc.), Chironix , Seiko Epson Corporation, Iristick , Robert Bosch GmbH, ezTalks , HTC Corporation, Sony Corporation, Lenovo, EON Reality, TeamViewer entre autres dans les acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

DEVELOPPEMENTS récents:

En octobre 2021, LogMeIn, Inc. a publié GoToConnect Legal, une nouvelle version de sa plateforme de communications unifiées en tant que service ( UCaaS ). La plateforme est conçue pour répondre aux demandes des professionnels du droit en facilitant la collaboration avec les clients et les collègues afin de maximiser les heures facturables. La solution permettra de minimiser le temps non facturé, de maximiser les revenus, de gérer les réglementations des organes directeurs et de maintenir une haute sécurité dans leur pratique. Ainsi, l’entreprise aidera à fournir à ses clients des services de haute qualité et facilement facturables.

En décembre 2021, Vidyo , Inc. a dévoilé de nouvelles interfaces VidyoRoom Solutions, dont trois nouvelles expériences de visioconférence au bureau conçues pour offrir le meilleur environnement de collaboration aux équipes hybrides. De nouvelles interfaces pour les salles de réunion, les salles de réunion et les salles de conférence, y compris les commandes de conférence et la prise en charge d’expériences immersives, deviendront de plus en plus vitales alors que les employés tentent de retourner au bureau après la pandémie, tandis que d’autres continuent de travailler à distance. Avec cette société sera en mesure de fournir une expérience conviviale à ses clients.

Segmentation du marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord :

Le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord est segmenté en fonction de l’offre, du type de conférence, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’offre, le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est en outre sous-segmenté en caméra, microphone et autres. En outre, les services sont subdivisés en services gérés et services professionnels. En 2022, le matériel devrait dominer le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord, car il génère plus de revenus et plus de recherche et développement dans le matériel par les grandes organisations.

Sur la base du type de conférence, le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord est segmenté en audioconférence et vidéoconférence. En 2022, le segment de la visioconférence devrait dominer car il facilite les réunions virtuelles et la collaboration sur des documents numériques et des présentations partagées en connectant les individus en temps réel.

Sur la base du mode de déploiement, le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord est segmenté en sur site et dans le cloud. En 2022, le segment sur site devrait dominer le marché car il contribue à assurer la sécurité et la confidentialité de l’infrastructure telle qu’elle est située localement. Le déploiement de ce type est moins cher que le cloud.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord est segmenté en petites et moyennes organisations et en grandes organisations. En 2022, le segment des grandes organisations devrait dominer le marché car la solution nécessite un investissement en capital plus élevé et le coût est justifié par la génération de revenus plus élevée des entreprises grâce au déploiement de cette technologie.

Sur la base des applications, le marché nord-américain des technologies de conférence portables est segmenté en consommateurs et en entreprises. En 2022, le segment des entreprises devrait dominer le marché car c’est la solution qui aide les employés à travailler à distance avec facilité et efficacité.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord est segmenté en entreprises, éducation, soins de santé, gouvernement et défense, banque, services financiers et assurance (BSFI), médias et divertissement et autres. En 2022, le segment des entreprises devrait dominer le marché, car les solutions de conférence aident les employés à collaborer et à travailler ensemble sur des documents partagés en temps réel ou via le partage d’écran.

Analyse au niveau du pays du marché de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis dominent le marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord en raison de la présence d’acteurs clés des appareils portables ainsi que des fournisseurs de logiciels de conférence. Le Canada occupe la deuxième place alors que le pays connaît un développement sur le marché AR & MR avec des installations de recherche de petites entreprises et une demande de l’industrie de la santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord, par types Marché de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord, par application Marché de la technologie de conférence portable en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des technologies de conférence portables en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

